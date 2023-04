Angus salue le nettoyage initial du puits ; la valeur liquidative d'Amati chute

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Amati AIM VCT PLC - Société d'investissement basée à Edimbourg - La valeur nette d'inventaire par action au 31 janvier baisse de 27% à 132,8 pence contre 180,7 pence l'année précédente, citant l'inflation élevée aux Etats-Unis, dans l'UE et au Royaume-Uni. Le dividende final est de 3,50 pence, en baisse par rapport à 4,50 pence. Le dividende total pour l'exercice 2023 est de 7,0 pence, en baisse de 22% par rapport à 9,0 pence. Le rendement total de la valeur liquidative se détériore, passant de -7,5 % à -22 %, et sous-performant par rapport à son indice de référence, le Numis Alternative Markets Total Return Index, qui s'est contracté de 21 %. Pour l'avenir, la société déclare : "En 2023, nous sommes entrés dans une phase de révision à la baisse des bénéfices, d'abord menée par les entreprises fortement exposées aux dépenses de consommation, mais ayant de plus en plus d'impact sur d'autres secteurs. La récession semble désormais probable dans la plupart des grandes économies. Là encore, le débat porte sur la profondeur et la durée d'une éventuelle récession". En outre, le rapport met en garde contre une agression potentielle de la Chine à l'égard de Taïwan, soulignant l'interdépendance entre l'Occident et la Chine. Malgré cela, Amati affirme que "les entreprises qui ont de bonnes fondations et des propositions efficaces seront en mesure d'émerger plus fortes de l'autre côté".

Angus Energy PLC - société indépendante de transition énergétique onshore axée sur les actifs britanniques - annonce l'achèvement du nettoyage initial du nouveau puits B7T à Salfleetby. Le puits produit à partir d'une section horizontale d'environ 185 mètres dans le réservoir principal de Westphalian à une profondeur verticale de 2 292 mètres, indique Angus. Le puits est capable de produire 4 à 5 millions de pieds cubes standard par jour à une pression de tête de puits de 30 barg.

Franchise Brands PLC - propriétaire des marques ChipsAway, Willow Pumps et Metro Rod, basé à Manchester - note "une excellente dynamique dans la division business to business", citant une "forte croissance" dans les ventes de systèmes et des niveaux records au premier trimestre pour Metro Rod. "Comme prévu, le recrutement de franchisés dans la division business to customer s'est amélioré au premier trimestre par rapport au quatrième trimestre 2022. ChipsAway, la plus grande marque de la division, est maintenant revenue au même niveau que celui atteint au premier trimestre 2022. Le niveau d'attrition a également diminué et se situe désormais en dessous de la moyenne des cinq dernières années. Cependant, comme prévu, la perte de franchisés en 2022 et l'augmentation des frais généraux ont eu un impact sur le revenu au premier trimestre 2023", indique la société.

Induction Healthcare Group PLC - Logiciel basé à Londres pour les fournisseurs et les administrateurs de soins de santé - Prévoit que les revenus pro forma des contrats avec les clients pour l'exercice 2023 qui s'est terminé le 31 mars augmenteront de 12% pour atteindre 13,6 millions de livres sterling, stimulés par l'inclusion en année pleine du fournisseur de consultations vidéo Attend Anywhere, qu'il a acheté pour 16,4 millions de livres sterling en espèces et l'émission de 14,3 millions d'actions, évaluées à environ 9,5 millions de livres sterling, en juin 2021. Le chiffre d'affaires d'Attend Anywhere a augmenté de 9,4 % au cours de l'exercice 2023, passant de 9,8 millions de livres sterling à 10,8 millions de livres sterling. Elle ajoute qu'au 31 mars, les coûts ont diminué de 30 % sur une base mensuelle par rapport au niveau atteint au début de l'année 2023. En outre, l'entreprise prévoit d'atteindre le seuil de rentabilité en 2024. Le président d'Induction, Christopher Samler, déclare : "Induction Healthcare est désormais en bien meilleure position pour fournir à nos clients les produits avancés dont ils ont besoin et pour nous positionner pour la prochaine phase de croissance."

Petra Diamonds Ltd - société d'extraction de diamants possédant des actifs en Afrique du Sud et en Tanzanie - déclare que les recettes ont chuté à 67,8 millions USD au cours du troisième trimestre financier au 31 mars, par rapport à 107,8 millions USD. "La hausse des prix à la mine de Cullinan et à Finsch au cours du trimestre a été plus que compensée par les temps utiles des cycles d'appels d'offres ", explique la société, qui s'attend à ce que l'accumulation de stocks qui en résulte soit libérée au cours du quatrième trimestre. Les mines Cullinan et Finsch sont situées en Afrique du Sud. La production de diamants au troisième trimestre a augmenté de 2,7 % par rapport au trimestre précédent, passant de 636 529 à 653 700 carats. Cette hausse est due à une augmentation de 14 % de la production à Finsch, après l'introduction d'un nouvel équipement, et à une augmentation de 7 % à la mine de Cullinan. Ces résultats ont permis de compenser la suspension de la production à Williamson et la mise en veilleuse de Koffiefontein. Pour l'avenir, la société vise une augmentation annuelle d'un million de carats au cours de l'exercice 2025. Petra Diamonds vise à débloquer 2,3 millions de carats entre l'exercice 2025 et l'exercice 2033 en développant le potentiel de sa base de ressources.

Strip Tinning Holdings PLC - Fournisseur de connecteurs électriques pour le secteur automobile basé à Birmingham - annonce que les résultats du premier trimestre 2023 sont conformes à ses propres attentes, avec un chiffre d'affaires de 2,9 millions de livres sterling, en hausse par rapport aux 2,6 millions de livres sterling de l'année précédente. En outre, le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait être positif. La société indique que le marché automobile européen a commencé l'année "en force", citant une croissance globale de la production de 11 % en janvier et février, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles. Le directeur général, Richard Barton, a déclaré : "Les mesures que nous avons prises pour atténuer l'impact des facteurs externes récents nous placent désormais dans une position plus forte pour tirer parti du retour à la normale dans le secteur automobile. Notre proposition est étroitement alignée sur cette croissance, en particulier sur les augmentations considérables de la production de véhicules électriques."

Vector Capital PLC - Groupe de prêts commerciaux basé à Londres - déclare qu'en 2022, le bénéfice avant impôt est stable à 2,8 millions de livres sterling, tandis que le chiffre d'affaires augmente de 12 % pour atteindre 5,9 millions de livres sterling, contre 5,3 millions de livres sterling en 2021. La société invoque une hausse des coûts des emprunts externes sur les nouveaux prêts accordés par ses bailleurs de fonds de gros et ses créanciers conjoints. Le portefeuille de prêts augmente de 15 %, passant de 46,6 millions de GBP à 53,2 millions de GBP. La société propose un dividende final de 1,53 pence, en légère hausse par rapport au dividende de 1,51 pence versé l'année précédente.

