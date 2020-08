Amazon com : Mercedes-Benz rejoint l'Engagement Climat et va livrer plus de 1 800 véhicules électriques destinés à la flotte de livraison d'Amazon en Europe

Cette commande marque le plus grand engagement vis-à-vis des véhicules électriques pour Mercedes-Benz Vans à ce jour

Les véhicules électriques de cette commande commenceront à être livrés aux clients en 2020, contribuant à économiser des milliers de tonnes de carbone

L’Engagement Climat, cofondé par Amazon et Global Optimism, vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, soit avec dix ans d’avance sur les objectifs de l’Accord de Paris

Aujourd’hui, Amazon (NASDAQ : AMZN) a annoncé qu’elle ajouterait cette année plus de 1 800 véhicules électriques de Mercedes-Benz Vans à sa flotte de livraison en Europe. Amazon et Mercedes-Benz partagent le même engagement qui est de réduire les émissions du secteur des transports, et Mercedes-Benz a profité de l’occasion pour annoncer aujourd’hui qu’elle avait rejoint L’Engagement Climat (The Climate Pledge), qui appelle les signataires à atteindre la neutralité carbone dans leurs activités d’ici 2040, soit avec une décennie d’avance par rapport aux objectifs de l’Accord de Paris portant sur 2050.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200828005401/fr/

Electric vehicle (Photo: Business Wire)

« Nous saluons le leadership audacieux dont a su faire preuve Mercedes-Benz en souscrivant à L’Engagement Climat et en s’engageant à prendre des mesures ambitieuses pour lutter contre le changement climatique. Nous avons besoin d’innovations continues et de partenariats de la part de constructeurs automobiles comme Mercedes-Benz pour décarboner le secteur des transports et lutter contre la crise climatique », a déclaré Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon. « L’ajout par Amazon de 1 800 véhicules de livraison électriques Mercedes-Benz s’inscrit dans le cadre de notre parcours visant à bâtir la flotte de transport la plus durable au monde, et nous allons agir rapidement pour mettre ces fourgons sur les routes dès cette année. »

« Chez Mercedes-Benz, nous nous sommes fixé comme objectif ambitieux de faire de la transformation de la mobilité une réussite exemplaire. En rejoignant L’Engagement Climat, nous allons plus loin dans notre objectif de poursuivre systématiquement une mobilité sans émissions et de produire des véhicules durables », a déclaré Ola Källenius, président des conseils d’administration de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG. « Aux côtés d’Amazon, de Global Optimism et des autres signataires de L’Engagement Climat, nous allons œuvrer pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, soit avec dix ans d’avance sur les objectifs de l’Accord de Paris. Je suis heureux que nous puissions donner encore davantage d’élan à notre offensive de développement durable avec cette initiative. »

Dans le cadre des engagements pris par Mercedes-Benz en tant que récent signataire de L’Engagement Climat, la société a multiplié par deux son engagement envers « Ambition2039 », sa feuille de route pour une mobilité neutre en CO2. L’entreprise est en train d’évaluer les moyens d’éliminer le carbone de toute sa chaîne de valeur, des étapes de développement jusqu’aux réseaux des fournisseurs, et de sa propre production à l’électrification des produits et au-delà, et elle travaille également à garantir l’adoption des énergies renouvelables pour la phase d’utilisation des véhicules électriques. S’étant fixé comme objectif d’avoir une flotte de véhicules neufs neutres en CO2 d’ici moins de 20 ans, Mercedes-Benz contribue de manière significative au ralentissement du changement climatique. L’entreprise progresse déjà bien dans ce sens. En effet, d’ici la fin de cette année, son portefeuille de véhicules comprendra cinq modèles entièrement électriques et plus de vingt modèles hybrides rechargeables. Les signataires de L’Engagement Climat ont également la possibilité de partager l’accès aux technologies, des meilleures pratiques et des innovations en matière d’amélioration de la chaîne d’approvisionnement. Ils ont en outre la possibilité de co-investir dans de nouvelles technologies et dans des solutions émergentes.

Les partenaires du programme Delivery Service Partners d’Amazon auront accès à la nouvelle flotte de véhicules zéro émission pour effectuer des livraisons aux clients en Europe dès cette année, contribuant à économiser des milliers de tonnes de carbone. Cette commande constitue une étape importante pour Mercedes-Benz Vans, puisqu’il s’agit de la plus grande commande de véhicules électriques pour le constructeur à ce jour, faisant d’Amazon son plus grand partenaire en termes de transport durable au monde. La commande de véhicules électriques portera notamment sur 1 200 eSprinter, le tout nouveau fourgon utilitaire électrique de Mercedes-Benz, un modèle plus grand que le premier véhicule zéro émission du constructeur, l’eVito. L’eSprinter offre des caractéristiques de sécurité de pointe, notamment un frein de stationnement électrique, une assistance active au freinage, une caméra de recul, un détecteur d’angles morts, et plus encore. Les 600 autres véhicules de la commande concerneront le fourgon électrique intermédiaire du constructeur, l’eVito, afin de permettre aux partenaires du programme Delivery Service Partners d’opérer dans des zones géographiques nécessitant un véhicule de plus petit format pour prendre en charge l’option de livraison zéro émission.

« Je suis ravi que nous intensifions encore notre partenariat de longue date avec Amazon et de savoir que nous allons travailler ensemble sur l’avenir du transport à base de batteries électriques » , a déclaré Marcus Breitschwerdt, directeur de Mercedes-Benz Vans. « Avec l’eVito et l’eSprinter, nous avons dans notre portefeuille des véhicules électriques qui sont parfaitement adaptés en termes d’équipements et de gamme aux exigences de l’industrie des services de courrier, express et de colis pour la livraison des marchandises sur ce qu’on appelle le "dernier kilomètre". » Ils sont la preuve qu’il est parfaitement possible de combiner conduite locale sans émissions, performances convaincantes, confort et faibles coûts d’exploitation. »

« L’investissement d’Amazon constitue un signe fort et concret de son engagement et de son alignement sur les priorités de l’UE », a déclaré Fabio Massimo Castaldo, vice-président du Parlement européen. « Amazon continue de contribuer à la réalisation des objectifs du Pacte vert de l’UE, de stimuler l’innovation technologique et de créer des emplois résilients et durables en Europe. J’espère que d’autres entreprises vont suivre l’exemple d’Amazon dans un proche avenir. »

Amazon s’est également engagée à alimenter sa flotte croissante de véhicules électriques avec de l’énergie propre. Dans le cadre de L’Engagement Climat, Amazon est en train d’investir dans les énergies renouvelables, ce qui constitue une étape essentielle pour réduire son empreinte carbone à l’échelle mondiale. Elle s’est également engagée à fonctionner à partir de 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2025. À l’échelle mondiale, Amazon compte 91 projets d’énergie renouvelable capables de générer 2 900 MW et de fournir plus de 7,5 millions de MWh d’énergie par an. Parmi ces projets figurent 31 projets d’énergie renouvelable éoliens et solaires à l’échelle des services publics, ainsi que 60 toits solaires couvrant des centres de traitement des commandes et des centres de tri à travers le monde.

À propos d’Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l’invention, un engagement envers l’excellence opérationnelle et une réflexion à long terme. Les commentaires des consommateurs, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa figure parmi les produits et des services lancés par Amazon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.amazon.com/about, et suivez @AmazonNews.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200828005401/fr/