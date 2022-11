AWS lance une région d'infrastructure en Espagne

La région AWS Europe (Espagne) permet aux clients d'exécuter des charges de travail et de stocker des données en toute sécurité en Espagne tout en servant les utilisateurs finaux avec une latence encore plus faible

On estime que la nouvelle région AWS va soutenir la création de plus de 1 300 emplois à temps plein par an via un investissement prévu de plus de 2,5 milliards de dollars (environ 2,5 milliards d'euros) en Espagne sur 10 ans

AWS lance un fonds AWS InCommunities de 150 000 dollars (environ 150 000 euros) en Aragon pour soutenir des projets communautaires locaux

Des dizaines de milliers de clients de la Péninsule ibérique, notamment BBVA, Cabify, Hospital Clinic de Barcelona, Meliá International Hotels, Renfe et Repsol, ainsi que le Ministère espagnol pour l'inclusion, la sécurité sociale et la migration, innovent grâce à AWS

Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), a annoncé ce jour le lancement de sa huitième région d'infrastructure en Europe, la région AWS Europe (Espagne). À compter d'aujourd'hui, les développeurs, startups, entrepreneurs et entreprises, ainsi que les organisations gouvernementales, d'éducation et à but non lucratif, disposeront d'un choix plus étendu pour exécuter leurs applications et desservir les utilisateurs finaux depuis des centres de données situés en Espagne, utilisant des technologies AWS avancées pour favoriser l'innovation. AWS estime que les dépenses prévues de la société pour la construction et l'exploitation de la nouvelle région soutiendront la création de plus de 1 300 emplois à temps plein, avec un investissement prévu de 2,5 milliards de dollars (environ 2,5 milliards d'euros) en Espagne sur 10 ans. AWS estime également que sa nouvelle région contribuera au produit intérieur brut espagnol à hauteur de 1,8 milliard de dollars (environ 1,8 milliard d'euros) au cours des 10 prochaines années. Dans le cadre de son engagement envers la région, AWS a aussi annoncé un fonds AWS InCommunities de 150 000 dollars (environ 150 000 euros) en Aragon, où est située la région AWS Europe (Espagne), afin de contribuer au lancement de nouveaux projets communautaires par des groupes locaux, des écoles et des organisations. Pour de plus amples informations sur l'Infrastructure mondiale AWS, visitez la page aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

« Le cloud permet aux organisations, quels que soient leur type et leur taille, d'accélérer l'innovation, d'améliorer les processus commerciaux et de réinventer l'expérience client et utilisateur final qu'elles offrent », a expliqué Prasad Kalyanaraman, vice-président des services d'infrastructure chez AWS. « Nous tenons notre promesse de construire localement une nouvelle infrastructure de premier plan afin d'aider nos clients espagnols à atteindre le plus haut niveau de sécurité, de disponibilité et de résilience possible. Nous sommes également fiers d'investir en Aragon afin de soutenir des projets communautaires locaux entrepris par diverses écoles et organisations. Notre investissement dans la région AWS Europe (Espagne) reflète l'engagement à long terme d'AWS envers le développement économique du pays, la création d'emplois et la croissance des entreprises. »

« Nous sommes ravis que l'une des plus grandes entreprises de technologie du monde ait choisi l'Espagne pour cet investissement », a déclaré Pedro Sánchez, le Premier Ministre espagnol. « L'ouverture de la région AWS Europe (Espagne) est une étape importante qui assoit la position de notre pays à la pointe de l'économie numérique. »

Avec le lancement de la région AWS Europe (Espagne), AWS dispose de 93 zones de disponibilité dans 29 régions géographiques, avec des plans annoncés de lancement de 18 zones de disponibilité supplémentaires au sein de six autres régions AWS en Australie, au Canada, en Inde, en Israël, en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande. Les régions AWS sont composées de zones de disponibilité qui installent l'infrastructure dans des emplacements géographiques séparés et distincts. Huitième région AWS en Europe après Dublin, Francfort, Londres, Milan, Paris, Stockholm et Zurich, la région AWS Europe (Espagne) comprend trois zones de disponibilité. Les zones de disponibilité sont situées suffisamment loin les unes des autres pour assurer la continuité des opérations des clients, mais suffisamment proches pour offrir une faible latence pour les applications à haute disponibilité utilisant plusieurs zones de disponibilité. Chaque zone de disponibilité dispose d'une alimentation, d'un refroidissement et d'une sécurité physique indépendants, et est connectée via des réseaux redondants, à très faible latence. Les clients AWS axés sur la haute disponibilité peuvent concevoir leurs applications pour qu'elles s'exécutent dans de multiples zones de disponibilité afin d'obtenir une tolérance aux pannes encore meilleure.

