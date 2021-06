Amazon com : AWS va ouvrir des centres de données en Israël

Une nouvelle Région d’infrastructures AWS arrivera dans les six premiers mois de 2023, permettant aux clients d’exécuter des charges de travail et de stocker des données en Israël, avec un temps de latence encore plus réduit pour les utilisateurs finaux

AWS a été sélectionné en tant que fournisseur cloud principal pour la transformation numérique du gouvernement israélien

Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société Amazon.com (NASDAQ : AMZN), a annoncé aujourd’hui qu’elle allait ouvrir une région d’infrastructures en Israël au premier semestre 2023. La Région AWS Israël (Tel-Aviv) permettra à un nombre encore plus grand de développeurs, de startups et d’entreprises, ainsi qu’au gouvernement, à des établissements d’enseignement et à des organisations à but non lucratif d’exécuter leurs applications et desservir leurs utilisateurs finaux, à partir de centres de données situés en Israël. Par ailleurs, le gouvernement israélien a annoncé qu’il avait sélectionné AWS en tant que principal fournisseur cloud dans le cadre du contrat « Nimbus » pour des ministères gouvernementaux et des organismes associés. Le cadre Nimbus fournira des services cloud aux ministères du gouvernement israélien, y compris aux municipalités locales, aux entreprises détenues par le gouvernement, et aux organisations du secteur public, dans le but de contribuer à accélérer la transformation numérique. Il jouera un rôle clé dans la promotion de l’innovation et en validant de nouveaux services numériques pour les Israéliens. Pour en savoir plus, visiter : https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/.

« La nouvelle Région AWS Israël (Tel-Aviv) permettra à un plus grand nombre d’institutions publiques et privées, de startups innovantes, et d’entreprises mondiales de fournir des applications développées pour le cloud, qui contribueront à alimenter le développement économique à travers le pays. C’est la toute dernière dans notre liste de Régions AWS en Europe et au Moyen-Orient, qui inclut les régions existantes du Bahreïn, d’Irlande, d’Italie, de France, d’Allemagne, de Suède et du Royaume-Uni, ainsi que des régions en cours de développement en Espagne, en Suisse et aux Émirats arabes unis », a déclaré Peter DeSantis, vice-président directeur des infrastructures mondiales, chez AWS. « La nouvelle région est un prolongement de notre investissement visant à soutenir des entreprises de toutes sortes, d’aider les startups à s’adapter et à croître, de permettre le développement de compétences techniques et d’améliorer la connaissance du cloud. La technologie cloud est au cœur du programme de transformation numérique du gouvernement israélien dont l’approche illustre à quel point il est important d’établir une solide ligne de conduite pour l’adoption du cloud et de servir d’exemple pour réinventer les services citoyens. »

Les Régions AWS comprennent des Zones de disponibilité qui placent les infrastructures dans des emplacements géographiques séparés et distincts, suffisamment distancés pour réduire significativement le risque de voir un événement unique impacter la continuité des opérations des clients, mais suffisamment proches pour fournir la faible latence nécessaire aux applications à disponibilité élevée qui exploitent de multiples Zones de disponibilité. À l’échelle mondiale, AWS compte 81 Zones de disponibilité dans 25 régions géographiques, et projette de lancer 21 autres Zones de disponibilité et sept autres Régions AWS en Australie, en Inde, en Indonésie, en Israël, en Espagne, en Suisse et aux Émirats arabes unis.

Chaque Zone de disponibilité possède une alimentation, une sécurité physique et un refroidissement indépendants, tout en étant connectée via des réseaux redondants à ultra faible latence. Les clients d’AWS qui sont axés sur un haut niveau de disponibilité peuvent concevoir leurs applications pour qu’elles fonctionnent dans de multiples Zones de disponibilité et de multiples régions afin d’obtenir une meilleure tolérance aux pannes. L’ajout de la Région AWS Israël (Tel-Aviv) permettra aux clients locaux ayant des besoins en matière de résidence des données, de stocker leurs données en Israël, tout en étant assurés de conserver le contrôle de l’emplacement de leurs données. Les organisations qui utilisent cette région pourront également accéder à des technologies de pointe à partir du meilleur cloud mondial et de la suite la plus étendue et la plus profonde de services cloud au monde, afin de stimuler l’innovation, notamment l’analyse, le calcul, les bases de données, l’Internet des Objets (IdO), l’apprentissage automatique, les services mobiles, le stockage, et bien plus.

