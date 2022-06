Amazon choisit la ville californienne comme première à recevoir des livraisons par drone

Ce serait la première fois qu'Amazon effectue des livraisons par drone au public, et cela fait suite à plusieurs programmes pilotes et de missions spécifiques de sociétés telles que Walmart Inc, United Parcel Service Inc et FedEx Corp .

Le détaillant en ligne a déclaré qu'il travaillait avec l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) et les responsables de la ville pour obtenir des permis.

Les drones auront la capacité de voler au-delà de la ligne de visée (BLOS) et seront programmés pour déposer des colis dans les arrière-cours des clients.