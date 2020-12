Amazon com : Unilever, Microsoft, Brooks, Neste et ITV font partie des 13 nouvelles entreprises à rejoindre The Climate Pledge

Trente-et-une entreprises ont désormais rejoint The Climate Pledge, un engagement pour le climat, cofondé par Amazon et Global Optimism qui vise à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris avec 10 ans d’avance

Les nouveaux signataires, Atos, Brooks, Canary Wharf Group, Coca-Cola European Partners, ERM, Groupe SEB France, Harbour Air, ITV, Microsoft, Neste, Rubicon, Unilever et Vaude, prennent des mesures concrètes, à fondements scientifiques et à fort impact, pour lutter contre le changement climatique, notamment en déployant des énergies renouvelables, en investissant dans des bâtiments durables, et en mobilisant leurs chaînes d’approvisionnement

Aujourd’hui, Amazon (NASDAQ : AMZN) et Global Optimism ont annoncé que 13 nouveaux signataires, Atos, Brooks, Canary Wharf Group, Coca-Cola European Partners, ERM, Groupe SEB France, Harbour Air, ITV, Microsoft, Neste, Rubicon, Unilever et Vaude, avaient rejoint The Climate Pledge, un engagement visant à atteindre la neutralité carbone (zéro émissions nettes) d’ici 2040, soit avec une décennie d’avance sur les objectifs de l’Accord de Paris pour 2050.

Ces nouveaux signataires de The Climate Pledge acceptent de :

mesurer et déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre, de façon régulière ;

mettre en œuvre des stratégies de décarbonation en phase avec l’Accord de Paris, à travers des modifications réelles de leur entreprise et des innovations, notamment en apportant des améliorations en matière d’efficience, d’énergie renouvelable, de réduction des matériaux et autres stratégies d’élimination des émissions de carbone ;

neutraliser toutes les émissions restantes au moyen de compensations supplémentaires, quantifiables, réelles, permanentes et socialement bénéfiques, afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.

« L’an dernier, Amazon et Global Optimism ont cofondé The Climate Pledge, afin d’inciter les entreprises à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris avec dix ans d’avance. Aujourd’hui, nous souhaitons partager une bonne nouvelle : 13 nouvelles entreprises, dont Unilever et Microsoft, ont rejoint cet engagement à affronter ensemble le changement climatique et à sauver la planète pour les générations futures », a déclaré Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon. « Ce sont maintenant 31 entreprises à travers le monde qui ont signé The Climate Pledge. En nous regroupant, nous envoyons un signal fort au marché comme quoi il existe une demande importante et en pleine expansion, pour des technologies capables de nous aider à bâtir une économie neutre en carbone. »

Atos

En tant que leader des services numériques sécurisés et décarbonés, Atos s’est donné pour mission d’ouvrir la voie à une économie neutre en carbone et durable grâce aux innovations technologiques. Soucieuse de réduire son empreinte environnementale et d’aider les entreprises à réaliser leurs ambitions climatiques, Atos utilise des solutions numériques dédiées et des compétences hautement spécialisées pour proposer l’une des approches de décarbonation les plus complètes du marché. Cette année, Atos a annoncé son engagement en faveur de la neutralité carbone d’ici 2035 sur les niveaux 1, 2 et 3 des émissions de carbone, fixant ainsi les normes de décarbonation les plus élevées parmi les entreprises de son secteur, et accélérant son programme environnemental d’une décennie.

« En tant que partenaire de confiance pour la transformation et l’innovation, il est de notre responsabilité d’utiliser notre ensemble unique de capacités pour faire face à l’urgence du changement climatique et permettre à d’autres de faire de même, à commencer par les acteurs de notre écosystème », a déclaré Elie Girard, PDG d’Atos.

Brooks

L’engagement de Brooks en faveur du développement durable remonte à une décennie, et la marque de running haute performance a récemment adopté une feuille de route pour réduire les émissions de carbone de niveaux 1, 2 et 3, selon les recommandations de la climatologie, et pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.