Clients et Partenaires AWS de la Région AWS Israël (Tel-Aviv)

Les clients israéliens continueront de rejoindre les millions de clients actifs qui utilisent AWS chaque mois dans plus de 190 pays du monde. Des organisations choisissent AWS pour exécuter leurs charges de travail essentielles afin de réaliser des économies de coût, d’accélérer l’innovation, et de réduire les délais de mise sur le marché. Des clients israéliens ont créé leur entreprise grâce à AWS, notamment Amdocs, AppsFlyer, Ayalon Insurance, Bank Leumi, Bizzabo, CyberArk, Fiverr, Gamoshi, Gett, Gong, le gouvernement d’Israël, Harel Insurance, Hashavshevet, Innovid, ironSource, Jfrog, Kaltura, Lumigo, Migdal, monday.com, Netafim, NICE, Operative, Perion, Rami Levy, Sentinel One, SimilarWeb, Tnuva, Wix, Yad2, parmi d’autres. AWS leur permet de passer rapidement à la vitesse supérieure et d’étendre leur portée géographique en quelques minutes. Dans le secteur public israélien, les organisations utilisent AWS pour transformer les services qu’ils fournissent aux citoyens, en particulier le Centre de technologie de l’éducation, le ministère de la Santé, Technion - l’Institut de technologie d’Israël, l’Université de Tel-Aviv, le Centre médical Sourasky de Tel-Aviv, et le Weizmann Institute.

Bank Leumi, l’une des principales banques israéliennes, compte environ 200 agences dans le pays, et des équipes spécialisées qui mobilisent AWS pour créer un marché de services bancaires de pointe. « La disponibilité d’une infrastructure sécurisée, évolutive et résiliente est primordiale pour fournir une expérience bancaire de premier ordre à nos clients », a signalé Jaime Schcolnik, directeur des technologies de l’information, chez Bank Leumi. « L’utilisation d’AWS en tant que principal fournisseur cloud nous a permis d’innover rapidement et de développer une nouvelle plateforme bancaire ouverte avec une réduction des coûts et un temps de développement minime comparé à d’autres technologies. La nouvelle Région AWS en Israël contribuera à mieux soutenir notre investissement dans la modernisation de notre infrastructure bancaire. »

Migdal Insurance, une compagnie d’assurance israélienne de premier plan, forte de plus de 80 milliards USD d’actifs gérés, et comptant deux millions de clients, s’appuie sur AWS pour assurer sa conformité à des exigences fréquemment modifiées en termes de sécurité et de confidentialité, notamment à la Norme internationale d’information financière (International Financial Reporting Standard, IFRS17). « Les services de sécurité avancés d’AWS tels que AWS CloudTrail, Amazon GuardDuty, AWS Security Hub, et AWS Config, combinés à leur expérience en matière d’entreprise, nous donnent l’agilité et la flexibilité nécessaires pour innover rapidement, tout en restant en conformité avec des exigences fréquemment modifiées en matière de sécurité et de confidentialité », a ajouté Tami O.Koll, directeur général adjoint et directeur de la technologie, chez Migdal. « Nous recherchons constamment des moyens d’innover et de fournir un service d’excellence qui nous aide à rester totalement focalisés sur nos clients. La nouvelle Région AWS en Israël fournira un accès à faible latence et nous aidera à optimiser l’expérience de nos clients et de nos agents, grâce à des informations analytiques et des services d’apprentissage automatique et IA, à la pointe de la technologie. »

CyberArk est le leader mondial de la sécurité de l’identité. Axée sur la gestion des accès à privilèges, la société CyberArk fournit la solution de sécurité la plus complète pour n’importe quelle identité, humaine ou machine, à travers les applications métier, les effectifs distribués, les charges de travail cloud hybrides, et tout au long du cycle de vie DevOps. « Le développement de notre portefeuille d’offres SaaS basées sur la sécurité de l’identité, sur AWS accélère notre capacité à fournir davantage de choix aux clients intéressés par les options SaaS réservées aux abonnés, lesquelles améliorent la sécurité et maximisent la réduction des risques », a commenté Udi Mokady, président et PDG de CyberArk. « Plus récemment, l’agilité de l’infrastructure AWS nous a procuré la flexibilité nécessaire pour développer et lancer rapidement Cloud Entitlements Manager qui fournit à nos clients une solution importante permettant de surveiller les droits au sein des environnements cloud, et de retirer les permissions excessives à travers l’empreinte cloud d’une organisation. Le fait qu’AWS offre à l’Israël une région comportant un niveau élevé de protection des données, de confidentialité pour l’utilisateur, et de conformité réglementaire, similaire à celui des autres régions dans le monde est une excellente nouvelle pour nous et pour toutes les entreprises de technologie israéliennes. »

