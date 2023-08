Amara Raja Batteries Limited est un fabricant indien de batteries d'accumulateurs plomb-acide pour des applications industrielles et automobiles dans l'industrie indienne des batteries. La division des batteries industrielles de la société est le fournisseur des fournisseurs de services de télécommunications, des fabricants d'équipements de télécommunications, du secteur des systèmes d'alimentation sans coupure (UPS) (fabricants d'équipements d'origine (OEM) et remplacement), de l'énergie solaire, des chemins de fer indiens et des secteurs de l'électricité, du pétrole et du gaz, entre autres segments de l'industrie. Ses marques de batteries industrielles sont PowerStack, Amaron Volt, Amaron Sleek, Amaron Brute, Amaron Solar et Amaron Quanta. La division des batteries automobiles de la société fabrique des batteries automobiles sous les marques AMARON et PowerZone, qui sont distribuées par le biais de son réseau de vente et de service au détail dans toute l'Inde. L'entreprise fournit des batteries automobiles à divers constructeurs automobiles dans le cadre de relations OE. Elle fournit également des services d'installation, de mise en service et de maintenance.

Secteur Equipements et composants électriques