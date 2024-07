Amarc Resources Ltd. est une société d'exploration et de développement minier basée au Canada. La société se concentre sur le développement d'une nouvelle génération de mines de cuivre-or porphyrique (Cu-Au) à longue durée de vie et à haute valeur ajoutée en Colombie-Britannique (C.-B.). La société fait progresser ses districts de gisements porphyriques de Cu+Au JOY, DUKE et IKE, situés respectivement dans le nord, le centre et le sud de la Colombie-Britannique. Le district JOY, détenu à 100 % et d'une superficie de 495 kilomètres carrés (km2), couvre l'extension nord du prolifique district de Cu-Au porphyrique de Kemess (le district de Kemess) dans la région de Toodoggone, dans le centre-nord de la Colombie-Britannique. Les claims JOY sont situés à plus de 20 km au nord de l'ancienne mine Kemess South. Le district DUKE de la société, d'une superficie de 678 km2, est situé à 80 km au nord-est de Smithers, dans la grande région de Babine, l'une des ceintures de Cu-Au porphyriques les plus prolifiques de la Colombie-Britannique. Le district IKE de 462 km2, également détenu à 100 % par Amarc, est situé à 33 km au nord-ouest de la communauté minière historique de Gold Bridge, près du cœur des mines de cuivre porphyrique de la Colombie-Britannique.

Secteur Sociétés minières intégrées