Fiverr, la société qui change la façon dont le monde collabore, connecte les entreprises de toute envergure avec des travailleurs indépendants qualifiés qui fournissent des services numériques dans plus de 500 catégories. Fiverr utilise plusieurs services AWS Cloud pour héberger sa plateforme et accélérer sa progression. « La montée en puissance de notre plateforme et le développement rapide de nouveaux produits sont essentiels à la poursuite de notre croissance », a indiqué Gil Sheinfeld, directeur de la technologie, chez Fiverr. « L’utilisation des services gérés d’AWS nous permet de nous concentrer sur l’innovation et d’améliorer notre productivité alors que nous prenons rapidement de l’ampleur. L’ouverture annoncée d’une Région AWS en Israël est pour nous une excellente nouvelle, car elle reflète l’engagement d’AWS envers l’Israël. »

Le système d’exploitation Work de monday.com est une plateforme ouverte qui démocratise la puissance du logiciel, de façon à ce que les organisations puissent développer en toute facilité des applications logicielles et des outils de gestion du travail, répondant à tous leurs besoins. monday.com compte plus de 110 000 clients dans plus de 200 secteurs d’activités, répartis dans 190 pays. « Depuis que nous avons adopté AWS, nous avons pu poursuivre notre mission qui est de démocratiser le logiciel de puissance pour tous, car nous avons les moyens de nous adapter et d’aider nos clients à faire face rapidement à des défis en pleine évolution », a déclaré David Virtser, directeur des infrastructures, chez monday.com. « AWS nous a permis d’optimiser notre pile de produits et de technologies grâce à la division de notre monolithe initial en microserveurs, et l’adoption des conteneurs, de l’orchestration, et de la livraison continue, ce qui a eu pour effet d’accélérer considérablement l’innovation. L’expansion des centres de données AWS en Israël est une très bonne nouvelle à l’heure où nous continuons de chercher de nouveaux moyens de répondre aux exigences croissantes de nos clients, notamment en ce qui concerne la priorisation de la confidentialité des données et les implications du Règlement général sur la protection des données (RGPD). »

Hashavshevet (Wizsoft), fondé en 1985, est le développeur d’un système PRE de premier plan, qui fournit aux entreprises un logiciel d’analyses prédictives des données. Plus de 40 000 entreprises utilisent la solution Hashavshevet comme plateforme principale pour exercer leurs activités. « Nous avons décidé de lancer notre solution PRE SaaS, H-ERP, sur AWS pour en faire bénéficier nos petites et moyennes entreprises. En migrant vers AWS, nous avons bénéficié de services de sécurité avancés et d’une fiabilité opérationnelle améliorée, en exploitant une conception AWS Well-Architected, une gestion automatique du stockage, des bases de données gérées, et des outils d’analyse de données. La migration nous a permis d’éviter la dépense inutile de l’achat et la maintenance des serveurs ; nous avons ainsi pu nous concentrer sur le développement continu d’une solution SaaS évolutive et complète pour le bénéfice de nos clients », a déclaré le prof. Assaf Avrahami, PDG de Hashavshevet. « Nous sommes ravis de l’ouverture de la Région AWS Israël (Tel-Aviv), car elle permet aux clients qui doivent conserver leurs données dans le pays, d’exploiter notre offre SaaS qui sera déployée sur AWS en Israël. »

Les nombreuses entreprises du Rami Levy Group comprennent plus de 50 agences à l’échelle du pays, un magasin en ligne, et les filiales Rami-Levy Communication, Cofix, good pharm, et Rami Levy Customers’ Club. Au niveau local, Rami-Levy est considérée comme l’une des entreprises les plus influentes dans la réduction du coût de la vie en Israël. Rami-Levy a migré son magasin en ligne vers AWS durant la pandémie, utilisant l’évolutivité automatique EC2 pour gérer de façon transparente une croissance de 100 % des commandes en ligne, et assurer la disponibilité dans l’ensemble du pays. « Le Rami Levy Group est axé sur le client », a ajouté Ron Efraty, président du conseil d’administration chez Cofix, et PDG de Rami Levy Communication. « En utilisant les services AWS, nous avons pu maintenir l’excellence dans l’expérience d’achat pour nos clients, surtout lorsque l’accès physique à nos magasins était restreint. Suite au succès de notre transition vers AWS, nous explorons actuellement les services d’apprentissage automatique AWS tels qu’Amazon Personalize pour agréger de multiples sources de données issues des points de contact de nos clients, et personnaliser leur expérience d’achat. La protection des données de nos clients est notre priorité absolue et l’une des raisons pour lesquelles notre choix s’est porté sur AWS. L’ouverture annoncée d’une Région AWS en Israël nous permet de nous conformer au règlement sur les données sensibles des clients. »

