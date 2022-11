Amazon : Atos étend sa collaboration avec AWS

Atos étend sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) en proposant aux entreprises Atos MyCo2Compass, une suite de solutions développée sur AWS afin de les aider à accélérer leur parcours de décarbonation.



Le calculateur de carbone MyCO2Compass d'Atos permettra de mesurer et de gérer efficacement les émissions de carbone produites par les environnements informatiques et métiers dédiés à la gestion des logements, des flottes de véhicules, des déplacements ou de la main-d'oeuvre.



Ce calculateur intégrera des ensembles de données prédéfinis spécifiques à chaque secteur, ce qui évitera aux clients de partir de zéro pour mesurer leurs émissions.



Mary Wilson, Global Sustainability Lead chez AWS, déclare : ' Cette suite complète de services liés au climat aide nos clients à concevoir et à mettre en oeuvre des programmes de développement durable couvrant l'ensemble de leurs opérations afin de soutenir l'objectif universellement partagé de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C et d'atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici à 2050.



