Amazon : accord avec Infinium autour du e-carburant

Amazon indique avoir signé un accord avec la société de technologie des carburants renouvelables Infinium afin de pouvoir alimenter sa flotte de transport avec des e-carburants à très faible teneur en carbone à partir de 2023, soit des carburants alternatifs fabriqués en utilisant de l'électricité issue de sources décarbonées



Infinium devrait pouvoir fournir suffisamment d'e-carburants à Amazon pour permettre à ses camions de parcourir 8 millions de kilomètres par an, remplaçant sur cette distance le traditionnel diesel.



Cet accord constitue ainsi 'un pas en avant' pour Amazon qui s'est engagé à livrer de manière plus durable.



Infinium prévoit d'ailleurs de construire l'une des premières installations de production d'e-carburants au monde au Texas. Pour rappel, Amazon a précédemment investi dans Infinium via The Climate Pledge Fund, le programme d'investissement en capital-risque d'Amazon de 2 milliards de dollars.



' Les e-carburants d'Infinium peuvent nous aider à réduire les émissions de carbone de notre flotte de transport, ce qui est important pour nous et nos clients, et nous aidera à nous rapprocher de notre objectif de zéro carbone net d'ici 2040 ', a déclaré Kara Hurst, vice-présidente du développement durable chez Amazon.