Le centre médical Sourasky de Tel-Aviv, l’hôpital Ichilov, est un centre d’enseignement et de recherche, affilié à la Faculté de médecine Sackler de l’Université de Tel-Aviv, et l’un des plus grands hôpitaux d’Israël. Le Centre d’innovation I-Medata utilise l’AWS Control Tower pour faciliter la création rapide, systématique et sécurisée de comptes AWS, tout en protégeant les données médicales sensibles. Le centre compte également sur Amazon SageMaker pour permettre à ses scientifiques d’élaborer, former et déployer des modèles d’apprentissage automatique, avancés pour la détection précoce de la détérioration de l’état de santé des patients atteints de COVID-19. La Dre Ahuva Weiss-Meilik, directrice de l’I-Medata AI Center au Centre médical Sourasky de Tel-Aviv, a expliqué, « AWS a changé la façon dont nous travaillons au centre de recherche. Nous bénéficions d’une protection complète de nos données médicales sensibles tout en continuant de soutenir la productivité des chercheurs. En développant notre application sur AWS, nous avons accéléré nos recherches et réduit le temps nécessaire pour ajouter de nouvelles recherches, lequel est passé de plusieurs mois à seulement quelques jours. La nouvelle Région AWS en Israël nous aidera à traiter nos données dans le cloud, en conformité avec les plus hauts niveaux d’exigences réglementaires locales pour le traitement des informations sanitaires privées. »

« Nous félicitons AWS pour avoir remporté le premier appel d’offres du Projet Nimbus, un projet phare pluriannuel dirigé par l’Administration de l’approvisionnement, du gouvernement israélien, et visant à fournir un cadre complet pour la fourniture de services cloud au gouvernement israélien », a déclaré Yali Rothenberg, comptable général d’Israël.

Les partenaires de l’AWS Partner Network (APN), basés en Israël ont également accueilli l’annonce de la Région AWS Israël (Tel-Aviv) projetée. L’APN comprend des dizaines de milliers d’éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et d’intégrateurs de systèmes (SI) partout dans le monde. Les partenaires d’AWS développent des solutions et des services innovants sur AWS, et l’APN permet de fournir une assistance commerciale, technique, de marketing et de mise sur le marché. Les APN SI, les partenaires de consultation et les ISV qui travaillent en Israël aident les clients des entreprises et du secteur public à migrer vers AWS, à déployer des applications essentielles, et à fournir une gamme complète de services de surveillance, d’automatisation et de gestion, pour les environnements sur AWS, des clients. Parmi les partenaires d’AWS en Israël, citons Alcide, AllCloud, AppsFlyer, Automat-IT, BigPanda, Bringg, Checkmarx, CloudBuzz, Matrix CloudZone, Comm-IT, Continuity Software, CloudRide, DoIT International, Guardicore, Kaltura, MidLink, Namogoo, Nice, Orca Security, Perimeter81, Quali, Radware, Sapiens, TeraSky, et Trax Retail.

Investir dans le futur de l’Israël

La nouvelle Région AWS Israël (Tel-Aviv) poursuit l’engagement d’AWS en Israël. Le nombre de clients israéliens a augmenté, tout comme l’étendue de la présence d’AWS dans le pays. En 2014, AWS a ouvert son premier bureau en Israël, au service du marché local, et la même année, Amazon a établi un centre de recherche et de développement (R&D) dans le pays. Depuis, la présence en R&D d’Amazon en Israël s’est étendue et comprend désormais Prime Air, Alexa Shopping, et Amazon Lab126. Les initiatives R&D d’Amazon comprennent également le développement d’un matériel de calcul, stockage, mise en réseau, sécurité et apprentissage automatique, conçu par AWS via Annapurna Labs, acquis par Amazon en 2015. Annapurna Labs développe un matériel innovant, haute performance, et conçu par AWS, incluant des processeurs basés Graviton2 Arm conçus par AWS (qui améliorent de jusqu’à 40 % le rapport prix/performance sur le calcul général, comparé à la génération actuelle de processeurs x86), AWS Inferentia (qui offre l’inférence d’apprentissage automatique dans le cloud, la moins coûteuse), les puces AWS Trainium (qui fourniront la formation en apprentissage automatique la plus puissante et la plus économique dans le cloud), et l’AWS Nitro System (qui extrait les fonctions de réseau, stockage, et sécurité du serveur principal, pour améliorer la performance, la sécurité, et la rapidité du développement).

