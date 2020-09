Amazon : 300.000 personnes présentes pour le Career Day

17/09/2020 | 13:06

Le groupe Amazon annonce aujourd'hui que plus de 300.000 personnes ont participé hier à son Amazon Career Day, un événement dédié au recrutement chez le géant du Web.



'De plus, 384.000 personnes, un record, ont postulé pour un emploi chez Amazon aux États-Unis et au Canada la semaine dernière depuis l'annonce de l'événement. En l'espace de 24 heures, les recruteurs d'Amazon ont réalisé plus de 20.000 séances de coaching de carrière individuelles avec les participants, et 6.000 autres personnes ont rejoint des séances de groupe', précise le groupe.