« Nous vivons, travaillons et évoluons au sein d’une communauté mondiale. La planète est notre maison. Et parce que plus de 150 millions de personnes à travers le monde font de la course à pied à l’extérieur, il est essentiel que nous nous occupions de cette planète », a expliqué pour sa part Jim Weber, PDG de Brooks. « Au fur et à mesure que nous créons de nouveaux équipements et gérons notre activité mondiale, nous cherchons à minimiser notre impact environnemental, à créer un changement social positif et à faire preuve de transparence au sujet des domaines dans lesquels nous pouvons faire mieux. Nous sommes très fiers d’être la première marque sportive à rejoindre The Climate Pledge. Ces types de partenariats seront essentiels pour nous permettre de réaliser nos objectifs ambitieux. »

Canary Wharf Group

Canary Wharf Group (CWG) est chargée du plus grand projet européen de régénération urbaine à Londres, et la société est responsable de la construction de l’un des plus grands portefeuilles certifiés écologiques du Royaume-Uni, avec plus de 10 millions de pieds carrés de bâtiments certifiés durables à ce jour. Dans le cadre de son engagement envers The Climate Pledge, CWG a démarré son parcours vers la neutralité carbone, et mis en place des mesures tangibles pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions, afin d’atteindre zéro émissions nettes d’ici 2030.

« La lutte contre le changement climatique est un défi urgent auquel nous sommes tous confrontés, et le secteur immobilier a un rôle essentiel à jouer. L’alimentation de Canary Wharf se fait à 100 % à partir de d’électricité renouvelable depuis 2012, mais il reste encore beaucoup à faire », a souligné quant à lui Shobi Khan, PDG de Canary Wharf Group. « Nous nous sommes donné pour mission d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030, et nous allons travailler avec nos locataires et nos fournisseurs au cours de la prochaine décennie pour améliorer l’efficacité énergétique, réduire les émissions, et soutenir la transition mondiale. Nous nous sommes engagés à réduire nos émissions de carbone pour qu’elles atteignent zéro émissions nettes d’ici 2030, en travaillant main dans la main avec nos locataires et fournisseurs pour faire de cette mission une réalité. Le fait de rejoindre The Climate Pledge témoigne de cet engagement. »

Coca-Cola European Partners

Coca-Cola European Partners (CCEP) aspire à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040 sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, et la société va réduire ses émissions absolues de gaz à effet de serre, de 30 % d’ici 2030, conformément à la trajectoire de 1,5 °C et à l’Initiative des Objectifs à fondement scientifique (Science-Based Targets Initiative). CCEP a déjà réduit de 30,5 % ses émissions sur toute sa chaîne de valeur depuis 2010, en passant à une électricité 100 % renouvelable grâce au soutien de l’initiative RE100. La société a en outre réduit de 60 % l’intensité énergétique de son parc d’équipements de boissons froides, depuis 2010, et d’un tiers son utilisation de plastique fabriqué à partir de pétrole vierge, dans ses bouteilles PET.

« Nous souhaitons jouer notre rôle dans les efforts mondiaux pour faire face à la crise climatique, en réduisant les émissions absolues de gaz à effet de serre, tout au long de notre chaîne de valeur », a confié Damian Gammell, PDG de CCEP. « Nous allons y parvenir en continuant à décarboner notre propre entreprise dans toute la mesure du possible, ainsi qu’en encourageant nos fournisseurs à se fixer leurs propres cibles fondées sur la science, et à utiliser une électricité renouvelable à 100 %, d’ici 2023. C’est un grand plaisir que de rejoindre The Climate Pledge et d’accélérer notre ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. »

ERM

ERM travaille avec des entreprises du monde entier pour les aider à identifier et gérer les risques critiques et les opportunités liés au climat. L’expérience approfondie d’ERM en science, politique et économie du climat, associée à son savoir-faire dans le domaine du numérique, permet à l’entreprise de fournir à ses clients les outils et les informations nécessaires pour naviguer dans les complexités de la transition vers un avenir sobre en carbone. ERM est également très consciente de la responsabilité qui lui incombe de réduire sa propre empreinte grâce à une meilleure gestion de l’énergie. Elle est donc passée à l’énergie renouvelable et recherche des approches crédibles pour compenser les émissions liées aux voyages.

