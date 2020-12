Amazon com : Le groupe BMW et AWS s'associent pour accélérer l'innovation basée sur les données dans l'industrie automobile

AWS et le groupe BMW développeront conjointement des solutions innovantes basées sur le cloud et amélioreront les compétences de près de 5 000 ingénieurs logiciels affiliés au groupe BMW dans les technologies cloud

Amazon Web Services (AWS), société d'Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), et le groupe BMW (OTCMKTS : BMWYY) ont annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique globale pour accélérer encore le rythme d'innovation du constructeur automobile, en plaçant les données et les analyses au centre de sa prise de décision. Les entreprises combineront leurs forces en tant que leaders du secteur, pour développer conjointement des solutions cloud qui augmentent l'efficacité, les performances et la durabilité dans tous les aspects du cycle de vie automobile, de la conception des véhicules aux services après-vente. Dans le cadre de cette vaste collaboration, le groupe BMW fera migrer les données de ses unités commerciales et opérations dans plus d'une centaine de pays vers AWS. Cette décision englobera un certain nombre des principaux systèmes informatiques et bases de données du groupe BMW pour des fonctions telles que la vente, la fabrication et la maintenance, et les aidera à accroître leur agilité, à obtenir de nouvelles connaissances et à innover plus rapidement de nouvelles expériences client. En outre, les entreprises investiront dans l’habilitation et la formation aux dernières technologies AWS de 5 000 ingénieurs logiciels affiliés au groupe BMW et permettront à la main-d’œuvre mondiale de l’entreprise de mieux utiliser les données.

Au cœur de sa stratégie, le groupe BMW travaille à étendre un lac de données à l'échelle de l'entreprise basé sur l’Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), appelé « Cloud Data Hub », afin qu'il puisse exploiter les données pour promouvoir l'innovation dans ses activités mondiales. Le Cloud Data Hub fournit aux employés de toute l'entreprise une image opérationnelle commune de l'ensemble de leur organisation et un point de départ central pour de nouveaux efforts de développement. Depuis le Cloud Data Hub, les employés du groupe BMW auront accès à une gamme étendue et variée de services AWS, y compris Amazon SageMaker (service AWS qui aide les développeurs et les spécialistes des données à créer, former et déployer rapidement des modèles d'apprentissage automatique dans le cloud et en périphérie), pour traiter, interroger et enrichir plusieurs pétaoctets de données d'ingénierie, de fabrication, de vente et de performances des véhicules. Les partenaires tiers du groupe BMW, tels que les concessionnaires automobiles, fournisseurs et entreprises technologiques, seront également en mesure de fournir en toute sécurité des données d'exploitation et de maintenance des véhicules au Cloud Data Hub et de bénéficier des informations issues de l'apprentissage automatique. Le groupe BMW peut notamment utiliser l'apprentissage automatique pour prévoir la demande de sa gamme de modèles de véhicules et d'équipements individuels à l'échelle mondiale, ainsi que pour optimiser la planification de ses unités de vente, de production et d'achat, en vue d’offrir une expérience client améliorée.

AWS et le groupe BMW collaboreront également sur des produits et solutions innovants pour améliorer les performances opérationnelles et accroître la transparence dans la chaîne d'approvisionnement. La plate-forme PartChain du groupe BMW utilise des services AWS tels qu’Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) en conjonction avec des outils de gestion de blockchain open-source, pour améliorer la traçabilité des pièces automobiles et des matières premières critiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale très complexe de l'industrie automobile. Cela permet au groupe BMW de relier des pièces et des véhicules spécifiques pour aider aux enquêtes sur les défauts, ainsi que de garantir que les matériaux proviennent de sources socialement responsables. Le groupe BMW utilise également Amazon SageMaker pour examiner les données des sous-systèmes de véhicules, en tirant parti de l'apprentissage automatique pour prédire les performances des pièces, recommander de manière proactive la maintenance et informer les fournisseurs de pièces de problèmes potentiels avec leurs processus de fabrication, afin d'améliorer la qualité.

Dans le cadre de cet accord, les entreprises amélioreront leurs compétences et permettront aux employés du groupe BMW de mieux appliquer les données et les analyses dans le cadre de leurs fonctions et de tirer pleinement parti des dernières technologies cloud. AWS Professional Services et les spécialistes des données du groupe BMW travailleront avec les employés du groupe BMW pour identifier les défis commerciaux, évaluer les technologies émergentes et développer de nouvelles solutions cloud pour l'industrie automobile. Par exemple, les entreprises prévoient de développer une solution de traitement du langage naturel, optimisée pour la terminologie utilisée dans l'industrie automobile, capable d’extraire, de traiter et de traduire automatiquement les données de diverses sources de texte telles que les rapports d'usine, les médias sociaux et les chatbots destinés aux clients, afin de fournir une vue plus complète des problèmes dans les opérations du groupe BMW et d’identifier les informations pertinentes pour le service client, le marketing, la conformité, la maintenance et les fonctions connexes. Avec le soutien de la formation et de la certification AWS, le groupe BMW prévoit de former jusqu'à 5 000 ingénieurs logiciels affiliés à l'entreprise et de certifier plus de 2 000 d’entre eux sur les services AWS, en mettant l'accent sur l'apprentissage automatique et l'analyse de données, pour permettre au personnel de l'entreprise d’innover.

« Le groupe BMW est le moteur de la numérisation et de l'innovation dans l'industrie automobile », a déclaré Alexander Buresch, directeur informatique et vice-président senior du groupe BMW IT. « Nous mettons les données au cœur de notre façon de travailler et nous sommes impatients de collaborer avec AWS pour fusionner nos talents, continuer à élever la barre de l'innovation parmi les constructeurs automobiles et offrir de nouvelles expériences passionnantes à nos clients du monde entier ».

« AWS fournit la suite la plus complète d'offres cloud, pour permettre aux constructeurs automobiles de créer des applications qui touchent chaque étape du parcours client. En combinant l'expertise du domaine du groupe BMW avec le leadership démontré d'AWS dans le cloud, nous étendons notre impact à l'ensemble de l'industrie automobile afin que les parties prenantes, des fabricants de pièces détachées aux mécaniciens, puissent bénéficier d'une plus grande visibilité et d'une information accrue », a déclaré Matt Garman, vice-président des ventes et du marketing, Amazon Web Services, Inc. « Alors que les attentes des clients évoluent parallèlement aux technologies automobiles, les constructeurs automobiles peuvent compter sur AWS pour les aider à saisir les opportunités et à prendre les devants dans des domaines tels que les véhicules électriques et autonomes, le covoiturage, les services de données, etc. »

