Amazon com : L'Engagement Climat annonce 86 nouveaux signataires, parmi lesquels Procter & Gamble, HP, et Salesforce, communiquant leur engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 ou plus tôt.

Plus de 200 organisations mondiales ont désormais rejoint l’Engagement Climat et poursuivent des activités de réduction de carbone ambitieuses, notamment avec des modifications opérationnelles, dans la course contre le changement climatique.

Ensemble, les signataires de l’Engagement génèrent plus de 1,8 billion USD de revenus annuels mondiaux et devraient diminuer collectivement leurs émissions de carbone de 1,98 milliard de tonnes métriques chaque année d’ici 2040 avec 2020 comme référence.

Amazon et Global Optimism ont annoncé aujourd’hui que plus de 200 entreprises ont désormais signé l’Engagement Climat. Les 86 nouveaux signataires rejoignant l’Engagement Climat comprennent Procter & Gamble, HP, Salesforce, ASOS, et Nespresso. Les signataires de l'Engagement génèrent en tout plus de 1,8 billion USD de revenus annuels mondiaux et emploient plus de 7 millions de personnes dans 26 secteurs et 21 pays. En atteignant la neutralité carbone d’ici 2040, 10 ans avant les Accords de Paris, les signataires de l’Engagement Climat devraient réduire collectivement de 1,98 milliard de tonnes métriques (t.) leurs émissions de carbone en prenant 2020 pour base de référence. C’est l’équivalent de 5,4 % des émissions mondiales annuelles actuelles - ce qui démontre l’impact collectif que l’Engagement Climat devrait avoir dans la lutte pour le changement climatique et pour susciter davantage d’actions pour répondre à la crise climatique.

Ces nouveaux signataires de l’Engagement Climat acceptent de :

Mesurer et déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre, de façon régulière.

Mettre en œuvre des stratégies de décarbonisation en phase avec l’Accord de Paris, à travers des modifications réelles de leur entreprise et des innovations, notamment en apportant des améliorations en matière d’efficience, d’énergie renouvelable, de réduction des matériaux et autres stratégies d’élimination des émissions de carbone.

Neutraliser toutes les émissions restantes avec des compensations supplémentaires, quantifiables, réelles, permanentes, et bénéfiques sur le plan social, afin d’atteindre une neutralité annuelle des émissions de carbone d’ici 2040.

« Je crois qu’aujourd’hui plus que jamais auparavant, les entreprises comme Amazon ont l’obligation de mener le combat pour notre planète », a déclaré Andy Jassy, PDG d’Amazon. « Mais ce problème ne peut pas être résolu par une seule entreprise ; il exige que nous nous agissions tous ensemble, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes si enthousiastes d’annoncer que plus de 200 entreprises nous ont rejoints en signant l’Engagement Climat - l'engagement d'atteindre les objectifs des Accords de Paris 10 ans plus tôt. »

Bon nombre des nouveaux signataires réalisent déjà d’importantes avancées vers la réduction de leurs émissions de carbone. Depuis 2010, Procter & Gamble a réduit de 52 % ses émissions absolues sur l’ensemble de ses opérations mondiales. L’entreprise a également augmenté de 97 % ses achats d’électricité renouvelable et s’est associée avec les consommateurs pour faciliter la durabilité à la maison avec des produits tels que Tide et Ariel, qui ont permis de réduire les émissions de carbone de 15 millions de tonnes grâce au lavage à l’eau froide. Procter & Gamble a récemment annoncé son ambition d’atteindre la neutralité de ses émissions de carbone pour toutes ses opérations, ses transports, et sa chaîne d’approvisionnement, des matières premières jusqu’au détaillant, d’ici 2040. Connue pour son expertise du café, du grain à la tasse en passant par la capsule, Nespresso annonce un jalon important pour sa trajectoire climat : Toutes les tasses de café Nespresso, que ce soit à la maison ou dans un cadre professionnel, seront neutres en carbone d’ici 2022. ASOS a annoncé que, dans le cadre de sa stratégie Carbone 2020, elle a réduit ses émissions tous les ans depuis 2015, ainsi que l’intensité de ses émissions de 30 % dans le même temps - l’équivalent de la suppression de 110 000 tonnes métriques d’émissions de carbone. Plus tôt cette année, HP a émis une série d’engagements audacieux pour le climat, notamment en se fixant comme objectif d’atteindre des émissions neutres de carbone et autres gaz à effet de serre sur l’intégralité de la chaîne de valeur de l’entreprise d’ici 2040, ainsi qu’une réduction absolue de 50 % d’ici 2030 par rapport à 2019. Par ailleurs, Salesforce a récemment introduit de nouveaux engagements pour le climat qui seront intégrés dans les contrats de la chaîne d’approvisionnement afin d’aider ses fournisseurs à réduire leurs émissions de carbone.

