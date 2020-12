Amazon com : Star Alliance migre entièrement vers AWS pour inventer la nouvelle ère du voyage aérien

La plus grande alliance de compagnies aériennes au monde choisit AWS pour bâtir sa résilience, améliorer ses efficiences opérationnelles et enrichir l’expérience des voyageurs

Aujourd’hui, Amazon Web Services (AWS), société d’Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), a annoncé que Star Alliance, plus grande alliance de compagnies aériennes au monde, migrait entièrement vers AWS, en déployant l’ensemble de son infrastructure informatique sur le cloud leader mondial, afin de réduire ses coûts, d’améliorer la performance et de devenir un société plus agile dans le cloud. Star Alliance travaille aux côtés de Tata Consultancy Services (TCS), partenaire consultant de niveau Premier du Réseau de partenaires AWS, afin de migrer l’ensemble de ses données, plates-formes et applications critiques vers AWS, et de fermer ses centres de données, ce qui lui permettra de réduire de 25 % le coût total de propriété de ses infrastructures. L’alliance de compagnies aériennes utilise les capacités inégalées d’AWS, notamment en matière d’analyses, de sécurité, de bases de données gérées, de stockage et d’apprentissage machine, pour fournir à ses 26 compagnies aériennes membres des renseignements en temps réel, qui contribueront à améliorer l’expérience de voyage globale de leurs passagers, malgré l’incertitude engendrée par la pandémie de COVID-19.

En migrant vers AWS, Star Alliance gagne en agilité dans l’optimisation immédiate de l’utilisation et des coûts de ses infrastructures existantes, afin de répondre aux demandes changeantes en matière de voyage aérien mondial, notamment en réponse à la COVID-19. Lors de l’entrée en vigueur des décrets de quarantaine et des restrictions de voyage, la société a immédiatement réduit de 30 % l’empreinte et les dépenses de ses infrastructures, en diminuant son utilisation d’AWS plutôt qu’en payant pour une capacité excédentaire sur site. En fonctionnant sur AWS, Star Alliance se prépare pour l’avenir, lorsque les restrictions mondiales de voyage commenceront à être levées et que les clients pourront à nouveau prendre l’avion régulièrement. L’organisation est désormais en mesure de lancer des applications en deux fois moins de temps, tirant parti d’Amazon Elastic Container Service avec AWS Fargate (moteur de calcul sans serveur pour les conteneurs qui facilite la création d’applications), afin de lancer des services qui facilitent et sécurisent le voyage des passagers. Par exemple, Star Alliance a créé une application de suivi des bagages, qui utilise Amazon Aurora (base de données relationnelle d’AWS conçue pour le cloud), afin de traiter les données issues des systèmes de bagages de multiples compagnies aériennes, offrant des tableaux de bord opérationnels ainsi qu’un reporting centralisé, pour que les agents du service clients des compagnies aériennes puissent suivre les bagages dans les aéroports du monde entier. En outre, l’application « Star Alliance Inter Airline Through Check-in Hub », application qui traite et analyse plus de 12 millions de transactions par mois pendant les périodes de pointe et qui fonctionne sur AWS, permet de rendre fluide le processus d’enregistrement pour les voyageurs, en permettant aux passagers de s’enregistrer et de recevoir leurs cartes d’embarquement relatives à leurs voyages avec plusieurs escales à bord des compagnies aériennes membres de Star Alliance.

