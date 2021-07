Amazon : collaboration renforcée entre AWS et EDP Renewables

Energias de Portugal (EDP) a annoncé mardi que sa filiale éolienne et solaire EDP Renewables avait signé un accord de collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS), la branche 'cloud' d'Amazon.



Dans le cadre de l'accord, EDPR développera des projets éoliens et solaires via des contrats d'achat d'électricité (PPA) avec AWS devant entrer en service entre 2023 et 2025, principalement aux Etats-Unis, en Europe et en Amérique latine.



De son côté, AWS fournira des services 'cloud', technologiques et de transformation digitale à EDPR en qualité de fournisseur 'cloud' privilégié.



Pour rappel, Amazon s'est donné pour objectif d'alimenter 100% de ses activités avec de l'énergie renouvelable d'ici à 2030, un objectif que le groupe de Seattle pense atteindre dès 2025, soit avec cinq ans d'avance.