« La réponse au changement climatique requiert une collaboration entre toutes les industries et des mesures à fondement scientifique crédibles », a déclaré David S. Taylor, président du conseil d’administration, président et PDG de The Procter & Gamble Company. « P&G a réalisé d’importants progrès au cours de la décennie passée et nous savons que nous devons en faire encore davantage. La tâche qui nous attend est urgente, difficile et bien trop vaste pour qu’une entreprise seule puisse la résoudre par elle-même. P&G est fière de rejoindre l’Engagement Climat alors que nous collaborons pour préserver la planète que nous partageons pour les générations à venir. »

« L’urgence de la crise climatique nous impose de prendre des mesures audacieuses pour protéger notre planète, et l’Engagement Climat est un nouveau pas dans la bonne direction », a déclaré Enrique Lores, président et PDG de HP Inc. « HP s’est engagée à prendre certaines des mesures les plus complètes et agressives pour le climat dans le secteur de la technologie, et nous poussons cet agenda à travers notre portefeuille de produits et de services, notre empreinte opérationnelle, et notre chaîne de valeur plus large afin de maximiser notre impact. Une immense opportunité se présente à nous d’alimenter la croissance future de notre entreprise tout en créant un avenir plus durable. »

Les entreprises ont joué un rôle contributeur au changement climatique, mais des réductions drastiques des émissions de gaz à effet de serre pourraient stabiliser les températures croissantes. C’est pourquoi une action urgente et ambitieuse est nécessaire de la part des entreprises du monde entier. Les signataires de l’Engagement Climat sont positionnés de façon unique pour relever le défi de la réponse au changement climatique et participer à la création de l’économie à faible émission de carbone.

« Le changement climatique est le défi déterminant de notre époque », a déclaré Nick Beighton, PDG d’ASOS. « Les entreprises doivent prendre des mesures courageuses et décisives pour trouver des solutions à la crise actuelle, que ce soit individuellement ou collectivement, et c’est la raison pour laquelle ASOS est fière de se tenir aux côtés d’Amazon, de Global Optimism, et des autres signataires de l’Engagement Climat, et de rejoindre ainsi la campagne ‘Race to Zero’ de l’UNFCCC. Ce faisant, nous consolidons notre engagement pour le développement durable et cela signifie également que nous rejoignons une communauté qui partagera nos connaissances, nos idées et des pratiques d’excellence pour accomplir cette mission importante. »

« L’heure est venue pour des mesures urgentes. Nous entrons dans la décennie décisive - il n’est pas seulement nécessaire de prendre des mesures pour protéger la Terre pour les générations futures, mais aussi pour l’avenir de l’humanité », a déclaré Guillaume Le Cunff, PDG de Nestlé Nespresso. « Je pense que le secteur privé peut être un catalyseur de changement puissant, si tous les acteurs agissent ensemble. C’est pourquoi nous sommes un fier signataire de l’Engagement Climat, un engagement zéro émission nette en accord avec notre engagement pour la neutralité carbone, qui sera obtenu grâce à une décarbonisation importante de nos émissions directes et des émissions de notre chaîne d’approvisionnement mondiale, en plus de l’utilisation d’initiatives de mise en place et de compensation de haute qualité pour neutraliser toutes les émissions restantes. »

