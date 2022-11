AWS lance une région d'infrastructure en Suisse

La région AWS Europe (Zurich) permet aux clients d’exécuter des charges de travail et de stocker des données en toute sécurité en Suisse, tout en desservant les utilisateurs finaux avec une latence encore plus faible

On estime que la nouvelle région AWS va soutenir la création de plus de 2 500 emplois à temps plein par an via un investissement prévu de plus de 5,9 milliards de dollars (environ 5,9 milliards de francs suisses) en Suisse jusqu’en 2036

Des dizaines de milliers de clients actifs en Suisse, parmi lesquels Clariant, iNovitas, Richemont, l'Office fédéral de topographie, Swisscom, Verity et Zurich Insurance Group, innovent sur AWS

Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), a annoncé aujourd’hui le lancement de la région AWS Europe (Zurich). À compter d'aujourd'hui, les développeurs, startups, entrepreneurs et entreprises, ainsi que les organisations gouvernementales, d'éducation et à but non lucratif, disposeront d'un choix plus étendu pour exécuter leurs applications et desservir les utilisateurs finaux depuis des centres de données situés en Suisse, utilisant des technologies AWS avancées pour favoriser l’innovation. AWS a par ailleurs publié une étude d'impact économique estimant que les dépenses de la société pour la construction et l’exploitation de la nouvelle région soutiendront la création de plus de 2 500 emplois à temps plein par an en moyenne dans des entreprises externes dans la chaîne logistique suisse des centres de données, avec un investissement prévu de 5,9 milliards de dollars (5,9 milliards de francs suisses) jusqu’en 2036. La région AWS Europe (Zurich) contribuera par ailleurs au produit intérieur brut (PIB) de la Suisse à hauteur d'un montant estimé à 16,3 milliards de dollars (16,3 milliards de francs suisses) au cours des 15 prochaines années. Pour plus d’informations sur AWS Global Infrastructure, rendez-vous sur aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

« Des startups aux organisations gouvernementales, en passant par les entreprises moyennes et les grandes entreprises, des milliers d’organisations commerciales, à but non lucratif et du secteur public dans toute la Suisse mobilisent leurs utilisateurs finaux et se développent à l'échelle mondiale avec l’aide d’AWS », a déclaré Prasad Kalyanaraman, vice-président des services d'infrastructure chez AWS. « Avec la nouvelle région AWS Europe (Zurich), nous disposons de sept régions AWS et de 21 zones de disponibilité dans toute l’Europe, en Irlande, à Francfort, Londres, Milan, Paris, Stockholm et maintenant Zurich. Il s’agit là d’une poursuite de notre investissement pour accompagner les clients de tous types, aider les startups à se développer et à croître, contribuer au développement des compétences techniques et aider les organisations à créer des applications basées sur le Cloud qui réinventent la notion de service pour les utilisateurs finaux. »

« Nous nous réjouissons qu’AWS continue d’investir en Suisse, créant de nouvelles opportunités pour les entreprises et les citoyens de tirer parti de technologies Cloud innovantes », a déclaré Dieter Egli, conseiller d'État et chef du département Économie et Affaires intérieures du canton d'Argovie, en Suisse. « L’ouverture de la nouvelle région d’infrastructure AWS constitue une avancée majeure pour nos entreprises régionales et l’agenda de transformation numérique, qui continuera à promouvoir et accélérer l'introduction rapide de nouvelles solutions numériques sur notre site technologique et d’ingénierie au cœur de l’Europe. »

