Amazon : Descartes Labs va migrer sur le cloud d'AWS

Amazon a annoncé mardi que le groupe américain d'information géographique Descartes Labs avait décidé de faire basculer son infrastructure de données sur sa plateforme 'cloud' Amazon Web Services (AWS).Le géant de l'Internet indique que Descartes Labs a prévu de faire migrer sur AWS plusieurs de ses fonctionnalités, notamment liées au traitement et à l'analyse de ses 20 pétaoctets de données.Descartes Labs aide les entreprises à obtenir des informations commerciales à partir d'énormes volumes de données satellitaires et géographiques, à l'aide d'une combinaison de logiciels et de services personnalisés.L'entreprise compte notamment avoir recours à 'Amazon S3', une interface de services Web à utiliser pour stocker et récupérer à tout moment des données, ainsi qu'au moteur de recherche de données 'Amazon OpenSearch'.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.