Amazon.com fait face à des défis records lors de l'assemblée des actionnaires

L'augmentation du nombre de résolutions souligne l'essor de l'investissement basé sur l'environnement, la société et la gouvernance d'entreprise (ESG), qui incite davantage d'actionnaires à faire pression pour obtenir la responsabilité des entreprises.

Elle reflète également les changements apportés par les organismes de réglementation des valeurs mobilières nommés par le président américain Joe Biden, qui ont facilité le dépôt de propositions par les investisseurs et rendu plus difficile pour les entreprises de convaincre les organismes de réglementation que ces résolutions ne devraient pas être soumises au vote des actionnaires.

Un nouveau record pour de telles résolutions au sein d'une société du S&P 500 sera enregistré la semaine prochaine, lorsqu'Alphabet Inc, la société mère de Google, sera confrontée à 17 résolutions le 1er juin, selon le cabinet de recherche Insightia, le plus grand nombre depuis qu'il a commencé à les suivre de manière exhaustive en 2014.

Environ dix des résolutions d'actionnaires sur lesquelles les investisseurs d'Amazon voteront concernent les droits des travailleurs et d'autres questions "sociales", telles que des appels à la société pour qu'elle fasse un rapport sur la santé et la sécurité des travailleurs ou le traitement de ses employés d'entrepôt. Les autres demandent des choses comme une révision de l'utilisation du plastique par Amazon ou des changements dans le processus de nomination au conseil d'administration de la société.

Amazon a recommandé à ses investisseurs de voter contre les 14 résolutions, affirmant dans sa déclaration de procuration qu'elle a souvent déjà pris des mesures pour répondre aux préoccupations sous-jacentes d'une proposition. Bien que les résolutions soient non contraignantes, les entreprises prennent souvent une certaine forme d'action si elles reçoivent le soutien de 30 à 40 % des votes exprimés.

Le principal conseiller en matière de procuration, Institutional Shareholder Services, a recommandé aux investisseurs de voter pour huit des propositions, tandis que Glass Lewis en a soutenu sept.

Royal London Asset Management Ltd, la plus grande société mutuelle britannique d'assurance-vie, de retraite et d'investissement, prévoit de voter en faveur d'au moins six des résolutions des actionnaires lors de la réunion d'Amazon, a déclaré à Reuters son responsable de l'investissement responsable, Ashley Hamilton Claxton.

Le plus grand gestionnaire d'actifs britannique, Legal & General Investment Management, et le gestionnaire d'actifs britannique Schroders Plc ont également déclaré avant l'assemblée des actionnaires d'Amazon qu'ils soutiendront au moins certaines des résolutions des investisseurs.

Amazon est une participation populaire parmi les fonds axés sur l'ESG. Environ 32% des fonds classés comme promouvant l'environnement ou la justice sociale selon les règles de l'Union européenne sont investis dans Amazon, selon Jefferies Financial Group Inc. Seul Microsoft Corp constitue une participation plus populaire, présente dans 39% de ces fonds.

Brandon Rees, un directeur adjoint de l'AFL-CIO, la plus grande organisation syndicale américaine, a déclaré qu'il espérait que les fonds ESG détenant Amazon soutiendraient plus souvent des résolutions axées sur le travail.

Je pense que les droits des travailleurs et les travailleurs ont été enterrés dans le "S" d'ESG", a déclaré M. Rees.