Avec le lancement de la région AWS Europe (Zurich), AWS dispose de 90 zones de disponibilité dans 28 régions géographiques, avec des plans annoncés de lancement de 21 zones de disponibilité supplémentaires et sept autres régions AWS en Australie, au Canada, en Inde, en Israël, en Nouvelle-Zélande, en Espagne et en Thaïlande. Les régions AWS sont composées de zones de disponibilité qui mettent l’infrastructure dans des emplacements géographiques séparés et distincts. Septième région AWS en Europe, la région AWS Europe (Zurich) comprend trois zones de disponibilité. Les zones de disponibilité sont situées suffisamment loin l’une de l’autre pour assurer la continuité des opérations des clients, mais suffisamment proches pour offrir une faible latence pour les applications à haute disponibilité utilisant plusieurs zones de disponibilité. Chaque zone de disponibilité dispose d’une alimentation, d’un refroidissement et d’une sécurité physique indépendants, et est connectée via des réseaux redondants, à très faible latence. Les clients AWS axés sur la haute disponibilité peuvent concevoir leurs applications pour qu’elles s’exécutent dans de multiples zones de disponibilité afin d’obtenir une tolérance aux pannes encore meilleure. Le lancement de la région AWS Europe (Zurich) permettra aux clients locaux avec des exigences de résidence des données de conserver leurs données en toute sécurité en Suisse, tout en offrant aux clients une latence encore plus faible à l'échelle du pays.

AWS prévoit d’investir un montant estimé à 5,9 milliards de dollars (environ 5,9 milliards de francs suisses) en Suisse au cours des 15 prochaines années via la nouvelle région AWS Europe (Zurich). Cet investissement inclut des dépenses en capital pour la construction de centres de données, des dépenses opérationnelles liées aux dépenses courantes pour les services publics et les installations, et l’achat de biens et services à des entreprises régionales. On estime par ailleurs que l’investissement soutiendra la création de plus de 2 500 emplois par an en moyenne durant cette période. Ces emplois, y compris les emplois liés à la construction, à l'entretien des installations, à l’ingénierie, aux télécommunications, et ceux au sein de l'économie du pays dans son ensemble, feront partie de la chaîne logistique d’AWS en Suisse. La construction et l’exploitation de l’infrastructure d’AWS en Suisse devrait par ailleurs contribuer au PIB de la Suisse à hauteur d'un montant estimé à 16,3 milliards de dollars (environ 16,3 milliards de francs suisses) au cours des 15 prochaines années.

Les clients accueillent favorablement la région AWS Europe (Zurich)

Plus de 10 000 clients en Suisse rejoignent des millions de clients actifs qui utilisent AWS chaque mois dans plus de 190 pays à travers le monde. Parmi les petites et grandes entreprises suisses qui utilisent AWS pour exécuter leurs charges de travail critiques pour réaliser des économies, accélérer l’innovation et écourter les délais de commercialisation figurent Buildigo, Clariant, Crisalix, Datwyler, Dentsu Tracking, Explora Journeys, Fisch Asset Management, GSR Zug, Helvetia Group, Hexagon, Hilti, Idorsia, iNovitas, Invit Travel, iptiQ, Klarpay, Kudelski Group, lastminute.com, Neue Zürcher Zeitung, OC Oerlikon Corporation AG, Partners Group, Richemont, Ringier, Swiss Marketplace Group, Swiss Re, Swisscom, Syngenta, Ubique, u-blox et Zurich Insurance Group. Parmi les plus importantes startups du pays qui ont bâti leurs entreprises sur AWS pour évoluer rapidement et étendre leur présence géographique en quelques minutes figurent ANYbotics, Edgelab, FemTec Health (anciennement AVA), flovtec, GenomSys, holo|one, RetinAI, Smallpdf, SonarSource et Verity. Parmi les organisations du secteur public qui utilisent AWS pour transformer les services qu’elles offrent aux citoyens suisses figurent le centre d’IA de l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zürich), BERNMOBIL, EF Education First, Radiotelevisione svizzera (RSI), l'Office fédéral de topographie (Swisstopo) et La Poste Suisse.