Le lancement de la région AWS Europe (Espagne) offre aux clients créateurs d'applications conformes au Règlement général sur la protection des données (RGPD) l'accès à une autre région AWS sécurisée au sein de l'Union européenne (UE), les aidant ainsi à satisfaire aux niveaux de sécurité, de conformité et de protection des données les plus stricts. AWS a également obtenu la certification Esquema Nacional de Seguridad (ENS), ce qui veut dire que son infrastructure remplit les plus hauts degrés d'exigence en matière de sécurité et de conformité pour les agences gouvernementales et les organisations publiques en Espagne.

Les clients accueillent favorablement la région AWS Europe (Espagne)

Les entreprises d'Espagne comptent parmi les millions de clients actifs utilisant AWS chaque mois dans plus de 190 pays du monde entier, y compris des dizaines de milliers de clients dans la Péninsule ibérique et plus de 75 % des entreprises cotées à l'IBEX35, l'indice boursier espagnol. Des entreprises comme Acciona, Atresmedia, Ávoris, Banco Santander, Bankinter, BBVA, CAF, Celsa, Cepsa, Dorna Sports, Endesa, Grup Mediapro, Grupo Henneo, Hijos de Rivera, Madrileña Red de Gas, Mahou San Miguel, Mapfre, Mediaset España, Meliá International Hotels (Meliá), Naturgy, NH Hoteles, Repsol, Santalucía, Securitas Direct et Volotea choisissent AWS pour améliorer leur souplesse et leur innovation. Des organisations du secteur public espagnol et des institutions comme Servicio Cántabro de Salud, la ville de Madrid, Correos, le gouvernement d'Andalousie, le gouvernement d'Aragon, Renfe, l'Académie royale espagnole, le Ministère espagnol de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le Ministère espagnol de l'inclusion, de la sécurité sociale et de la migration, l'Université Jacques Iᵉʳ, l'Université ouverte de Catalogne utilisent AWS pour diminuer leurs coûts et améliorer leurs services aux citoyens. Des startups espagnoles comme Cabify, Devo, Fever, Fintonic, Flywire, Glovo, Holaluz, Job and Talent, LactApp, LetGo, Monei, Odilo, RavenPack, Signaturit, Smile and Learn, Telecoming, Wallbox, Wanup, Webbeds et Wefox créent leurs activités en s'appuyant sur AWS pour assurer leur croissance rapide et étendre leur portée géographique. Des PME espagnoles comme Ayesa, Cash Converters, Fashiola, Help Flash, Imagina Energía, Materiales de Fábrica, Spherag et Wikiloc adoptent AWS pour améliorer leur sécurité et leur adaptabilité.

BBVA est un groupe mondial orienté client proposant des services financiers, opérant dans plus de 25 pays et gérant un total d'actifs à hauteur de 738 milliards de dollars, pour le compte de plus de 87 millions de clients, grâce au travail de plus de 114 000 collaborateurs. « AWS nous a aidés à développer de nouveaux projets et à nous étendre rapidement, ainsi qu'à améliorer la sécurité dans le respect des réglementations européennes et internationales. Avec AWS, nous avons élaboré des projets cloud innovants comme BBVA C-fit, une plateforme conçue sur AWS afin de simplifier la gestion des données de marché utilisées pour définir les prix ou gérer le risque comptable. Nous avons également mis au point et implémenté un système de paiement sans contact entièrement conforme, qui nous a permis de réduire le coût de façon significative avec un dimensionnement à la demande », a détaillé José Luis Elechiguerra Joven, directeur de l'ingénierie Monde chez BBVA. « Nous sommes ravis de la création d'une région AWS en Espagne car cela nous permettra de poursuivre l'accélération de notre transformation digitale et de proposer la meilleure expérience bancaire possible à nos clients. »

