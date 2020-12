Amazon : AWS choisi par BMW Group

Amazon Web Services (AWS) et BMW Group annoncent une collaboration stratégique globale pour accélérer le rythme d'innovation du constructeur automobile allemand, en 'plaçant les données et l'analyse au centre de sa prise de décision'.



Ils combineront ainsi leurs forces pour 'développer conjointement des solutions cloud qui augmentent l'efficacité, les performances et la durabilité dans tous les aspects du cycle de vie automobile, de la conception des véhicules aux services après-vente'.



Dans ce cadre, BMW fera migrer les données de ses unités commerciales et opérationnelles dans plus d'une centaine de pays vers AWS. En outre, les deux groupes investiront dans la formation de jusqu'à 5.000 ingénieurs logiciels affiliés à BMW aux technologies AWS.



