AWS va lancer une région d'infrastructure en Malaisie

La région AWS permettra aux clients d’exécuter des charges de travail et de stocker des données en toute sécurité en Malaisie, tout en desservant les utilisateurs finaux avec une latence encore plus faible

La nouvelle région reflète l’engagement d’AWS à répondre à la forte demande pour les services Cloud en Malaisie et à travers l'Asie du Sud-est

AWS prévoit d’investir 6 milliards de dollars (environ 25,5 milliards MYR) en Malaisie d’ici 2037

Amazon Web Services (AWS), une société Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), a annoncé aujourd'hui son intention de lancer une région d'infrastructure AWS en Malaisie. La nouvelle région AWS offrira aux développeurs, startups, entrepreneurs et entreprises, ainsi qu’aux organisations gouvernementales, d'éducation et à but non lucratif un choix plus étendu pour exécuter leurs applications et desservir les utilisateurs finaux depuis des centres de données situés en Malaisie. Dans le cadre de son engagement à l'égard de la région, AWS prévoit d’investir 6 milliards de dollars (environ 25,5 milliards MYR) en Malaisie d’ici 2037. Pour plus d’informations sur l'infrastructure mondiale d’AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

« AWS a engagé l'investissement technologique international le plus important à ce jour en Malaisie, qui fera progresser notre vision Malaysia Madani d’une économie hautement spécialisée, innovante, prospère et durable », a déclaré Datuk Seri Anwar Ibrahim, premier ministre de la Malaisie. « Permettre à la Malaisie d’accéder à l’infrastructure, aux technologies avancées et aux programmes de compétences en matière de Cloud de calibre mondial d’AWS ouvrira, pour les entreprises locales de toutes tailles, des perspectives pour se développer et grandir à l’échelle mondiale, entretenir une main-d'œuvre hautement qualifiée, stimuler la création de nouveaux emplois et assurer une croissance économique à long terme. L’annonce d’aujourd'hui est un vote de soutien pour le leadership de la Malaisie dans l’économie numérique mondiale, et nous nous réjouissons à l’idée d’approfondir notre collaboration avec AWS afin de servir les ambitions de notre pays de donner la priorité au Cloud. »

« La nouvelle région AWS reflète notre engagement fort et à long terme envers les clients et organisations en Malaisie, ainsi que notre engagement à répondre à la demande considérable et en croissance rapide pour les services Cloud à travers l'Asie du Sud-est. Nous sommes fiers d’accompagner la transformation numérique de la Malaisie avec les plus hauts niveaux de sécurité et de fiabilité disponibles sur l’infrastructure Cloud d’AWS », a affirmé Prasad Kalyanaraman, vice-président des services d'infrastructure chez AWS. « Nous sommes impatients d’aider les institutions, startups et entreprises malaisiennes à fournir des applications infonuagiques pour soutenir le développement économique dans le pays et stimuler la création d’emplois, la formation professionnelle et les opportunités éducatives dans les communautés vivant autour de nos centres de données. »

La nouvelle région AWS consistera en trois zones de disponibilité lors du lancement, qui viendront s’ajouter aux 99 zones de disponibilité existantes dans 31 zones géographiques à travers le monde. Avec l’annonce d’aujourd'hui, AWS prévoit de lancer 15 autres zones de disponibilité et cinq autres régions AWS au Canada, en Israël, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande. Les régions AWS sont composées de zones de disponibilité qui placent les infrastructures dans des sites géographiques séparés et distincts, suffisamment éloignées afin de réduire fortement le risque qu’un événement unique affecte la continuité commerciale des clients, mais suffisamment proches afin d’offrir une faible latence pour les applications à haute disponibilité utilisant plusieurs zones de disponibilité. Chaque zone de disponibilité dispose d’une alimentation, d’un refroidissement et d’une sécurité physique indépendants, et est connectée via des réseaux redondants à très faible latence. Les clients AWS axés sur la haute disponibilité peuvent concevoir leurs applications afin qu’elles s’exécutent dans de multiples zones de disponibilité et régions en vue d’obtenir une tolérance aux pannes encore meilleure.

La nouvelle région AWS permettra aux clients avec des préférences en matière de résidence des données de conserver leurs données en toute sécurité en Malaisie, elle leur permettra d’obtenir une latence encore plus faible et répondra à la demande pour les services Cloud à travers l'Asie du Sud-est. Les clients – des startups aux grandes entreprises en passant par les organisations gouvernementales et les organisations sans but lucratif – pourront utiliser les technologies avancées du principal Cloud au monde pour favoriser l’innovation. AWS offre la gamme de services la plus vaste et la plus approfondie, elle inclut des analyses, des calculs, des bases de données, l’Internet des Objets (IdO), l’apprentissage automatique, des services mobiles, du stockage, ainsi que d’autres technologies Cloud.

