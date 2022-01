Amazon.com, Inc. : La tendance devrait reprendre ses droits 04/01/2022 | 11:37 Jordan Dufee 04/01/2022 | 11:37 achat En cours

Cours d'entrée : 3408.76$ | Objectif : 4000$ | Stop : 3180$ | Potentiel : 17.34% La tendance de fond est haussière pour Amazon.com, Inc. et le timing opportun pour revenir sur le titre. On anticipera ainsi une relance de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 4000 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 68% à l'horizon 2023.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 83.59 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Sous-secteur Grands magasins de vente par internet et correspondance Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AMAZON.COM, INC. 2.21% 1 728 405 JD.COM, INC. -2.48% 106 135 ETSY, INC. -4.12% 26 615 WAYFAIR INC. 3.05% 20 467 MOMO.COM INC. 0.62% 10 932 ALLEGRO.EU SA 1.39% 9 936 ZOZO, INC. -0.28% 9 333 MONOTARO CO., LTD. 0.82% 8 930 OZON HOLDINGS PLC 1.05% 6 189 BEIJING UNITED INFORMATION .. 2.24% 5 820 AMERICANAS S.A. -1.77% 4 942

Données financières USD EUR CA 2021 470 Mrd - 417 Mrd Résultat net 2021 21 061 M - 18 668 M Tréso. nette 2021 38 014 M - 33 695 M PER 2021 82,2x Rendement 2021 - Capitalisation 1 699 Mrd 1 699 Mrd 1 506 Mrd VE / CA 2021 3,53x VE / CA 2022 2,95x Nbr Employés 1 298 000 Flottant 82,7% Prochain événement sur AMAZON.COM, INC. 03/02/22 Année 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 50 Dernier Cours de Cloture 3 350,44 $ Objectif de cours Moyen 4 131,60 $ Ecart / Objectif Moyen 23,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Andrew R. Jassy President, Chief Executive Officer & Director Brian T. Olsavsky Chief Financial Officer & Senior Vice President Jeffrey P. Bezos Executive Chairman Patricia Q. Stonesifer Independent Director Thomas O. Ryder Independent Director