« Pour ERM, le développement durable est un engagement revenant à soutenir un développement socio-économique qui réponde aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins », a précisé Keryn James, PDG d’ERM. « Le risque climatique constitue un problème commercial qui a un impact direct sur la santé financière d’ERM, sa réputation, et sa capacité à attirer et retenir les talents. En tant que leader mondial du conseil en développement durable, notre objectif est de façonner un avenir durable avec les principales organisations du monde ; nous sommes fiers de rejoindre The Climate Pledge et de redoubler d’efforts pour atteindre la neutralité carbone dans nos opérations. »

Groupe SEB France

Conscient de sa responsabilité qui est de contribuer à une planète plus durable, le Groupe SEB France s’est engagé à réduire les impacts environnementaux de ses activités. Depuis qu’il a pris ses premiers engagements environnementaux, le Groupe SEB France a enregistré une baisse de 21 % de l’énergie consommée sur ses sites industriels et logistiques, dépassé son objectif de recyclage avec 35 % de matières recyclées dans ses produits et emballages, et dépassé son objectif en termes de réduction des émissions de carbone liées à la logistique, avec une réduction de 33 % de ces émissions par unité vendue.

« Nos ambitions majeures consistent à intensifier l’innovation pour guider notre modèle économique vers une économie plus circulaire, et nous continuons à lutter contre le changement climatique », a déclaré Richard Joaristi, directeur général du Groupe SEB France. « Nous sommes ravis de rejoindre The Climate Pledge tandis que nous poursuivons notre parcours vers la neutralité carbone d’ici 2040. »

Harbour Air

Désignée comme l’une des sociétés les mieux gérées du Canada pendant 11 années consécutives, Harbour Air calcule et compense l’empreinte carbone de sa compagnie aérienne depuis plus d’une décennie. En 2007, la compagnie aérienne régionale est devenue la première et unique compagnie aérienne au monde à atteindre la neutralité carbone. Depuis, Harbour Air a compensé 100 % de ses émissions liées à la consommation de carburant par ses hydravions et ses opérations d’entreprise. L’an dernier, Harbour Air a poussé encore plus loin son engagement en faveur du développement durable, et le 10 décembre 2019, la compagnie aérienne a converti et lancé avec succès le premier avion commercial entièrement électrique, au monde, et organisé son premier vol. L’ePlane est actuellement en cours de certification et d’approbation par la FAA et Transports Canada, ce qui constitue une nouvelle étape cruciale pour Harbour Air, vers son objectif de devenir la première compagnie aérienne commerciale entièrement électrique.

« Être une entreprise citoyenne, durable et responsable est bien sûr ancré dans nos valeurs organisationnelles, mais je pense que cela joue également un rôle crucial dans notre succès au sein de la collectivité », a déclaré Greg McDougall, fondateur et PDG de Harbour Air. « En tant que première et unique compagnie aérienne au monde à avoir atteint la neutralité carbone, nous sommes fiers de notre leadership sectoriel en matière de développement durable. Nous nous réjouissons de rejoindre la communauté de The Climate Pledge et de soutenir d’autres organisations et chefs de file du secteur tels qu’Amazon, Global Optimism et d’autres signataires pour atteindre l’objectif de zéro émissions nettes de carbone, d’ici 2040. »

ITV

ITV, la chaîne de télévision britannique, estime que la télévision a un rôle essentiel à jouer non seulement dans la réduction des émissions, mais aussi dans l’évolution des cultures et la création d’une nouvelle normalité. ITV s’est engagée à atteindre la neutralité carbone dans ses opérations, ses productions et ses voyages d’affaires d’ici 2030. La stratégie de l’entreprise pour parvenir à zéro émissions nettes consiste à réduire son impact afin qu’il soit le plus proche possible de zéro, conformément aux recommandations les plus récentes de la climatologie. L’entreprise capturera également les émissions qu’elle ne peut absolument pas réduire, grâce à des projets vérifiés par des tiers, de plantation d’arbres et de compensation en faveur du carbone bleu.

