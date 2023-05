Le bénéfice net ajusté d'Amadeus au premier trimestre dépasse les attentes grâce à l'augmentation du trafic aérien

Le bénéfice net ajusté pour les trois mois s'est établi à 273,1 millions d'euros (300,6 millions de dollars), contre 95 millions au cours de la période précédente et 334,7 millions d'euros au premier trimestre 2019.

Les analystes interrogés par Refinitiv avaient tablé sur un bénéfice net ajusté de 241,2 millions d'euros.

L'industrie du voyage a jusqu'à présent largement évité les effets de la hausse des taux d'intérêt sur les dépenses de consommation et est en bonne voie pour une reprise complète après la réouverture de la Chine en janvier, après près de trois ans de restrictions COVID-19.

Amadeus se concentre principalement sur les compagnies aériennes.

"Le trafic en Asie-Pacifique s'est particulièrement bien redressé, les réservations d'Amadeus ayant augmenté de plus de 150 % et les passagers embarqués de plus de 120 % au premier trimestre par rapport à la même période de l'année précédente", a déclaré Luis Maroto, directeur général, dans un communiqué.

(1 dollar = 0,9084 euro)