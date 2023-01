Amazon bat en brèche l'affirmation selon laquelle les quotas d'entrepôts défavorisent les travailleurs âgés

Le juge d'instance américain Kandis Westmore, à Oakland, a déclaré que la poursuite de 2021, qui allègue que les quotas horaires du détaillant en ligne exposent les travailleurs âgés à un risque plus élevé de blessure, était trop vague et n'a pas réussi à identifier les politiques spécifiques qui sont discriminatoires.

"Le simple fait que la force physique diminue avec l'âge ne signifie pas automatiquement que les travailleurs âgés sont plus susceptibles de se blesser ou de ne pas respecter les quotas", a écrit M. Westmore.

Amazon n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les avocats du plaignant non plus.

La poursuite indique qu'Amazon exige des employés de l'entrepôt qu'ils déplacent 150 à 300 articles dans leur poste de travail chaque heure, en fonction de leurs tâches. Les travailleurs peuvent être sanctionnés ou licenciés s'ils ne respectent pas les quotas ou s'ils passent trop de temps hors de leur poste.

L'action en justice prétend qu'étant donné que les travailleurs âgés de 49 ans et plus sont plus susceptibles de subir des blessures, notamment celles résultant de mouvements hautement répétitifs, les quotas constituent une discrimination fondée sur l'âge en violation de la loi californienne.

Westmore, en accordant la requête d'Amazon de rejeter l'affaire, a déclaré qu'il serait inapproprié de déduire que les travailleurs plus âgés sont plus susceptibles d'être blessés simplement en raison de leur âge.

Amazon a été critiqué par les employés, les parlementaires et les organisateurs de syndicats pour avoir fait passer les profits avant la sécurité des travailleurs en appliquant des quotas de production stricts.

La semaine dernière, le régulateur américain de la sécurité sur le lieu de travail a déclaré qu'il avait cité Amazon pour avoir mis en danger les travailleurs de trois entrepôts en les exposant à des risques ergonomiques qui ont entraîné des blessures graves.

Amazon, qui risque jusqu'à 60 000 dollars d'amende, a déclaré qu'elle investissait des centaines de millions de dollars par an pour assurer la sécurité des travailleurs.