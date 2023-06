Amalgamated Financial Corp. : JPMorgan Chase est neutre

La Banque Amalgamated est une banque commerciale et une société de fiducie agréée qui fournit des services bancaires. Elle propose des solutions dans les domaines des services bancaires personnels, des petites entreprises, des services bancaires commerciaux et des placements institutionnels. Sa gamme de produits comprend des prêts hypothécaires résidentiels, des prêts commerciaux et industriels, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts hypothécaires multifamiliaux, ainsi qu'une variété de produits de dépôt commerciaux et de consommation, notamment des comptes ne portant pas intérêt, des produits à vue portant intérêt, des comptes d'épargne, des comptes du marché monétaire et des certificats de dépôt. Elle propose également des services bancaires et de paiement de factures en ligne, la gestion de trésorerie en ligne, la location de coffres-forts, des services de cartes de débit et de cartes de guichet automatique (GAB). Ses divisions corporatives comprennent les services bancaires commerciaux, la gestion des fiducies et des placements et les services bancaires aux consommateurs.

Secteur Banques