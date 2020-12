Amadeus IT S A : Permettre aux hôteliers de proposer une expérience unique, personnalisée et locale

Malgré la crise que nous traversons, il y a en chacun de nous un désir profond de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouveaux horizons.





Les voyageurs de demain auront aussi encore plus envie d'expériences locales, authentiques, en petits groupes. Ils voudront ressentir toute la richesse d'un endroit, à travers sa cuisine, ses restaurants typiques, ou ses lieux mémorables, ses activités culturelles ou de plein air.





Alors que le billet d'avion est réservé souvent plusieurs mois à l'avance et les nuitées d'hôtel quelques semaines avant, 80% des circuits et activités sont réservés une fois à destination, et ceux-ci représentent environ 10% du budget vacances des voyageurs, ce qui fait de ce marché le 3ème dans le voyage après le transport et l'hébergement. Malheureusement, les sites internet « grand public » dédiés aux activités à destination facturent des commissions conséquentes, ne permettant pas aux prestataires d'activités, de petites tailles ou indépendants, d'y figurer. Aujourd'hui seuls 20% des voyagistes et prestataires locaux sont réservables en ligne. Les voyageurs n'ont donc pas une vue complète sur toutes les activités possibles à destination et doivent se contenter des activités les plus populaires.





Par conséquent, les clients s'adressent généralement à leur interlocuteur privilégié pendant leurs vacances, à savoir l'hôtelier, pour des recommandations plus authentiques sur les expériences locales. Nos études démontrent que les touristes font confiance aux hôteliers, qu'ils perçoivent comme une source d'information locale et digne de confiance, pour leur offrir de bons conseils. Alors, plutôt que de simplement leur exposer un présentoir plein de dépliants et autres brochures, pourquoi ne pas se différencier et leur proposer des activités locales personnalisées en fonction de leurs envies et de leur profil, qu'ils pourront réserver en quelques clics ?





C'est pour répondre à ce besoin que nous avons créé Amadeus Sherpa, une plateforme simple qui permet de mettre en avant les activités phares de la destination ainsi que les expériences les plus uniques, et de les partager avec les clients, afin que ceux-ci puissent se créer leur propre itinéraire.





Grâce à Amadeus Sherpa, il est en effet simple et rapide pour les hôteliers de satisfaire leurs clients en leur proposant des recommandations d'activités ou de visites. Sherpa est une alternative numérique pour remplacer les dépliants, les cartes en papier et permettre ainsi aux hôteliers de conseiller rapidement et facilement leurs clients sur les expériences à destination, en fonction de leurs préférences.





Les hôteliers qui utilisent Amadeus Sherpa accèdent à un large catalogue d'activités locales et peuvent préparer leurs sélections pour recommander les activités les plus pertinentes à leurs clients au travers différents canaux et aux différentes étapes du voyage, avant ou pendant leur séjour.





Avant leur arrivée, les clients pourront découvrir ces sélections sur le site internet de l'hôtel ou les retrouver dans l'email de bienvenue envoyé généralement quelques jours avant leur séjour. Une fois sur place, les hôteliers ont la possibilité d'afficher un poster avec un QR code au sein de leur établissement. Les clients peuvent alors explorer les choix de l'hôtelier.





Pour offrir encore plus de personnalisation, les hôteliers peuvent affiner leurs sélections lorsque le voyageur les interroge à la réception, et peuvent ainsi leur partager leurs recommandations par SMS, email ou en scannant un QR code. Les clients peuvent accéder à ces sélections directement sur leur mobile ou tablette ; ils peuvent ainsi connaitre tout le détail des activités sélectionnées et réserver directement en ligne.





Grâce à Amadeus Sherpa, finis les problèmes et le stress de la recherche en ligne ou de multiples appels téléphoniques pour réserver des activités pendant leur séjour ; rien de plus facile, en quelques clics la réservation est possible en ligne, sans surcoût pour le voyageur et l'hôtelier. Ces derniers peuvent également percevoir une nouvelle source de revenus, grâce aux commissions perçues lorsqu'un voyageur réserve une activité recommandée.





Les hôtels agissent ainsi comme un canal de distribution de petits prestataires d'activités locaux tout en améliorant la satisfaction de leurs clients. Non seulement ils peuvent exposer leurs idées de visites au plus grand nombre, mais ils peuvent aussi mieux conseiller leurs clients lorsqu'ils en reçoivent la demande.





A l'heure où notre industrie se prépare à rebondir, Amadeus Sherpa permet aux hôtels d'offrir une expérience unique de leur destination, tout en bénéficiant d'un revenu complémentaire.