Première startup licorne d'Espagne, c'est-à-dire valorisée à plus d'un milliard de dollars, Cabify exploite une application multi-mobilité dans plus de 40 villes de huit pays différents, qui met en rapport plus de 42 millions d'utilisateurs et d'entreprises avec le moyen de transport qui correspond le mieux à leurs besoins. Cabify s'appuie sur AWS pour le fonctionnement de son application de base et le suivi de l'emplacement des véhicules, permettant ainsi aux conducteurs et aux passagers d'interagir. « La portée mondiale d'AWS est extrêmement importante pour une société de technologie comme Cabify, qui offre des services en temps réel aux utilisateurs et se concentre sur l'innovation durable. AWS fournit à Cabify la fiabilité nécessaire dans son secteur d'activité où le temps est essentiel. AWS nous a également permis de réduire la latence d'accès aux bases de données critiques de 2 secondes à 45 millisecondes, pour une expérience conducteur et passager haute qualité », a déclaré Carlos Herrera, directeur de la technologie chez Cabify. « Cette nouvelle région AWS représente un grand pas en avant vers la création d'une communauté technologique locale en Espagne. Environ 80 % de notre équipe technique se trouve en Espagne, c'est pourquoi relocaliser notre investissement cloud dans notre pays contribue à développer les talents techniques locaux. Chez Cabify, nous œuvrons sans relâche à rester à l'avant-garde de la confidentialité et de la sécurité pour nos utilisateurs, et la région AWS Europe (Espagne) va grandement simplifier notre conformité avec les réglementations espagnoles et européennes en matière de confidentialité. »

Pour lire d'autres expériences clients, y compris celles de l'Hospital Clínic de Barcelona, de Meliá, du Ministère de l'inclusion, de la sécurité sociale et de la migration, de Renfe et de Repsol, visitez le site press.aboutamazon.com.

Les partenaires AWS basés en Espagne se réjouissent également du lancement de la région AWS Europe (Espagne)

Le réseau de partenaires AWS comprend des dizaines de milliers de fournisseurs de logiciels indépendants et d'intégrateurs de systèmes dans le monde entier. Les partenaires AWS élaborent des solutions et des services innovants sur AWS, et le réseau de partenaires AWS apporte une contribution précieuse en offrant un support commercial, technique, marketing et de mise sur le marché aux clients. Les intégrateurs de systèmes, partenaires conseils et fournisseurs de logiciels indépendants d'AWS aident les clients grandes entreprises et du secteur public à migrer vers AWS, à déployer des applications critiques et à fournir une gamme complète de services de surveillance, d'automatisation et de gestion pour les environnements cloud des clients. Parmi les partenaires AWS basés en Espagne, on peut citer Accenture, ACKStorm, Anadat, Apser, Arrow, Atos, ATSistemas, Audiense, BBVA Next, Capgemini, Claranet, Crayon, Deloitte, Devo, Devoteam, DXC, Evolutio, Fujitsu, IBM, Indra, Inetum, Ingram Micro, Itera, IThinkUPC, Keepler, Kyndryl, Logicalis, MagicBeans, NTT Data, Optiva Media, Outsystems, Paradigma Digital, RedPoints, Seidor, SoftwareOne, Syntax, TD Synnex, TechEdge, Telefónica Tech, T-Systems et Zoi.

NTT DATA, le neuvième plus important prestataire de services informatiques au monde et partenaire AWS depuis 2010, accompagne ses clients dans la planification, l'évaluation, le développement et la fourniture de solutions AWS qui transforment leurs activités en associant une portée mondiale à une orientation client locale. « Nous travaillons avec AWS pour aider les organisations basées en Espagne à innover, à étendre leurs activités et à accélérer leur croissance. Le lancement de la région AWS en Espagne annoncé aujourd'hui est une étape importante dans l'accélération de la transformation digitale du pays. La région AWS Europe (Espagne) va offrir des avantages supplémentaires à nos clients, comme une faible latence, une efficacité énergétique et une conformité avec la réglementation nationale sur la protection des données. Avec la région AWS et notre équipe hautement qualifiée d'experts du cloud, nous aiderons nos clients à migrer plus vite leurs applications vers AWS, à développer plus rapidement de nouveaux services cloud natifs, et à moderniser leurs opérations », a affirmé Sergi Biosca, PDG de NTT DATA Espagne. « Nos collaborateurs sont formés en continu sur les technologies cloud, et nous avons certifié plus de 550 employés grâce à AWS ces deux dernières années afin de proposer des solutions d'évolution à nos clients et d'être un moteur dans la transformation de l'Espagne. »

Pour lire d'autres expériences de partenaires AWS, y compris un cas d'utilisation de Telefónica Tech, visitez le site press.aboutamazon.com

