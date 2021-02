AMAZON : JPMorgan revalorise

JPMorgan a relevé son objectif de cours de 4155 dollars à 4 400 dollars et confirmé sa recommandation Surpondérer sur Amazon après l’annonce des résultats trimestriels.



" Nous avons entendu certaines inquiétudes concernant l'expérience plus limitée de Jassy dans le domaine de la vente au détail et ce que cela pourrait signifier pour un éventuel scission d'AWS. Mais nous ne pensons pas que beaucoup de choses vont changer, Jassy étant susceptible de perpétuer les mêmes valeurs et croyances fondamentales que Bezos, étant donné la similitude des cultures opérationnelles entre Consumer et AWS ", explique l'analyste.



Pour ce dernier, Bezos devrait rester impliqué dans les décisions stratégiques clés, et il pense qu'il avait déjà pris du recul par rapport à la plupart des décisions au jour le jour depuis que le groupe a adopté en 2016 sa structure de direction, avec d'un côté AWS et de l'autre Consumer.