Amazon : 125 000 emplois nouveaux emplois locaux aux USA

Amazon annonce aujourd'hui offrir 125 000 emplois locaux supplémentaires aux Etats-Unis dans des centaines de villes et villages du pays, en plus des 40 000 emplois dans les entreprises et les technologies annoncés plus tôt ce mois-ci.



La société met en avant les conditions salariales des emplois proposés ainsi que les avantages sociaux associés.



En 2021, Amazon a ouvert plus de 250 nouveaux centres de distribution, centres de tri, hubs aériens régionaux et stations de livraison aux États-Unis, et annonce l'ouverture de plus de 100 bâtiments supplémentaires rien qu'en septembre.



La société assure être désormais 'le plus grand créateur d'emplois aux États-Unis' et rappelle qu'elle a récemment été nommée par LinkedIn comme la société n°1 où les Américains veulent travailler et développer leur carrière.