Clariant, l’une des plus importantes entreprises de chimie de spécialités au monde, relève des défis majeurs, notamment en matière d’efficacité énergétique, de matières premières renouvelables, de mobilité zéro émission et de conservation des ressources finies. Entre 2020 et 2022, Clariant a migré vers AWS ses centres de données régionaux répartis à travers le monde. « Lorsque nous avons décidé de passer de services gérés sur site au Cloud, nous avons cherché une solution souple mais néanmoins économique pour soutenir notre modèle d’affaires ainsi que nos activités de fusion et acquisition. AWS nous a permis de construire une infrastructure plus sécurisée, d’améliorer la qualité et la rapidité de l’approvisionnement et de standardiser et consolider notre modèle de service. Depuis notre migration vers AWS, nous avons réduit de 27 % nos coûts mondiaux pour les centres de données et formé une nouvelle équipe interne de compétences Cloud en seulement deux ans », a déclaré Ali Khosravi, responsable de l’exploitation technologique mondiale chez Clariant. « En tant qu’entreprise internationale opérant à partir de la Suisse et utilisant le principal Cloud au monde, nous nous réjouissons du lancement de la nouvelle région AWS Europe (Zurich) en vue de répondre encore mieux aux besoins de nos entreprises et clients à travers le monde. »

iNovitas, un fournisseur suisse de premier plan de services d'imagerie basés sur le Cloud, propose un environnement d'images panoramiques 3D haute résolution à référence spatiale (images de rue en 3D) pour simplifier la maintenance et la gestion des infrastructures. « Nous avons choisi AWS comme fournisseur Cloud préféré à un stade très précoce car il nous a fourni la fiabilité, la flexibilité et l'extensibilité les plus élevées requises pour développer et exploiter nos services », a affirmé Joel Burkhard, directeur de la technologie chez iNovitas. « Depuis les débuts de l’entreprise en 2011, nous nous sommes appuyés sur des services AWS comme Amazon S3 et Amazon EC2 pour développer et dimensionner notre activité basée sur le Cloud et numériser plus de 77 000 kilomètres de rues, 11 000 kilomètres de voies ferrées et 200 kilomètres de berges de rivières en Suisse, en Allemagne, en Autriche et en Suède, conduisant au traitement et au stockage de plus de 2,6 pétaoctets de données d'images. Pour une petite entreprise avec des ressources technologiques limitées comme la nôtre, les avantages d’AWS sont incontestables. L’utilisation d’AWS nous permet d’innover rapidement et d’accéder à des technologies d’apprentissage automatique comme Amazon Rekognition pour l’analyse d’images et de vidéos qui, sans cela, aurait été inaccessibles pour nous ou trop coûteuses. La nouvelle région AWS nous donne de nouvelles occasions de servir davantage de clients, en particulier ceux qui préfèrent conserver le stockage de leurs données en Suisse. »

Propriétaire des marques Cartier, Montblanc, IWC Schaffhausen et Van Cleef & Arpels, le groupe mondial de luxe Richemont a transféré toute son infrastructure informatique, dont 120 instances SAP, vers AWS, son fournisseur Cloud préféré. « Grâce à l’étendue et à l’éventail de ses services, AWS nous permet de fournir à nos clients de nouvelles expériences numériques plus rapidement, dont des vitrines et des services de stylisme personnalisés, des consultations vidéo intégrant des défilés de mode personnalisés en fonction des goûts des acheteurs, ainsi que des offres adaptées pour un accès anticipé à de nouveaux articles avant qu'ils n’arrivent dans les magasins », a expliqué Kim Hartlev, directeur des systèmes d'information du groupe Richemont. « Nous sommes ravis qu’AWS ait créé une nouvelle région d’infrastructure sur notre marché domestique en Suisse car ce sera un stimulant majeur pour développer, organiser et personnaliser davantage les expériences d’achat de nos clients. »

