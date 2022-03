Amarin reçoit un remboursement pour VAZKEPA® en Suède

Cela marque le premier remboursement de l'évaluation des technologies de la santé (ETS) en Europe et le lancement de la prochaine étape de la stratégie de croissance de la Société

La Société fait le point sur les progrès des plans d'expansion européens et internationaux

DUBLIN, Irlande et BRIDGEWATER, New Jersey, 29 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amarin Corporation plc (NASDAQ : AMRN) annonce aujourd'hui que la Société a reçu son premier remboursement national dans un pays européen pour VAZKEPA® en Suède et fait le point sur l'état de sa stratégie d'expansion internationale, y compris plusieurs informations mises à jour sur le remboursement et le dépôt réglementaire pour VASCEPA®/VAZKEPA à l'échelle mondiale.

« Je suis heureux de faire part de la première décision de remboursement national pour VAZKEPA en Suède, qui marque le début de la prochaine phase de croissance et d'expansion en dehors des États-Unis pour Amarin », a commenté Karim Mikhail, président-directeur général. « Cette décision importante représente une étape cruciale alors que nous commençons à saisir une opportunité de revenus de plusieurs milliards de dollars* pour VASCEPA/VAZKEPA en dehors des États-Unis, dans le cadre de notre audacieuse ambition d'établir un nouveau paradigme dans le domaine des soins cardiovasculaires préventifs et d'accroître notre impact pour les patients dans le monde entier. »

Europe

Le 25 mars 2022, Amarin a reçu la confirmation officielle que l'Agence de prestations dentaires et pharmaceutiques (TLV) suédoise avait approuvé VAZKEPA (icosapent éthyl) pour le remboursement national en Suède, limité au traitement des patients recevant des statines et atteints d'une maladie cardiovasculaire établie (CVD) et ayant un taux de triglycérides élevé (≥ 150 mg/dl [≥ 1,7 mmol/l]), ce qui représente environ 70 % de la population de patients étudiés de REDUCE-IT ® 1 et où l'urgence et la nécessité de traiter sont les plus élevées, au prix de 1 640 SEK par mois (soit l'équivalent d'environ 160 EUROS ou 175 USD par mois**). Avec cette approbation, la Société a l'intention de commencer ses activités commerciales en Suède.

Le rôle de la TLV est d'évaluer tous les nouveaux produits pharmaceutiques afin de déterminer leur remboursement respectif en Suède. Outre l'examen approfondi de la qualité et de la fiabilité des preuves scientifiques présentées dans les dossiers de remboursement, la TLV est largement considérée comme utilisant certains des modèles et méthodes d'évaluation des technologies de la santé les plus sophistiqués en Europe. La décision suédoise fait suite au remboursement individuel au Danemark à la mi-février 2022 et marque une étape importante pour Amarin en Europe.

« Une décision de remboursement prise en Suède par la TLV souligne la qualité des résultats de l'étude REDUCE-IT® », a déclaré Laurent Abuaf, vice-président principal et président d'Amarin Europe. « La Suède est connue pour être à l'avant-garde de la prévention et du traitement des maladies cardiovasculaires, comme le démontre le registre SWEDEHEART, un registre en ligne unique qui rapporte les résultats de chaque patient hospitalisé dans des unités de soins coronariens pour le syndrome coronarien aigu ou devant subir une intervention chirurgicale coronaire ou valvulaire2. Je suis heureux que la décision de la TLV reconnaisse la valeur de VAZKEPA pour renforcer davantage les soins cardiovasculaires en Suède. »

Amarin poursuit ses discussions sur le remboursement avec les autorités sanitaires nationales de la Norvège, de la Finlande, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie, de l'Espagne et des Pays-Bas. Alors que les discussions en Europe centrale et orientale peuvent être affectées par les conditions politiques locales, les discussions de partenariat de la Société en Grèce, un marché clé dans la région, progressent bien. La Société devrait recevoir des décisions de remboursement dans un maximum de huit pays et lancer VAZKEPA dans un maximum de six pays européens cette année.

International

En dehors de l'Europe, Amarin fait également progresser ses plans d'expansion internationale.

Suite à l'acceptation de VASCEPA pour l'examen réglementaire en Australie et en Nouvelle-Zélande, les dossiers ont à présent fait l'objet d'une évaluation complète par les autorités réglementaires nationales respectives de ces pays. En Israël, VASCEPA a également été accepté pour examen réglementaire par l'autorité compétente, et notre demande progresse conformément au processus local. La Société évalue activement les partenariats pour ces pays. Le partenaire d'Amarin au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), Biologix, a reçu le Certificat d'enregistrement officiel de l'autorité de réglementation du Royaume d'Arabie saoudite pour le traitement de l'hypertriglycéridémie sévère. Cette première approbation au Royaume d'Arabie saoudite permet la préparation et la soumission d'une modification pour demander l'examen et l'approbation de l'indication de réduction des risques cardiovasculaires. Au Canada, HLS est dans les phases finales du processus de remboursement du plan public de VASCEPA.

Enfin, la Société et son partenaire Edding restent sur la bonne voie pour recevoir une approbation à Hong Kong et en Chine cette année.

La Société est impatiente de faire le point sur ses avancées, y compris les dernières informations sur les décisions de remboursement dans le cadre de ses mises à jour commerciales standard, notamment les comptes de résultats et les dépôts auprès de la SEC aux États-Unis.

*Dollar des États-Unis

**Basé sur le taux de change de l'EUR et de l'USD à la date du présent communiqué.

