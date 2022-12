Amazon com : A suivre aujourd'hui

À l'occasion du salon AWS (Amazon Web Services), une société d'Amazon.com, Inc et Atos annoncent aujourd'hui un Accord Mondial de Transformation Stratégique. Celui-ci permettra aux clients d'Atos disposant de contrats d'externalisation d'infrastructures à grande échelle d'accélérer la migration de flux d'activité vers le cloud. Cet accord pluriannuel est présenté comme inédit dans le secteur. Il renforce la relation stratégique entre les deux sociétés, Atos choisissant AWS comme fournisseur privilégié de cloud d'entreprise.AWS a nommé Atos comme partenaire stratégique pour l'externalisation informatique et la transformation des datacenters.Cet accord prévoit la fourniture de prestations de conseil métiers et technologiques, d'ingénierie digitale et de services managés aux clients d'Atos ainsi que le développement de nouvelles solutions informatiques et de transformation des datacenters.La collaboration porte également sur l'accroissement de l'efficacité des datacenters d'Atos et de ses opérations dans les domaines du cloud et de la sécurité, ainsi que la migration sélective de datacenters historiques et d'actifs matériels informatiques.