Swisscom, une société de télécommunications de premier plan en Suisse, a choisi AWS comme fournisseur Cloud préféré pour accélérer sa stratégie de transformation numérique et accompagner son cheminement vers un réseau 5G conçu pour le Cloud. Swisscom est également un partenaire AWS avec une vaste expertise technique et sectorielle, aidant les entreprises suisses à migrer vers le Cloud et à adopter des technologies avancées. « Nos clients ont toujours compté sur Swisscom pour les relier au monde en utilisant la meilleure technologie disponible », a déclaré Frank Dederichs, directeur des technologies de l'information chez Swisscom. « Nous entretenons une relation fructueuse avec AWS depuis des années, non seulement en tant que fournisseur Cloud et de technologies, mais aussi en tant que partenaire de confiance et inspirant, proposant des services Cloud de premier plan à nos clients commerciaux. L’ouverture de la nouvelle région AWS Europe (Zurich) avec les mêmes niveaux élevés de protection des données, de respect de la vie privée et de conformité réglementaire que les autres régions à travers le monde est une excellente nouvelle pour nous et pour toutes les entreprises de technologie en Suisse. »

Swisstopo, l'organisme national de cartographie de la Suisse, a adopté AWS en 2010 en vue de dynamiser ses services et son système d'information géographique numérique pour plus de 80 000 utilisateurs quotidiens dans le pays. « Grâce au provisionnement automatique, nous avons été en mesure d'évoluer horizontalement à la demande et bénéficié d’une réduction du temps de configuration du matériel, qui est passé de 10 semaines à moins d’une heure », a indiqué Hanspeter Christ, responsable de GeoIT chez Swisstopo. « La nouvelle région AWS offrira de nouvelles possibilités de fournir aux utilisateurs un accès encore plus rapide à nos services et les meilleures expériences avec le choix supplémentaire d’héberger leurs données en Suisse. »

Fondée en 2014, la startup deep-tech Verity propose un système automatisé de gestion des stocks reposant sur des drones autonomes, qui établit une nouvelle norme pour les détaillants de la grande distribution, les prestataires logistiques tiers et les fabricants. « Notre système utilise des drones pour collecter et traiter des données de stocks précises en périphérie – jusqu’à 10 gigaoctets par vol et par drone – et utilise AWS pour transférer les données vers le Cloud », a expliqué Raffaello D'Andrea, fondateur de Verity. « Avec la possibilité d’identifier les différences entre les données stockées dans le système de gestion d'entrepôt d’un client et l’endroit où se trouve ou ne se trouve pas le stock dans l'entrepôt, les clients obtiennent des informations précieuses permettant une meilleure efficacité opérationnelle et bénéficient d’une réduction des frais de main-d'œuvre et d'équipement, d’une élimination des erreurs et perturbations et d’une réduction des déchets et des émissions de CO2. Les puissants services gérés et API d’AWS nous ont aidés à faire passer notre entreprise au niveau supérieur et à croître rapidement. En utilisant les services technologiques d’AWS, Verity fait de l’entrepôt zéro erreur une réalité pour nos clients. »

Les partenaires AWS basés en Suisse accueillent également favorablement la région AWS Europe (Zurich)

Le réseau de partenaires AWS comprend des dizaines de milliers de fournisseurs de logiciels indépendants et d’intégrateurs de systèmes dans le monde entier. Les partenaires AWS construisent des solutions et services innovants sur AWS, et le réseau de partenaires AWS aide en offrant un support commercial, technique, marketing et de mise en marché aux clients. Les intégrateurs de systèmes, partenaires conseils et fournisseurs de logiciels indépendants d’AWS aident les clients grandes entreprises et du secteur public à migrer vers AWS, à déployer des applications critiques et à fournir une gamme complète de services de surveillance, d’automatisation et de gestion pour les environnements Cloud des clients. Comme exemples de partenaires AWS basés en Suisse, on peut citer 1plusX (une société TripleLift), Amanox Solutions, amazee.io, Appway, Avaloq, Beekeeper, BSI, copebit, crealogix, dbi services, ELCA Cloud Services SA, Finnova, Ingram Micro, Nexthink, Secutix, SmartWave, SoftwareONE, Swisscom, TD SYNNEX, Trivadis, WebGate Consulting et Zühlke Technology Group. Pour connaître la liste complète des partenaires AWS, veuillez consulter aws.amazon.com/partners.

