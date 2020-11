Amazon : AWS choisi comme fournisseur cloud par Itaú Unibanco

Amazon Web Services (AWS) annonce avoir été sélectionné par Itaú Unibanco Holding, première banque d'Amérique Latine avec 56 millions de clients dans le monde, comme fournisseur cloud stratégique de long terme, pour 'accélérer sa transformation numérique'.



Dans le cadre de cet accord de dix ans, Itaú Unibanco va faire migrer la majorité de son infrastructure informatique vers le cloud d'AWS, ainsi que ses plateformes bancaires, solutions de contact client, et applications de banque mobile ou en ligne.



Itaú Unibanco va ainsi 's'appuyer sur le souffle et la profondeur d'AWS pour accroitre son agilité et son efficience, renforcer sa posture de sécurité et accélérer la livraison de services financiers centrés sur le client', selon le groupe technologique.



