Amanat Holdings PJSC est une société d'investissement intégrée dans les domaines de la santé et de l'éducation, basée aux Émirats arabes unis. Les principales activités de la société consistent à investir dans des sociétés et des entreprises dans les domaines de l'éducation et des soins de santé et à gérer, développer et exploiter ces sociétés et entreprises. La société a trois verticaux d'investissement, à savoir les opportunités de croissance et de rachat, investit dans les besoins immobiliers des opérateurs et exécute des projets stratégiques pour combler les lacunes. Le portefeuille d'investissement de la société comprend, entre autres, International Medical Center CJSC, Taaleem Holdings P.S.C., North London Collegiate School Dubai et Middlesex University Dubai.

Secteur Sociétés holdings