ELCA Cloud Services SA, connue sous le nom d’ELCA, se concentre sur les services gérés pour le Cloud et l’environnement de travail et fait partie du groupe ELCA, l’un des plus importants prestataires informatiques indépendants à service complet en Suisse. « L’ouverture de la nouvelle région AWS constitue un moment charnière dans l’accélération de la transformation et de l’innovation pour les entreprises suisses, en particulier celles opérant dans des secteurs très réglementés comme les services financiers, les soins de santé et l’administration. Il est essentiel qu’ELCA puisse bénéficier du portefeuille Cloud d’AWS en Suisse pour nous aider à répondre au mieux aux besoins de nos clients », a affirmé Maxime Claux, vice-président d’ELCA. « La nouvelle région AWS libérera le plein potentiel du Cloud pour les organisations du secteur public, les moyennes entreprises et les grandes entreprises suisses. Elle leur permettra de déployer des applications en toute sécurité, d’améliorer leur efficacité et leurs performances et de satisfaire aux exigences de résidence des données. L’investissement continu d’AWS aidera également ELCA à étendre nos activités et à former des professionnels du Cloud locaux pour soutenir encore plus les efforts de transformation numérique de la Suisse. »

SoftwareONE est un leader mondial de la gestion de logiciels et de portefeuilles Cloud, avec plus de 9 000 experts en technologie dans plus de 90 pays proposant des solutions technologiques de bout en bout pour les logiciels et le Cloud. « Tout comme AWS, SoftwareONE a été précurseur pour façonner la manière dont les clients déploient la technologie et innovent à travers le monde. Nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec AWS pour aider nos clients à améliorer leur fiabilité, leur flexibilité, leur extensibilité, leur sécurité et leur conformité sur le Cloud », a indiqué Reinhard Waldinger, président de SoftwareONE EMEA. « En tant qu’entreprise internationale qui a son siège social en Suisse, nous nous félicitons de la croissance et de l’investissement continus d’AWS dans la région, car cela démontre l’importance de la Suisse dans le secteur mondial des technologies. Nous sommes impatients d’offrir à nos clients l’envergure et l'agilité d’AWS Cloud pour qu’ils puissent continuer de prospérer et de croître tout en améliorant la sécurité et les compétences en matière de Cloud. »

Investissement d’AWS en Suisse

Les entreprises suisses ont été parmi les premières à adopter les services infonuagiques en Europe et, à mesure que le nombre de clients suisses augmentait, il en était de même pour la présence d’AWS dans le pays. La nouvelle région AWS Europe (Zurich) est la dernière composante de l'investissement continu d’AWS en Suisse. Afin d’accompagner sa clientèle en croissance rapide dans le pays, AWS a ouvert deux bureaux en Suisse, à Zurich en 2016 et à Genève en 2017, et créé de nouveaux emplois, notamment d’experts techniques, d’architectes de solutions, de responsables techniques de comptes, d’associés-gérants, d’ingénieurs système et d’experts des services professionnels.

AWS a établi des points de présence à Zurich (2017 et 2019), connectant la Suisse au réseau fédérateur d’AWS et offrant aux clients un accès à des services AWS comme Amazon CloudFront et AWS Direct Connect. Amazon CloudFront est un réseau de distribution de contenus hautement sécurisé et programmable qui accélère la livraison de données, vidéos, applications et interfaces de programmation d’applications (API) aux utilisateurs dans le monde entier, avec une faible latence et des vitesses de transfert élevées. AWS Direct Connect permet aux clients d’établir une connectivité privée entre AWS et leur centre de données, leur siège ou leur environnement de colocation. Cela peut réduire les coûts de réseau, augmenter le débit de bande passante et fournir une expérience réseau plus constante.

En décembre 2019, AWS a lancé des AWS Outposts en Suisse. Les AWS Outposts permettent aux clients et partenaires en Suisse d’accéder aux mêmes services d’infrastructure, API et outils AWS dans pratiquement n’importe quel centre de données, espace de colocation ou installation sur site pour une expérience hybride vraiment cohérente. Les AWS Outposts permettent aux clients et partenaires d’exécuter des services AWS clés dans leurs propres centres de données, tout en connectant à un large éventail de services d’infrastructure mondiaux d’AWS.