« Nous sommes en pleine crise climatique. Salesforce est convaincue que l’entreprise est une formidable plateforme pour le changement, et nous considérons l’environnement comme une partie prenante clé. C’est pourquoi Salesforce est fière de se joindre à l’Engagement Climat pour accélérer et mettre à l’échelle l’action climatique commerciale afin de susciter un changement significatif. Toutes les entreprises ont un rôle important à jouer dans le combat pour sauver notre planète », a déclaré Suzanne BiDianca, directrice de l’impact chez Salesforce. « Nous nous engageons à apporter toute la puissance de Salesforce pour créer un avenir durable en accélérant la transition des plus grosses entreprises du monde vers zéro émissions nettes ; en piégeant jusqu’à 100 gigatonnes de carbone en conservant, en rétablissant et en plantant 1 billion d’arbres ; ainsi qu’en dynamisant la révolution des écopreneurs. »

L’annonce d’aujourd’hui fait suite aux conclusions du dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations-Unies, qui souligne l'urgence accrue de la réponse à la crise climatique. Si les réductions des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas immédiates, rapides et à grande échelle, une limitation du réchauffement proche de 1,5 ou même 2 degrés Celsius sera absolument inatteignable.

« Le récent rapport publié par le GIEC est l’avertissement le plus alarmant à ce jour que les systèmes soutenant la vie humaine atteignent des points de non-retour et que la fenêtre de temps pour agir de façon décisive rétrécit sans cesse », a déclaré Christiana Figueres, ancienne responsable climatique de l’ONU et désormais partenaire fondatrice de Global Optimism. « À ce coup de semonce de la science, nous devons répondre avec courage et conviction. À cet égard, il est très encourageant que 86 entreprises supplémentaires - dont certaines des marques les plus populaires dans le monde - rejoignent l’Engagement Climat, en s’engageant à accélérer leurs mesures pour affronter le changement climatique en temps opportun, et jouer leur rôle dans le développement d’une économie à faible émission de carbone. J’ai hâte de voir les fruits du leadership que nous observerons grâce à ce collectif de 200 signataires qui font désormais partie de l’Engagement Climat. »

Amazon et Global Optimism accueillent les nouveaux signataires qui ont adopté l'Engagement Climat :

1. Accenture 30. Fileni 59. Omni Logistics 2. Advansor A/S 31. Flooglebinder 60. Palo Alto Networks 3. AGRONOMICS 32. Geotab Inc. 61. pema elektrotechnik gmbh 4. Aico 33. GSK 62. PortXchange 5. AmpUp 34. Glovo 63. Primafrio 6. Arrow Sky Media 35. GoCodeGreen 64. Procter & Gamble 7. ASOS 36. GODI 65. Relais Colis 8. AutoBrush 37. Greenko Energy Holdings 66. Rider Levett Bucknall UK Ltd 9. Aviva 38. GRM Consulting Ltd 67. Sabey Data Centers 10. Balloon One 39. HP 68. SAITECH Limited 11. Boma Jewelry 40. Holt Renefrew 69. Salesforce 12. Brown Thomas Arnotts 41. Intertape Polymer Group 70. Scania 13. BT Group PLC 42. Keltbray 71. Selfridges 14. Canva 43. KnowBe4 72. Sulmara 15. CarbonCure 44. Landsec 73. The Dragon Group 16. CBRE 45. Lighthouse 74. The Lamington Group 17. Clean Energy Fuels 46. Linney 75. Treedom 18. Concentric Advisors 47. Logicompany3 76. trilefa 19. Costain 48. Logitech 77. Tunley Engineering 20. Crown Holdings Inc. 49. Mahou San Miguel 78. Turntide Technologies 21. Cundall 50. Medoola 79. UPL 22. De Bijenkorf 51. Midstream Lighting 80. UrbanX Renewables Group 23. Deloitte 52. Mighty Buildings 81. Vanquish Carbon Advisors 24. Diligent 53. Mohawk Group 82. VMware 25. Dimagi 54. mydollarbills 83. WIMB Lifestyle 26. Edmund Bell 55. NDB Inc. 84. WPP 27. Enfuce Financial Services 56. Nespresso 85. Xero 28. ECONYQ Technologies Ltd. 57. Neuron Mobility 86. Zenergi 29. FAN Courier 58. Ogury

