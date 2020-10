AMAZON : Société Générale revalorise fortement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale a relevé son objectif de cours de 2 730 dollars à 3 660 dollars sur Amazon et confirmé sa recommandation d'Achat. La pandémie a révélé des tendances très encourageantes pour Amazon, telles que la pénétration croissante du programme Prime, un levier opérationnel positif lié à l'augmentation de la demande d'e-commerce et de contenu numérique, et une capacité incontestée à s'adapter et à rester flexible.