« La lutte contre le changement climatique est l’un des plus grands défis auxquels nous allons être confrontés de notre vivant. Les effets du changement climatique sont déjà là, et il est temps d’agir », a déclaré Carolyn McCall, PDG d’ITV. « L’ampleur du changement nécessaire exige que chacun d’entre nous, que ce soit au niveau des entreprises, des gouvernements ou du simple citoyen, travaille en collaboration et agisse de manière résolue. Étant donné qu’ITV touche plus de 50 millions de personnes chaque mois, nous sommes convaincus d’avoir un rôle essentiel à jouer, non seulement en réduisant nos propres émissions, mais également en faisant évoluer les cultures et en participant à la création de la nouvelle normalité. ITV est fière d’être signataire de The Climate Pledge. »

Microsoft

En janvier, Microsoft s’est engagée à atteindre la négativité carbone d’ici 2030, et à retirer de l’environnement tout le carbone qu’elle a émis directement ou via la consommation électrique, d’ici 2050. La société est neutre en carbone depuis 2012, et elle s’est engagée à promouvoir le développement durable et les pratiques commerciales à faible émission de carbone, à l’échelle mondiale, grâce à ses technologies cloud. Pour respecter les promesses ambitieuses de l’entreprise, et pour qu’elle puisse aider ses partenaires et clients à atteindre leurs propres objectifs climatiques, la collaboration est essentielle ; c’est l’une des principales raisons pour lesquelles Microsoft a décidé de signer The Climate Pledge.

« Aucune entreprise ou organisation ne peut résoudre à elle seule de façon efficace la crise climatique. Ce qu’il faudra, ce sont des approches agressives, de nouvelles technologies innovantes et un engagement fort en faveur de la collaboration entre les industries et les divers secteurs économiques », a souligné Lucas Joppa, chef des Activités de l’environnement, chez Microsoft. « En rejoignant la communauté de The Climate Pledge et en travaillant ensemble, nous allons être en mesure de relever collectivement le défi et de réduire nos émissions afin de progresser vers un avenir de neutralité carbone. »

Neste

Neste, un leader mondial des solutions renouvelables et circulaires, est la première grande entreprise appartenant au secteur de l’énergie, à signer The Climate Pledge. Il y a 15 ans, Neste, qui était à l’époque une compagnie pétrolière, a décidé de se reconvertir dans les produits renouvelables. Depuis lors, Neste a été constamment reconnue pour son rôle de pionnière et de leader dans le domaine du développement durable. La société a été incluse dans l’Indice de durabilité Dow Jones pendant 14 années consécutives et a figuré pendant trois ans dans le top trois de la liste Global 100 des entreprises les plus durables au monde, établie par Corporate Knights. Poursuivant son parcours, Neste s’est fixé deux engagements climatiques ambitieux : réduire les émissions de gaz à effet de serre, de ses clients, d’au moins 20 millions de tonnes par an d’ici 2030, et atteindre une production neutre en carbone d’ici 2035. Ces objectifs s’inscrivent dans la mission de Neste consistant à créer une planète plus saine pour nos enfants.

« La crise climatique est l’un des plus grands défis de notre époque », a indiqué Peter Vanacker, président et chef de la direction de Neste. « Elle ne sera pas résolue avec une solution unique : il sera nécessaire d’utiliser toutes les solutions existantes et d’innover pour en trouver de nouvelles. Chacun a sa part à jouer. En rejoignant The Climate Pledge, nous renforçons notre engagement envers le développement durable, et sommes ravis de rejoindre par la même occasion une communauté qui partagera ses connaissances, ses idées et ses meilleures pratiques. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler ensemble sur cette mission importante. »

Rubicon

Rubicon est une société de logiciels qui fournit des solutions intelligentes de gestion et recyclage des déchets, à des entreprises et des gouvernements du monde entier. En exploitant la technologie pour stimuler l’innovation environnementale, Rubicon aide les entreprises à devenir plus durables, et les quartiers à devenir des lieux plus verts et plus intelligents où il fait bon vivre et travailler. Par la conception et la mise en œuvre de solutions circulaires qui éloignent les déchets des décharges, la société aide ses partenaires à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à créer un monde plus durable. La mission de Rubicon consiste à mettre fin aux déchets en aidant ses partenaires à trouver de la valeur économique dans leurs flux de déchets et à réaliser en toute confiance leurs objectifs de développement durable.