AWS continue d’investir dans le perfectionnement professionnel des développeurs et étudiants locaux et de la prochaine génération de responsables informatiques en Suisse via des programmes comme AWS re/Start, AWS Academy et AWS Educate. Ces programmes aident les apprenants de tous horizons, quelle que soit leur expérience, à se préparer pour des carrières dans le Cloud. Des cours d'enseignement supérieur aux programmes de formation à plein temps et aux contenus d’apprentissage à son propre rythme, les programmes d'éducation d’AWS donnent accès aux aptitudes requises pour démarrer ou faire progresser une carrière dans le Cloud. Plusieurs universités en Suisse, dont la Haute École de Lucerne, la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW) et l’École professionnelle technique de Zurich, ont proposé des cours AWS Academy dans le cadre de leur curriculum. À ce jour, 32 institutions suisses ont participé au programme AWS Academy, et 16 ont proposé des cours en 2022.

Pour son programme AWS re/Start, AWS collabore avec des prestataires d'enseignement et de formations suisses comme la Powerhouse Lausanne et Powercoders dans le cadre de programmes ciblant les personnes sans emploi et sous-employées. Les programmes préparent les individus sans expérience technique à des carrières dans le Cloud et les mettent en relation avec des employeurs potentiels.

AWS est associée à l’association ICT-Formation professionnelle Suisse depuis plusieurs années pour proposer des formations et un enseignement professionnels aux travailleurs suisses. En 2020, AWS a soutenu l’association dans ses efforts visant à repenser le curriculum informatique national en contribuant au développement de nouveaux modules Cloud qui sont enseignés à chaque élève suisse dans l’informatique (3 000 par an) depuis 2021.

Pour continuer à favoriser l'entrepreneuriat en Suisse, AWS propose aux startups et aux petites entreprises un soutien via le programme AWS Activate. Ce programme donne accès à des conseils, du temps en tête-à-tête avec des experts AWS, des formations en ligne, des ateliers d'autoformation, un support client, des offres de tiers, ainsi qu’une occasion d’accéder à une somme jusqu’à 100 000 dollars en crédits de service AWS, le tout gratuitement. AWS collabore par ailleurs avec des investisseurs en capital-risque, des accélérateurs de startups et des incubateurs pour aider les startups à se développer sur le Cloud. En Suisse, cela inclut la promotion d’entrepreneurs comme la Swiss Startup Association et Swisspreneur, ainsi que de sociétés de capital-risque comme btov, F10, Redalpine, Verve Ventures et Wingman Ventures pour accompagner la croissance rapide de leurs sociétés de portefeuille.

Un engagement à l'égard du développement durable

Amazon s’est engagée à devenir une entreprise plus durable et à atteindre la neutralité carbone dans toutes ses opérations d’ici 2040, 10 ans avant l’échéance de l'Accord de Paris, dans le cadre du Climate Pledge. Amazon a cofondé le Climate Pledge et est devenue son premier signataire en 2019. Dans le cadre de son engagement en faveur du Climate Pledge, Amazon est en bonne voie pour alimenter ses opérations avec 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2025, cinq ans avant l'objectif initial de 2030. Amazon est le plus grand acheteur d’énergie renouvelable au monde et, fin 2021, l’entreprise a atteint 85 % d’énergie renouvelable dans l’ensemble de ses activités. Consultez la méthodologie publique d’Amazon pour en savoir plus sur son approche. Les organisations qui transfèrent des charges de travail informatiques vers AWS peuvent bénéficier de l’effet net des efforts de développement durable d’Amazon pour réduire leur empreinte carbone. En comparaison des ressources informatiques d’une entreprise européenne moyenne, l’infrastructure d’AWS est jusqu’à cinq fois plus efficace sur le plan énergétique.

