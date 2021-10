Amazon com : impute le piratage de Twitch à une "erreur" de maintenance de serveur

(Reuters) - Amazon, maison mère de Twitch, a imputé jeudi à "une erreur" de configuration de serveur lors d'une opération de maintenance l'origine de la fuite de données annoncée mercredi par la plate-forme de streaming dédiée aux jeux vidéo.

Le géant de la distribution en ligne a précisé qu'il travaillait encore à évaluer l'ampleur de la fuite.

Selon le site spécialisé Video Games Chronicle, qui a le premier fait état d'un piratage informatique, un hacker anonyme a revendiqué la fuite de données de la plate-forme, dont des informations concernant le code source de Twitch ou des données d'utilisateurs ainsi que des jeux vidéo pas encore disponibles pour le grand public.

Twitch, qui compte plus de 30 millions de visiteurs quotidiens en moyenne, a précisé n'avoir aucune information suggérant que les identifiants de ses utilisateurs aient été compromis. Le groupe a également précisé qu'il ne stockait pas de données complètes sur les cartes bancaires.

D'après l'article du Video Games Chronicle, l'objectif du hacker était de "favoriser les perturbations et la concurrence" dans le domaine des jeux vidéo en streaming.

Toujours selon le site spécialisé, la fuite aurait porté sur environ 125 gigaoctets (Go) de données, dont des informations sur le classement des créateurs de contenus les plus rémunérés par Twitch depuis 2019, comme le versement de 9,6 millions de dollars (environ 8,3 millions d'euros) aux doubleurs du jeu "Donjons et dragons" ou de 8,4 millions de dollars au streamer canadien xQcOW.

(Reportage Nivedita Balu à Bengalore, avec la contribution de Aishwarya Nair, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)