Amazon : Jefferies signe un accord pour utiliser AWS

Jefferies a conclu un accord de quatre ans avec Amazon Web Services (AWS) pour moderniser davantage l'infrastructure technologique de l'entreprise en migrant son infrastructure informatique vers le cloud.



Jefferies utilisera AWS comme principal fournisseur d'infrastructure de cloud et y transférera ses principaux systèmes d'affaires, ses applications internes et celles destinées aux clients, ses ressources informatiques et ses données d'entreprise.



' La collaboration avec AWS améliorera considérablement la vitesse, la qualité et les types de services numériques que Jefferies peut fournir à ses clients et à ses employés, tout en permettant un développement substantiel, des efficacités opérationnelles et des avantages en termes de coûts ' indique le groupe.



Vikram Dewan, Chief Information Officer chez Jefferies, a déclaré : ' La collaboration avec AWS permettra à notre équipe d'être très agile, de tirer parti de la technologie pour fournir des informations plus rapides et plus personnalisées sur le marché, et d'optimiser les données pour obtenir de meilleurs résultats pour les clients.'