En devenant une organisation basée sur les données dans le cloud, Star Alliance utilise les analyses et bases de données d’AWS, notamment Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Athena (service de requête interactif et sans serveur d’AWS, qui utilise le SQL standard), et Amazon QuickSight (service de veille stratégique d’AWS), afin d’identifier la demande et les tendances futures en matière de voyage, ainsi que d’améliorer l’expérience des clients. L’outil Transfer Decision de Star d’Alliance aide ses compagnies aériennes membres à gérer en temps réel les vols avec correspondance à risques, afin qu’elles puissent prendre des mesures de manière proactive, notamment l’accès rapide d’un passager aux douanes et à l’immigration, pour transférer rapidement les clients et leurs bagages vers un vol de correspondance. Cet outil complète le nouveau Connections Service d’Alliance (application mobile qui guide les voyageurs en fournissant le chemin le plus rapide vers leur porte d’embarquement et qui libère les files d’accès rapide à l’aéroport pour les correspondances serrées), en fournissant une expérience plus rapide et sans contact au sein des aéroports. En outre, en migrant ses anciennes bases de données vers Amazon Aurora, Star Alliance permet aux équipes du service clients de ses membres de prendre des décisions rapides et éclairées, qui les aident à traiter plus rapidement les demandes relatives aux programmes de récompenses des voyageurs fréquents, et de prendre en compte les préférences du passager afin de fournir une expérience de voyage personnalisée. À l’avenir, Star Alliance prévoit de créer un lac de données sur Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), qui centralisera l’accès aux données afin que les compagnies aériennes membres puissent accélérer le développement d’applications d’entreprise et de fonctionnalités destinées aux clients. Star Alliance sera ensuite en mesure d’appliquer aux données consolidées les services d’apprentissage machine d’AWS, tels qu’Amazon SageMaker (service d’AWS qui permet aux scientifiques de données et aux développeurs de construire, former et déployer rapidement des modèles d’apprentissage machine), afin d’ajouter de la valeur, notamment en empêchant les fraudes liées aux programmes de fidélité au sein de l’ensemble des réseaux de voyageurs fréquents des membres.

« Bien que nous ayons décidé de migrer entièrement vers AWS afin de bénéficier de la fiabilité et de l’évolutivité dont nous avions besoin pour soutenir le nombre croissant de voyageurs mondiaux qui rejoignent l’alliance chaque année, la pandémie a également démontré à quel point il était précieux de bénéficier d’une infrastructure flexible et agile dans le cloud. Personne n’aurait pu prédire ce que nous vivons aujourd’hui en 2020, mais grâce à notre collaboration avec AWS, nous avons été en mesure d’ajuster rapidement nos objectifs et de réduire nos dépenses », a déclaré Jeremy Drury, responsable du numérique et des technologies chez Star Alliance. « Outre les avantages en termes d’économies de coûts et de flexibilité, AWS nous fournit l’ensemble le plus complet de services cloud afin d’innover rapidement, de lancer de nouveaux services pour garantir la sécurité des voyageurs, et de réinventer constamment l’expérience globale de voyage. »

« En migrant entièrement sur AWS, Star Alliance exploite la flexibilité du cloud pour tirer parti des tendances du secteur et faire pivoter ses opérations afin de répondre aux dynamiques de marché extrêmement changeantes », a déclaré David Peller, directeur général de la division Voyages et hôtellerie chez Amazon Web Services. « Star Alliance est le parfait exemple d’une organisation mondiale qui adopte avec succès le cloud pour s’orienter en période d’incertitude. À l’heure où le monde se prépare à s’ouvrir à nouveau, nous sommes ravis de travailler aux côtés de Star Alliance, qui tire parti de la gamme complète de services d’AWS pour lancer de nouvelles offres à grande échelle, tout en rehaussant la barre de ce qui est possible pour la nouvelle ère du voyage aérien mondial. »

« La pandémie mondiale a renforcé la nécessité pour le secteur des voyages d’adopter de nouvelles technologies qui améliorent leur résilience opérationnelle, leur agilité commerciale et leur réactivité face aux besoins changeants des clients, ainsi qu’aux réglementations locales », a déclaré Arun Pradeep, responsable de la division Voyages, transports et hôtellerie Europe, chez TCS. « En accélérant la transformation informatique de Star Alliance sur AWS, nous l’aidons désormais à maximiser la valeur en exploitant les capacités liées aux analyses avancées et à l’apprentissage machine, afin de délivrer des niveaux plus élevés de personnalisation, ainsi que des expériences clients supérieures. »

