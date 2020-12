Amazon : annonce 26 nouveaux projets éoliens et solaires

Amazon a annoncé aujourd'hui 26 nouveaux projets d'énergie éolienne et solaire - en Australie, en France, en Allemagne, en Italie, en Afrique du Sud, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis - soit un total de 3,4 gigawatts (GW) de capacité de production d'électricité.



'Avec un total de 127 projets solaires et éoliens, Amazon est désormais le plus gros acheteur d'entreprise d'énergie renouvelable de tous les temps, affirme Jeff Bezos, fondateur et directeur général d'Amazon. Nous sommes sur la bonne voie pour gérer 100% de nos activités grâce aux énergies renouvelables d'ici 2025, soit cinq ans avant notre objectif initial de 2030'.