Développement des compétences des équipes espagnoles

AWS continue d'investir dans la formation de développeurs, d'étudiants et de la nouvelle génération de leaders IT en Espagne par des programmes comme AWS re/Start, AWS GetIT, AWS Academy et AWS Educate. Depuis 2017, AWS a contribué à la formation de plus de 100 000 personnes en Espagne dans le domaine du cloud computing. Ces programmes de formation AWS accompagnent des apprenants de tous horizons et d'expériences diverses dans la préparation d'une carrière dans le cloud. De cursus universitaires à des programmes de formation à plein temps en passant par des parcours pédagogiques adaptés au rythme de chacun, les programmes de formation AWS donnent accès aux compétences nécessaires pour se lancer dans le cloud computing. Grâce à la collaboration entre AWS et la Chambre de commerce de Madrid, le programme AWS re/Start est arrivé en Espagne en 2020. En développant leurs compétences, ce programme prépare les participants à occuper des postes de niveau junior dans le secteur du cloud computing et les met en relation avec de potentiels employeurs. AWS travaille également main dans la main avec les gouvernements régionaux espagnols pour intégrer le programme AWS Academy dans des programmes de formation professionnelle. AWS estime à respectivement 6 000 et 2 000 le nombre d'étudiants en Andalousie et en Aragon qui suivront une formation AWS au cours des deux années à venir pour se préparer à une carrière dans le cloud. Ces programmes s'inscrivent dans le cadre de l'engagement d'Amazon à aider 29 millions de personnes dans le monde à développer leurs compétences techniques par des formations de cloud computing gratuites d'ici 2025.

Engagement envers le développement durable

Avec The Climate Pledge, qui vise à honorer l'Accord de Paris sur le climat avec 10 années d'avance sur les objectifs et à atteindre la neutralité carbone pour l'ensemble de ses activités d'ici 2040, Amazon s'est engagée à devenir une entreprise plus durable. Amazon a co-fondé The Climate Pledge en 2019 et en est la première entreprise signataire. Dans le cadre de cet engagement, Amazon est en bonne voie d'alimenter en électricité ses opérations à partir de 100 % d'énergies renouvelables d'ici 2025, avec cinq ans d'avance sur l'objectif initial de 2030. Amazon est le plus important acheteur organisationnel d'énergies renouvelables au monde, et a atteint fin 2021 un taux d'utilisation d'énergies renouvelables de 85 % à l'échelle de la société. Amazon a annoncé 16 projets d'énergies renouvelables en Espagne avec une capacité d'électricité verte de plus de 1,5 gigawatt. Une fois entièrement opérationnel, le portefeuille d'énergies renouvelables d'Amazon en Espagne va générer une quantité d'électricité équivalente à celle nécessaire pour alimenter 850 000 foyers espagnols chaque année. Les organisations choisissant AWS pour leur charge de travail informatique peuvent bénéficier de l'effet net des efforts de développement durable d'Amazon afin de réduire leur empreinte carbone.

À propos d'Amazon Web Services

Depuis plus de 15 ans, Amazon Web Services est la plateforme cloud la plus complète et la plus largement adoptée à travers le monde. AWS développe constamment ses services afin de soutenir la quasi-totalité des charges de travail cloud, et offre désormais plus de 200 services complets pour le calcul, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, les analyses, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des Objets (IdO), le mobile, la sécurité, l'hybride, la réalité virtuelle et augmentée (RV et RA), les médias, ainsi que le développement, le déploiement et la gestion d'applications depuis 93 zones de disponibilité (Availability Zone, AZ) dans 29 régions géographiques, avec des plans annoncés pour 18 zones de disponibilité supplémentaires et six autres régions AWS en Australie, au Canada, en Inde, en Israël, en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande. Des millions de clients, notamment certaines des startups enregistrant la croissance la plus rapide, de très grandes entreprises et des agences gouvernementales de premier plan, font confiance à AWS pour optimiser leurs infrastructures, les rendre plus souples et réduire leurs coûts. Pour en savoir plus sur AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com.

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l'invention, un engagement envers l'excellence opérationnelle et une approche à long terme. Amazon s'efforce de devenir l'Entreprise la plus axée sur les clients de la planète, le Meilleur employeur de la planète, et le Lieu de travail le plus sûr de la planète. Les commentaires des clients, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios, et The Climate Pledge figurent parmi les initiatives lancées par Amazon. Pour plus d'informations, visitez le site amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

