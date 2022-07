Amazon : Jefferies réduit son objectif de cours

Jefferies a ramené mercredi son objectif de cours sur Amazon de 163 à 150 dollars, tout en réitérant sa recommandation d'achat sur la valeur.



Dans une note de recherche, le broker américain dit s'attendre à ce que le titre surperforme de nouveau le marché au second semestre sous l'effet conjugué d'une accélération du chiffre d'affaires et d'une amélioration de la rentabilité.



D'après Jefferies, le groupe de Seattle devrait en effet tirer parti de la croissance dynamique enregistrée dans ses catégories à plus fortes marges bénéficiaires.



Le courtier souligne par ailleurs que sa méthode de valorisation par la somme des parties fait apparaître une valeur minimale pour le coeur de métier que représente la distribution en ligne, un phénomène qui laisse penser selon lui que le marché intègre déjà le scénario d'une récession.



