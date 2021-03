Amadeus IT S A : NDC démarre en Afrique

Avec 11 millions de kilomètres carrés - soit une superficie plus grande que la Chine, l'Europe et les États-Unis réunis ; des dépenses de consommation qui devraient atteindre 2,1 billions de dollars US d'ici 2025, l'Afrique est un marché qui ne peut tout simplement pas être ignoré. Bien que la croissance soit limitée à quelques zones actuellement, ce n'est qu'une question de temps avant que de nouvelles opportunités intéressantes n'émergent sur la totalité du continent. En effet, si la zone de libre-échange continentale (« Continental Free Trade Area », CFTA) entre en vigueur d'ici 2030, nous envisageons un marché unique des biens et services offrant aux entreprises différents points d'entrée et un marché potentiel de 1,7 milliard de personnes.





En tant que PDG de l'une des plus grandes agences de voyages du Kenya, je suis heureuse que nous allions de l'avant. Nous croyons au potentiel de croissance de la région et nous nous préparons à servir le marché de la meilleure façon possible. Fin 2020, nous avons effectué avec succès notre première réservation de vol via NDC. C'était une première pour nous et pour Amadeus en Afrique et une étape importante qui signale qu'il y en a beaucoup plus passionnantes à suivre.

Le rôle de NDC en Afrique





La norme NDC n'est peut-être pas la priorité de tous dans l'industrie du voyage en Afrique aujourd'hui, mais elle devrait changer la donne pour les vendeurs de voyages dans les décennies à venir. Faisant partie d'une vision plus large dont le but est d'améliorer la vente au détail de voyages, NDC sera crucial pour la différenciation et la vente incitative, permettant aux agences de voyages de personnaliser l'expérience des voyageurs avec les services auxiliaires associés. Avec NDC, les choix vont être illimités - la nouvelle capacité de distribution offre aux vendeurs de voyages plus d'options de vente incitative - ouvrant de nombreuses nouvelles voies de croissance. Cela demande du temps et de l'engagement, mais les avantages que cela peut apporter justifient l'investissement.

Les mesures que nous avons prises chez Elite Travel pour être prêts pour NDC





Nous travaillons avec Amadeus depuis plus de 15 ans maintenant - depuis notre création en fait. Je peux personnellement garantir les avantages d'avoir à nos côtés un partenaire technologique innovant et une équipe d'experts qui nous ont permis de développer nos activités d'une manière que nous n'aurions pas pu imaginer.





Nous sommes passés d'Amadeus Selling Platform à la nouvelle Amadeus Selling Platform Connect, une plateforme de réservation basée sur le cloud, qui était l'une des premières étapes pour être prêts pour NDC. Cette solution nous permet de rechercher, commander, payer et traiter les offres de voyages aériens via NDC. En outre, un énorme avantage est que nous pouvons afficher et comparer tous les vols des compagnies aériennes disponibles et les services associés

pour un voyage donné sur un seul écran, qu'ils proviennent d'EDIFACT, de NDC ou d'autres API.





Depuis que nous travaillons sur cet outil, nous avons maintenant pu travailler avec Amadeus et d'autres agences au sein des partenaires NDC [X] pour piloter la réservation et le traitement du contenu via NDC.





Avec notre première réservation via NDC déjà à notre actif, nous avons jeté les bases de ce qui promet d'être un avenir meilleur. Bien que NDC puisse prendre quelques années pour vraiment se développer en Afrique, chez Elite Travel, nous sommes fiers d'être un leader pour aider NDC à avancer. Nous sommes convaincus que NDC apportera une réelle valeur ajoutée, non seulement aux compagnies aériennes, mais aussi à nous, aux autres agences de voyages, et aussi, et plus important encore, aux voyageurs.

Et maintenant?





Avec l'environnement actuel et les difficultés constantes auxquelles l'industrie est confrontée en raison du COVID-19, nous devons rester concentrés, positifs et parer notre activité autant que possible pour l'avenir. Nous devons nous adapter, être ouverts et profiter des outils et de l'expertise à notre disposition. Chez Elite Travel, nous nous engageons à tirer profit des technologies les plus avancées et les plus innovantes et c'est pourquoi nous continuons à travailler avec Amadeus pour évoluer et suivre le rythme de la vente au détail moderne dans l'industrie du voyage.