« Nous estimons que le changement climatique fait partie des problèmes les plus urgents auxquels le monde est confronté, ce qui fait de notre adhésion à The Climate Pledge un moment charnière pour Rubicon. C’est notre déclaration d’union dans la lutte contre le changement climatique, et une réaffirmation de la mission de notre entreprise qui est de mettre fin aux déchets », a déclaré David Rachelson, directeur du Développement durable, chez Rubicon. « Chaque jour, notre équipe travaille sans relâche aux côtés de nos clients pour réduire l’accumulation des déchets et atténuer leur impact néfaste sur l’environnement. Notre adhésion à cet engagement confirme à nouveau notre volonté de créer une planète plus propre, plus saine et plus sûre pour toute l’humanité. Nous sommes fiers de figurer aux côtés des autres entreprises ayant signé The Climate Pledge, pour participer à cette mission mondiale des plus urgentes. »

Unilever

C’est en 2010 qu’Unilever a pour la première fois fixé les objectifs d’empreinte de gaz à effet de serre, de la chaîne de valeur, du berceau à la tombe, dans le cadre du Plan de vie durable d’Unilever (Unilever Sustainable Living Plan). Il s’agit notamment de réduire de moitié l’empreinte de ses produits, en termes de gaz à effet de serre, tout au long de la chaîne de valeur, et d’arriver à ce que ses propres opérations n’émettent plus du tout de gaz à effet de serre d’ici 2030. Ce dernier objectif a été introduit dans le cadre d’une nouvelle stratégie lancée en 2015 avant la Conférence de Paris sur le changement climatique (COP 21), et comprend le passage à une énergie 100 % renouvelable d’ici 2030, avec une étape intermédiaire prévoyant d’arriver à une électricité réseau 100 % renouvelable dans les opérations mondiales de la société en 2020, ce qui a été réalisé en janvier de cette année. En juin de cette année, Unilever s’est engagée à atteindre zéro émissions nettes pour tous ses produits, de l’approvisionnement au point de vente, d’ici 2039.

« Nous sommes ravis de travailler avec Amazon et Global Optimism dans le cadre de The Climate Pledge », a confié Rebecca Marmot, directrice du Développement durable, chez Unilever. « Lutter contre la crise climatique est d’une importance capitale. Chez Unilever, nous nous sommes fixé un objectif de zéro émissions nettes, de l’approvisionnement au point de vente, d’ici 2039, et nous sommes en train d’investir 1 milliard EUR dans un fonds destiné à la lutte contre le changement climatique, à travers nos marques. Avec le reste de la communauté de The Climate Pledge, nous sommes impatients de relever la barre pour une action collective ambitieuse sur ce qui représente le défi le plus urgent de notre temps. »

Vaude

Vaude s’est engagée à réduire ses émissions de carbone, conformément aux objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. Le siège social de Vaude est certifié climatiquement neutre depuis 2012. La société s’est maintenant donné un objectif ambitieux, fondé sur la science : parvenir à une fabrication climatiquement neutre de tous ses produits, dans le monde entier.

« Afin de lutter efficacement contre le changement climatique, nous devons réussir à limiter le réchauffement planétaire bien en dessous de 2 degrés, conformément à l’Accord de Paris », a affirmé Antje von Dewitz, PDG de Vaude. « Chez Vaude, nous tenons à apporter notre contribution, et nous nous sommes fixé comme objectif de fabriquer tous nos produits dans le cadre d’une production climatiquement neutre. Nous sommes fiers de rejoindre The Climate Pledge, car cela va nous aider à accélérer notre trajectoire vers la neutralité carbone d’ici 2040. »

« L’Accord de Paris a établi une feuille de route unificatrice pour tous les pays et tous les individus, afin de répondre à la crise climatique en prenant les mesures nécessaires », a rappelé Christiana Figueres, ancienne responsable du Changement climatique, aux Nations unies, et partenaire fondatrice de Global Optimism. « En rejoignant The Climate Pledge, les signataires ne se contentent pas de formuler une déclaration d’engagement en faveur du futur, ils ouvrent également la voie à des actions et à des investissements significatifs qui créeront des emplois, encourageront l’innovation, régénéreront l’environnement naturel, et permettront aux consommateurs d’acheter des produits plus durables dès aujourd’hui. »