Des informations sur l’ensemble des 201 signataires qui se sont engagés pour l’Engagement Climat et les mesures qu’ils prennent pour décarboner leurs entreprises sont disponibles sur le site Web de l’Engagement Climat, y compris :

ASOS

ASOS estime qu’une mode formidable ne signifie pas nécessairement faire des compromis, que ce soit en matière de style, de prix ou d’impact. La société s’est fixée des objectifs ambitieux pour réduire l’impact de ses produits, de son activité et de sa logistique, et elle cherche toujours de nouvelles façons de promouvoir la durabilité. Cette année a vu la fin de la stratégie de réduction des émissions de carbone à long terme d’ASOS, Carbon 2020. Annoncée en 2015, cette stratégie avait fixé l’objectif de réduire les émissions de carbone opérationnelles tous les ans jusqu’en 2020. Le programme a été une réussite, puisqu’ASOS a réduit ses émissions chaque année et réduit l’intensité des émissions de 30 % sur la même période. Cela représente l’équivalent d’éviter 110 000 tonnes métriques d’émissions de carbone. ASOS s’efforce constamment de décarboner ses opérations, en priorisant par exemple le fret maritime, routier et ferroviaire, et en collaborant avec ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour promouvoir des innovations à faibles émissions de carbone. Ces efforts incluent le recours à des véhicules électriques pour les livraisons, la mise en œuvre d’une énergie 100 % renouvelable sur l’ensemble du portefeuille des projets d’ASOS, et en maximisant la quantité de contenu de conditionnement recyclé. Alors que Carbon 2020 touche à sa fin, ASOS est en train de se donner des objectifs encore plus ambitieux sur le long terme pour réduire son empreinte carbonique.

HP

Plus tôt cette année, HP Inc. a publié une série d'engagements audacieux pour le climat. D’ici 2040, l'ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise - des opérations aux produits jusqu’à la chaîne d'approvisionnement mondiale - atteindra zéro émissions nettes de carbone et autres gaz à effet de serre, y compris une réduction absolue de 50 % d’ici 2030 par rapport à 2019. Dans l’ensemble, HP se concentre sur des stratégies d’accélération destinées à dissocier la croissance des émissions de carbone et de la consommation des ressources, à stimuler l’innovation, et à transformer les modèles de conception et d’affaires. Ceux-ci incluent l’impression et l’informatique en tant que service, les matériaux durables, la collaboration dans la chaîne d’approvisionnement, les investissements dans l’électricité renouvelable, et des progrès en matière d’efficacité énergétique des produits.

Nespresso

Connue pour son expertise du café, du grain à la capsule et jusqu’à la tasse, Nespresso est extrêmement fière de prioriser des pratiques responsables et durables sur l’ensemble de sa chaîne de valeur tout en maintenant les normes de qualité les plus strictes dans les produits et les services qu’elle propose à ses clients. Chaque tasse de café a une empreinte carbonique résultant de toutes les activités entreprises sur son cycle de vie - de la ferme jusqu’à la fin de vie du produit. Depuis 2009, la feuille de route pour le climat de Nespresso se concentre sur le développement de solutions qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre d’activités spécifiques au sein de ce cycle de vie. Sa cible a été ces activités responsables d’impacts majeurs - que ce soit sous son contrôle direct ou non. De l’efficacité énergétique des machines à l’énergie renouvelable, des pratiques agricoles durables au recyclage, ces efforts ont conduit à la réduction de l’empreinte carbonique d’une tasse de café Nespresso. En septembre 2020, Nespresso a annoncé une étape majeure dans sa trajectoire climat : Toutes les tasses de café Nespresso, que ce soit à la maison ou dans un cadre professionnel, seront neutres en carbone d’ici 2022. Cet engagement s’appuie sur les mesures continues adoptées par l’entreprise pour réduire les émissions par tasse, ce qui a résulté en une réduction de 24 %par rapport à une étude d’évaluation du cycle de vie de 2009. En termes d’électricité, les sources renouvelables représentent 100 % de l’électricité utilisée dans les usines de Nespresso.

