Calendrier des réunions d'actionnaires au Royaume-Uni - 7 prochains jours

< table style="width : 646px ;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <colgroup> < col width="233" /> < col width="413" /> < /colgroup> < tbody> < tr> < td class="xl68" width="233" height="21"> < strong>Lundi 26 décembre < /strong> < /td> < td class="xl67" width="413"> ; < /td> < /tr> < tr> < tr> < td class="xl67" height="21">aucun événement prévu < /td> < td class="xl67"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="21"> < strong>Mardi 27 décembre < /strong> < /td> < td class="xl67"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Zambeef Products PLC < < /td> < td class="xl66">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="21"> < strong>Mercredi 28 décembre < /strong> < /td> < td class="xl67"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Evrima PLC < /td> < td class="xl67">Assemblée générale < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Greencare Capital PLC < /td> < td class="xl67">Assemblée générale relative au changement de nom proposé < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Lift Global Ventures PLC < /td> < td class="xl67">Assemblée générale relative à l'expansion proposée dans le secteur de l'énergie < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="21"> < strong>Jeudi 29 décembre < /strong> < /td> < td class="xl67"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Amte Power PLC < < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">ADVFN PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Genedrive PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Hotel Chocolat Group PLC < /td> < td class="xl67">AGA < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Lekoil Ltd < /td> < td class="xl67">AGE concernant le règlement proposé et le changement de nom < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Online Blockchain PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">PetroNeft Resources PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < < td class="xl67" height="21">SkinBioTherapeutics PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="21"> < strong>Vendredi 30 décembre < /strong> < /td> < td class="xl67"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21" data-sheets-value="{"1" :2,"2":"Amala Foods PLC"}">Amala Foods PLC < /td> < td class="xl67" data-sheets-value="{"1":2,"2" :"AGO"}">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Apollon Formularies PLC < /td> < td class="xl67">Assemblée Générale < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Europa Metals Ltd < /td> < td class="xl67">GM re Denarius transaction < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Goldplat PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Ncondezi Energy Ltd < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Groupe Ross < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Secure Property Development & ; Investment PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Time Out Group PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21"> ; < /td> < td class="xl67"> ; < /td> < /tr> < /tbody> < /table>