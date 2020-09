Amazon : 3500 nouveaux postes créés au Canada

28/09/2020 | 12:31

Amazon a annoncé lundi qu'il avait l'intention de créer 3500 nouveaux postes au Canada, où le groupe entend développer ses plateformes de Vancouver et Toronto.



Le géant de Seattle explique vouloir surtout créer des emplois de commerciaux, de développeurs de logiciels, de spécialistes de l'expérience client et d'architectes 'cloud' pour ses activités d'informatique dématérialisée, d'intelligence artificielle, de publicité et de commerce de détail.



Amazon précise que 3000 postes seront créés sur le 'hub' de Vancouver, qui doit voir le groupe technologique prendre possession de plus de 63.000 m2 de bureaux supplémentaires dans les anciens locaux du Canada Post.



Avec 18 étages occupés dans la tour Nord et 17 étages dans la tour Sud, Amazon doit devenir le seul locataire de l'immeuble, dont la livraison est prévue pour 2023.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.