Les clients accueillent favorablement la région AWS en Malaisie

Les organisations en Malaisie figurent parmi les millions de clients actifs qui utilisent AWS dans plus de 190 pays à travers le monde. Les entreprises en Malaisie choisissent AWS pour innover, réaliser des économies de coûts et réduire les délais de commercialisation. Parmi les clients qui utilisent AWS on peut citer Astro Malaysia Berhad, Axiata Group, Bank Islam Malaysia, CelcomDigi, Johor Corporation, PayNet et Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS). Des clients dans le secteur public malaisien utilisent AWS pour contribuer à réaliser des économies et mieux servir la population locale. Parmi ces clients figurent l’Université de technologie et d'innovation Asie-Pacifique, BeEducation, Cybersecurity Malaysia, le Département de la Statistique de Malaisie, le ministère de l'Enseignement supérieur malaisien, Pos Malaysia et Tenaga Nasional Berhad (TNB). Des startups et petite entreprises malaisiennes, dont Baba Products, Carsome, Omesti Berhad et StoreHub, développent leurs affaires sur AWS afin de s’étendre rapidement au niveau national et à travers le monde.

PayNet, le réseau de paiements et l’infrastructure centrale partagée nationaux pour le segment des marchés financiers de la Malaisie, utilise AWS pour exécuter des charges de travail bancaires critiques, incluant le système de paiements sans espèces MyDebit de la société. « En tant qu’opérateur de l’infrastructure de paiements de détail en temps réel du pays, nous mettons à profit AWS pour satisfaire aux exigences de fiabilité, de sécurité, de flexibilité et de conformité de nos clients », a expliqué Farhan Ahmad, PDG du groupe PayNet. « Le lancement d’une région AWS en Malaisie nous fournit un accès à plus faible latence à des services Cloud pour contribuer à assurer que nos clients profitent d’une expérience des paiements sans heurts. Nous sommes enthousiasmés de voir comment ce développement peut ouvrir la voie à d’autres sociétés dans la région afin qu’elles puissent innover rapidement et accéder à de nouvelles opportunités. »

PETRONAS, un fournisseur mondial d’énergie et de solutions présent dans plus de 50 pays, est client d’AWS depuis 2014. « Notre collaboration avec AWS a soutenu nos solutions numériques et nous a permis d’utiliser le Cloud comme un accélérateur. Nous avons également tiré parti de la méthodologie de travail inversé d’Amazon pour générer des idées et développer des pratiques exemplaires en matière d’innovation dans l’ensemble du groupe afin d'explorer de nouvelles occasions de croissance », a indiqué Datuk Tengku Muhammad Taufik, président-directeur général du groupe PETRONAS. « Avec le lancement de la région AWS en Malaisie, nous comptons renforcer davantage notre collaboration avec AWS pour développer des solutions évolutives, apporter davantage de valeur à nos partenaires et jouer un rôle dans la concrétisation de la vision de le Malaisie de devenir un leader régional dans l’économie numérique. »

Pos Malaysia, le fournisseur national de services postaux et de colis de la Malaisie, possède le plus important réseau de livraison et de détail dans le pays, effectuant des livraisons à plus de 10 millions d’adresses et exploitant plus de 3 500 points de vente au détail. Dans le cadre de la transformation numérique de l’entreprise, Pos Malaysia prévoit de migrer la vaste majorité de son infrastructure informatique vers AWS d’ici 2023. « Alors que nous continuons notre parcours de transformation numérique afin d’offrir une meilleure expérience client, notre collaboration avec AWS a joué un rôle déterminant pour rationaliser nos processus, réduire nos coûts informatiques de 50 % et offrir une plus grande souplesse organisationnelle », a expliqué Sumesh Rahavendra, responsable de la stratégie et du service numérique chez Pos Malaysia. « Nous nous réjouissons du lancement d’une région AWS en Malaisie et sommes impatients d’incorporer des analyses approfondies et des initiatives d'apprentissage automatique dans nos opérations, afin de contribuer à la poursuite du développement de nos produits et services, nous permettant de livrer avec le sourire sur le dernier kilomètre. »

