Amala Foods Plc est une entreprise de technologie alimentaire basée à Jersey. La société est engagée dans la technologie alimentaire à base de plantes aux Philippines. La société est impliquée dans la recherche et le développement d'un certain nombre de produits à base de plantes, qui sont en phase de commercialisation. Les secteurs d'activité de la société comprennent Jersey, Hong Kong, l'Indonésie, les Philippines et le Royaume-Uni. Les produits de la société comprennent les favoris de cuisine et la charcuterie. Les favoris de la cuisine proposent différents menus, tels que Amala Pepperoni, Amala Breakfast Sausage Patty, Amala Mexican Sausage, Amala Beefy Hotdogs et Amala Plant-based Meatballs. Le produit Charcuterie propose de la Soppressata fumée Amala, du Salami Toscano doux Amala et du Chorizo espagnol Amala.

Secteur Logiciels