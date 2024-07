Alors que les enfants américains souhaiteraient que les vacances d'été ne se terminent jamais, les détaillants veulent que la rentrée scolaire commence plus tôt que jamais - de préférence maintenant - et organisent des promotions avant le Prime Day d'Amazon.

Avec des offres sur les baskets, les ordinateurs, les vêtements pour enfants et les sacs à dos, Walmart, Target et Shein espèrent inciter les parents à commencer leurs achats pour la rentrée scolaire et à s'approprier des dollars qui pourraient autrement aller à Amazon, qui organise le Prime Day les 16 et 17 juillet.

Bien que dans de nombreuses communautés, l'école ne reprenne pas avant la fin du mois d'août ou le mois de septembre, les campagnes sont lancées cette semaine et la semaine prochaine, en moyenne deux jours plus tôt que les années précédentes.

"Les détaillants cherchent à accroître leur part de marché", explique Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management. "Il ne suffit pas de proposer des réductions plus importantes. Vous devez les proposer plus tôt que vos concurrents.

Target a lancé un événement d'une semaine dimanche, deux jours plus tôt que l'année dernière, offrant 30 % de réduction sur les uniformes scolaires et les sacs à dos, y compris ceux de sa marque maison Cat & Jack. Walmart organise sa plus grande opération jamais réalisée de mardi à jeudi, également deux jours plus tôt que l'année dernière.

Shein organise des soldes pour la rentrée scolaire pendant sept semaines à partir du 15 juillet, soit deux jours avant les soldes de l'année dernière et un jour avant le Prime Day d'Amazon. La boutique TikTok de Bytedance organise des soldes du mardi au 17 juillet.

Brian McCarthy, consultant en stratégie de vente au détail chez Deloitte Consulting, a déclaré que le cabinet avait constaté l'année dernière que davantage de familles prévoyaient de dépenser la majeure partie de leur budget de rentrée scolaire avant la fin du mois de juillet.

Jewelia Stanley, 32 ans, de Tampa, en Floride, s'attend à dépenser 1 200 dollars, soit au moins 300 dollars de plus que l'année dernière, pour acheter des articles de rentrée scolaire pour ses trois enfants, notamment des vêtements de Shein et Temu, des uniformes de Walmart et des fournitures d'Amazon. Il se peut qu'elle doive attendre plus longtemps pour recevoir ses achats chez Shein, basé à Singapour, et Temu, du groupe PDD, car les deux détaillants expédient leurs marchandises depuis la Chine.

L'achat le plus coûteux de Mme Stanley sera celui de chaussures de marques telles que Nike ou New Balance, qui peuvent coûter de 99 à 250 dollars la paire.

L'année dernière, les dépenses liées à la rentrée scolaire ont été estimées à 41,5 milliards de dollars, un record, pour les enfants de la maternelle à la terminale. Ce chiffre est passé à 135,5 milliards de dollars si l'on inclut les étudiants, selon la National Retail Federation.

Le Prime Day, la grande fête estivale d'Amazon, s'étend sur deux jours. Pour continuer à tenir ses concurrents en haleine, l'entreprise a repoussé l'événement de cinq jours par rapport à l'année dernière. Cependant, Amazon a également publié mardi des offres Prime Day pour des enceintes Sony, des T-shirts, des étuis de téléphone et d'autres marchandises.

Lorsqu'il a été lancé il y a dix ans, le Prime Day a remodelé une période de l'année traditionnellement creuse pour les détaillants. Les ventes ont explosé et les concurrents n'ont eu d'autre choix que de suivre le mouvement.

L'année dernière, Amazon a réalisé le plus gros chiffre d'affaires de son histoire le premier jour du Prime Day. Les ventes en ligne des détaillants aux États-Unis ont atteint 12,7 milliards de dollars.

Le Prime Day attire des acheteurs à la recherche de toutes sortes de bonnes affaires, et pas seulement d'ordinateurs portables et de boîtes à lunch. On estime que l'événement génère 1 à 2 % du chiffre d'affaires net annuel d'Amazon, qui s'élevait à 574,8 milliards de dollars en 2023.

Le lancement de plus en plus précoce des promotions pour la rentrée scolaire a précédé une stratégie similaire de Walmart et d'Amazon avant les vacances. Ils ont lancé des promotions de fin d'année en octobre de l'année dernière, bien avant le Black Friday et Noël.

L'année dernière, les acheteurs ont acheté 375 millions d'articles individuels lors du Prime Day d'Amazon. "Nos membres cherchent à faire des économies", a déclaré Jamil Ghani, vice-président mondial d'Amazon Prime. "La situation économique de ces cinq dernières années a été difficile et tout le monde cherche à dépenser davantage. (Reportage d'Arriana McLymore et Siddharth Cavale à New York ; Reportage complémentaire d'Ananya Mariam Rajesh à Bangalore ; Rédaction de Cynthia Osterman)