Amazon : Jefferies remonte son objectif de cours

Jefferies réaffirme son conseil 'achat' sur Amazon et remonte son objectif de cours de 135 à 150 dollars, une nouvelle cible qui implique 17 fois son estimation d'EBITDA pour 2024, ce qui représente une décote de 10% par rapport à la moyenne sur 10 ans.



Le broker pointe un bond de 50% de l'action depuis le début de l'année (contre +14% pour le S&P500), l'amélioration de la rentabilité, un redressement d'AWS en vue et la perception de vents favorables à long terme liés à l'IA ayant entraîné la surperformance.



'Nous pensons que du potentiel de hausse pour le consensus (EBITDA attendu par Jefferies pour 2024 supérieur de 8% au consensus) combiné au sentiment positif sur l'IA aidera le titre Amazon à se réévaluer', juge-t-il encore.