Principal fournisseur d’électricité en Malaisie, TNB dessert plus de 9,5 millions de clients professionnels, industriels et résidentiels dans le pays. TNB collabore avec AWS depuis 2020 pour accélérer sa transformation numérique, améliorer l'expérience client et développer des solutions énergétiques intelligentes. « TNB a pour mission d’opérer une transformation numérique et de devenir bien plus qu’un simple fournisseur de services publics », a déclaré Azlan bin Ahmad, directeur des systèmes d'information chez TNB. « Mettre à profit des services AWS de calibre mondial comme les calculs, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle nous aidera à accélérer le lancement de services numériques innovants, permettant à nos clients de suivre et de gérer plus facilement leur consommation d’énergie. Nous nous réjouissons du lancement d’une région AWS en Malaisie, qui contribuera à améliorer l'efficacité et la souplesse de divers secteurs, aidant les entreprises à proposer une plus large gamme de services en vue d’améliorer la vie de la population locale. »

Les partenaires malaisiens d’AWS se réjouissent également de la nouvelle région AWS

Le réseau de partenaires AWS comprend des dizaines de milliers de fournisseurs de logiciels indépendants et d’intégrateurs de systèmes dans le monde entier. Les partenaires AWS construisent des solutions et services innovants sur AWS, et le réseau de partenaires AWS apporte une aide en offrant un support commercial, technique, marketing et de mise en marché aux clients. Les fournisseurs de logiciels indépendants, intégrateurs de systèmes et partenaires conseils d’AWS aident les clients grandes entreprises et du secteur public à migrer vers AWS, à déployer des applications critiques et à fournir une gamme complète de services de surveillance, d’automatisation et de gestion pour les environnements Cloud des clients. Parmi les partenaires AWS basés en Malaisie on peut citer Axrail, eCloudvalley, Exabytes, G-AsiaPacific, GHL, Maxis, Radmik Solutions Sdn Bhd, Silverlake Axis, Tapway, Uberfusion et Wavelet. Pour connaître la liste complète des partenaires AWS, veuillez consulter aws.amazon.com/partners.

Maxis est le plus important fournisseur de solutions convergentes de Malaisie ainsi qu’un AWS Advanced Tier Services Partner. En 2019, Maxis a signé un accord de collaboration stratégique avec AWS pour fournir des technologies Cloud de pointe permises par la 4G afin d’aider les organisations à améliorer la productivité, les performances et l’innovation. « Maxis aspire à être l’interlocuteur unique pour tous les services informatiques et de connectivité en Malaisie, et nous considérons AWS comme un élément clé pour nous aider à atteindre cet objectif », a affirmé Goh Seow Eng, PDG de Maxis. « Nous nous réjouissons à l’idée de permettre aux entreprises en Malaisie d’accéder plus facilement à des solutions Cloud de calibre mondial en vue d’accélérer l’adoption du Cloud et de mieux les équiper pour Industrie 4.0, conformément à l’ambition du gouvernement de donner la priorité au Cloud. »

Silverlake Axis est une société de technologies, de logiciels et de services pour les entreprises, ainsi qu’un AWS Software Partner. « La collaboration de Silverlake Axis avec AWS nous a aidé à créer une vision future de notre solution numérique en modernisant 25 applications multicanal comme les transactions, les prêts, les paiements et l’engagement numérique », a affirmé Andrew Tan, directeur général du groupe Silverlake Axis. « Nous pouvons dorénavant proposer à nos clients diverses combinaisons de solutions numériques avec une tarification à l’utilisation, ce qui procure une expérience client personnalisée et sans faille sur tous les canaux et terminaux. Une région AWS en Malaisie aura un effet transformateur pour le secteur des services technologiques, offrant une infrastructure sécurisée, très performante, résiliente et régulée pour les charges de travail de banque digitale ou les activités d’insurtech. Cela nous aidera à accélérer le lancement de nouvelles fonctionnalités et permettra à nos clients de réagir promptement afin de tirer parti des avantages du Cloud. »

Un engagement à l'égard du développement durable

Dans le cadre du Climate Pledge, Amazon est déterminée à atteindre la neutralité carbone dans l’ensemble de ses activités d’ici 2040 et est en bonne voie pour alimenter ses opérations avec 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2025, cinq ans avant l'objectif initial de 2030. En 2022, Amazon a établi un nouveau record d’entreprise avec la plus importante quantité d’énergie renouvelable annoncée par une entreprise unique en un an, et reste le plus important acheteur professionnel d’énergie renouvelable – une position qu’elle occupe depuis 2020. Amazon compte à ce jour 401 projets d'énergie renouvelable dans le monde, incluant 164 fermes éoliennes et fermes solaires, et 237 projets solaires en toiture sur des installations Amazon. Lorsqu’ils seront opérationnels, les projets d'énergie renouvelable d’Amazon dans le monde devraient générer 56 881 gigawattheures (GWh) d’énergie propre chaque année. De plus, AWS affichera un bilan positif pour l’eau d’ici 2030, renvoyant davantage d’eau dans les communautés qu’elle n’en utilise dans ses opérations directes.

