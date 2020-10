AMAZON : les prévisions de résultat opérationnel font ombrage au très bon troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amazon a dévoilé hier soir des résultats bien supérieurs aux attentes, mais les investisseurs ont été négativement surpris par les perspectives de résultat opérationnel. Surfant sur le boom du commerce en ligne et le cloud, en ces temps de pandémie mondiale, le bénéfice net du cybermarchand et spécialiste du cloud a atteint 6,3 milliards de dollars, soit 12,37 dollars par action au troisième trimestre, contre 2,1 milliards de dollars ou 4,23 dollars par action, un an plus tôt. Le marché visait seulement 7,41 dollars par action.Le résultat opérationnel est passé en un an de 3,2 à 6,2 milliards de dollars. Ce dernier a dépassé aisément le haut de la fourchette d'objectifs du groupe de 2 à 5 milliards de dollars.Les ventes totales d'Amazon ont, elles, augmenté de 37% à 96,1 milliards de dollars alors que le marché tablait sur 92,7 milliards de dollars.Son activité de cloud computing (AWS) a vu son résultat opérationnel augmenter de 56,3% à 3,535 milliards de dollars pour des revenus en progression de 29% à 11,6 milliards de dollars.Les coûts de livraison, sujet d'inquiétude des investisseurs, ont bondi de 44,6% à 14,7 milliards de dollars.Au quatrième trimestre, le résultat opérationnel est anticipé entre 1 et 4,5 milliards de dollars contre 3,9 milliards de dollars un an auparavant. Le consensus Bloomberg est plus élevé à 5,96 milliards de dollars. Amazon a prévenu que ces prévisions comprennent 4 milliards de dollars de coûts liés au Covid-19, en hausse par rapport au 2,5 milliards de dollars du trimestre précédent.Les ventes nettes d'Amazon sont attendues entre 112 et 121 milliards de dollars, soit une croissance de 28% à 38%. Elles dépasseront pour la première fois les 100 milliards de dollars sur un trimestre. Wall Street vise un chiffre d'affaires de 112,5 milliards de dollars.