Procter & Gamble (P&G)

P&G dessert 5 milliards de consommateurs dans le monde entier avec l'un des portefeuilles les plus solides de marques de confiance, de qualité et de leadership. En 2007, P&G s’est fixée comme premier objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de ses sites de production. P&G a étendu et accéléré ces efforts pour traiter les émissions de GES sur tout le cycle de vie de ses produits et de ses opérations. Depuis 2010, la société a réduit de 52 % ses émissions absolues sur toutes ses opérations mondiales, augmenté de 97 % ses achats d’énergie renouvelable, et s’est associée avec les consommateurs pour faciliter la durabilité à la maison avec des produits tels que Tide et Ariel qui ont permis d’éliminer 15 millions de tonnes de carbone grâce au lavage à l’eau froide. P&G a annoncé récemment qu’elle accélérait ses efforts avec l’ambition d’atteindre zéro émissions nettes sur ses opérations, ses transports, et sa chaîne d’approvisionnement, des matières premières jusqu’aux détaillants, d’ici 2040. Cette ambition de zéro émissions nettes réaffirme les priorités de P&G qui sont de réduire les émissions dès maintenant, avec les outils disponibles aujourd’hui, tout en innovant pour un futur plus écologique.

Salesforce

En tant que la plateforme n°1 de gestion de la relation client (GRC), Salesforce pense que l’entreprise est la plus grande plateforme pour le changement, et elle considère l’environnement comme une partie prenante clé. De ses fournisseurs et ses clients, à sa technologie et sa marque, Salesforce utilise ses plus gros leviers d’influence en tant qu’agents du changement pour le défi le plus immense et aux enjeux les plus élevés de l’histoire : l’urgence climatique. Les initiatives pour le développement durable de Salesforce se concentrent sur le parcours mondial vers zéro émissions nettes, en mobilisant l’effort mondial pour voir un billion d’arbres supplémentaires sur Terre, et en protégeant et en revitalisant les océans du monde. Avec le Sustainability Cloud, Salesforce aide les entreprises à aller plus vite sur la voie de zéro émissions nettes, à obtenir une source unique de vérités, et à agir rapidement sur leurs données d'émissions de carbone. En tant que co-fondatrice de la plateforme mondiale UpLink, la société Salesforce aide à connecter plus de 10 000 écopreneurs dans le monde alors qu’ils développent la prochaine génération de solutions innovantes pour promouvoir le développement durable. En tant que participant au Pacte mondial des Nations Unies et à la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, Salesforce contribue à diriger le mouvement mondial visant à aligner les entreprises sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies et bâtir un avenir plus sûr, plus égalitaire et durable pour tous.

À propos de l’Engagement Climat

En 2019, Amazon et Global Optimism ont cofondé l’Engagement Climat, qui vise à honorer l’Accord de Paris sur le climat avec 10 ans d’avance sur les objectifs, et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. À ce jour, 201 organisations ont signé l’Engagement Climat, envoyant ainsi un signal fort : il faut s'attendre à une croissance rapide de la demande en produits et services contribuant à réduire les émissions de carbone. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.theclimatepledge.com.

À propos d’Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l’invention, un engagement envers l’excellence opérationnelle et une approche à long terme. Amazon s’efforce de devenir l’Entreprise la plus axée sur les clients de la planète, le Meilleur employeur de la planète, et le Lieu de travail le plus sûr de la planète. Les commentaires des clients, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios, et l’Engagement Climat figurent parmi les initiatives lancées par Amazon. Pour plus d’informations, visitez amazon.com/about, et suivez @AmazonNews.

À propos de Global Optimism

Après avoir sécurisé le symbolique Accord de Paris en 2015, Christiana Figueres et Tom Rivett-Carnac ont formé Global Optimism pour développer de nouveaux narratifs et soutenir des campagnes et des partenariats avec la détermination avouée qui nous est désormais demandée à tous, de réaliser la transformation exigée par l’Accord de Paris. Nous créons des partenariats et des campagnes avec des leaders souhaitant investir dans les choix requis pour atteindre l’objectif de diviser par deux les émissions mondiales des gaz à effet de serre d’ici 2030, atteignant éventuellement zéro émissions nettes d’ici 2050 et forgeant une économie favorable à la nature. Pour en savoir plus, rendez-vous sur GlobalOptimism.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210922005906/fr/