Les autres investissements en infrastructures en Israël comprennent des emplacements en périphérie Amazon CloudFront. Amazon CloudFront est un Content Delivery Network (CDN) hautement sécurisé et programmable qui accélère la fourniture de données, de vidéos, d’applications, et d’API, pour les utilisateurs du monde entier, avec une faible latence et des vitesses de transfert élevées. En 2020, AWS a également lancé AWS Outposts et AWS Direct Connect en Israël. AWS Outposts est un service pleinement géré qui offre les mêmes infrastructures AWS, services AWS, API, et outils à quasiment n’importe quel centre de données, espace en colocation, ou installation sur site, pour assurer une expérience hybride véritablement cohérente. AWS Direct Connect facilite la mise en place d’une connexion réseau spécialisée, entre l’infrastructure sur site des clients et l’infrastructure AWS. En utilisant AWS Direct Connect, les clients peuvent établir une connectivité privée entre AWS et leur centre de données, bureau, ou environnement de colocation, ce qui peut réduire leurs coûts de réseau, augmenter le débit de bande passante, et fournir une expérience de réseau plus cohérente que les connexions Internet.

Pour les étudiants et éducateurs israéliens, les programmes AWS Educate et AWS Academy fournissent des ressources gratuites pour accélérer l’apprentissage associé au cloud et préparer les étudiants israéliens d’aujourd’hui pour les emplois du futur. Les universités et les écoles de commerce israéliennes qui participent déjà au programme AWS Educate sont l’Université Ben Gurion du Negev, Le Centre interdisciplinaire IDC, MTA - Le Collège académique de Tel Aviv-Yaffo, l’Institut de technologie Technion-Israël, l’Université de Tel-Aviv, l’Université Hébraïque de Jérusalem, et l’Université de Haïfa. AWS propose également une gamme complète de programmes de formation et de certification, pour aider ceux qui s’intéressent aux toutes dernières technologies, bonnes pratiques et architectures d’informatique cloud, tout en cherchant à améliorer leurs compétences techniques et à soutenir davantage les organisations israéliennes dans leur transformation numérique.

Afin d’aider à développer la prochaine génération d’entreprises israéliennes, AWS a commencé à soutenir des startups en Israël en 2013 par le biais de son programme AWS Activate. Ce programme offre gratuitement aux startups un accès à des conseils et à des entretiens individuels avec des experts d’AWS ainsi qu’à une formation Web, des laboratoires à temps personnalisé, un support client, des offres de tiers, et jusqu’à 100 000 USD en crédits de service AWS. Tout cela en plus du travail qu’AWS accomplit avec la communauté du capital-risque, des accélérateurs de startup et des incubateurs, pour aider les startups à se développer dans le cloud. En Israël, AWS travaille avec des organisations accélératrices telles que 8200 EISP, F2 Venture Capital – thejunction, et TechStars, ainsi qu’avec des entreprises de capital-risque, comme Aleph, Pitango, TLV Partners, et Viola Ventures, pour soutenir la croissance de leurs sociétés de portefeuille.

À propos d’Amazon Web Services

Depuis plus de 15 ans, Amazon Web Services est la plateforme cloud la plus complète et la plus largement adoptée à travers le monde. AWS développe constamment ses services afin de soutenir la quasi-totalité des charges de travail cloud, et offre désormais plus de 200 services complets pour le calcul, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, les analyses, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des Objets (IdO), le mobile, la sécurité, l’hybride, la réalité virtuelle et augmentée (RV et RA), les médias, ainsi que le développement, le déploiement et la gestion d’applications depuis 81 Zones de disponibilité dans 25 régions géographiques, avec des plans annoncés pour 21 Zones de disponibilité supplémentaires et sept autres Régions AWS en Australie, en Inde, en Indonésie, en Israël, en Espagne, en Suisse et aux Émirats arabes unis. Des millions de clients, notamment certaines des startups enregistrant la croissance la plus rapide, de très grandes entreprises et des agences gouvernementales de premier plan, font confiance à AWS pour optimiser leurs infrastructures, les rendre plus souples et réduire leurs coûts. Pour en savoir plus sur AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com.

