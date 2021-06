Amazon com : BMO Groupe financier choisit AWS à titre de fournisseur infonuagique privilégié

L’une des plus grandes institutions financières du Canada tire parti d’AWS pour moderniser ses plateformes bancaires et alimenter sa transformation numérique vers une entreprise privilégiant l’infonuagique

Amazon Web Services, Inc. (AWS), une entreprise d’Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), annonce aujourd’hui que BMO Groupe financier (BMO) a choisi AWS à titre de fournisseur infonuagique stratégique et privilégié. BMO utilisera AWS pour moderniser ses plateformes bancaires et développer de nouvelles applications numériques de services financiers, dans le cadre de la transformation numérique continue de l’entreprise. En utilisant le vaste portefeuille de services infonuagiques d’AWS, dont l’analyse des données, l’apprentissage machine, l’informatique sans serveur, le calcul, le stockage et les bases de données, BMO va développer et étendre ses plateformes et services numériques pour sa clientèle mondiale, se conformant et renforçant les normes strictes de sécurité et de conformité. De plus, pour son personnel non-technique et informatique, BMO lancera un programme de formation complet et pratique portant sur le développement de compétences infonuagiques.

Ayant plus de 12 millions de clients et 950 milliards $ en actifs, BMO est la huitième banque en importance en Amérique du Nord. L’entreprise de services financiers a choisi AWS pour son ensemble complet de technologies infonuagiques et son expérience éprouvée en termes de fiabilité et d’exécution opérationnelle, ce qui aidera la banque à rationaliser ses procédures internes d’affaires, tirer des connaissances issues de décennies de données de transactions financières, et offrir des applications et services sécuritaires à sa clientèle. BMO déplace des charges de travail stratégiques vers AWS pour soutenir ses services bancaires aux particuliers et aux entreprises ainsi que ses activités d’investissement et de gestion de patrimoine. La banque effectue aussi la migration de ses applications bancaires mobiles et en ligne vers AWS afin d’innover plus rapidement et mettre en place un modèle d’exploitation qui permettra une adoption rapide et à grande échelle du nuage. Ceci inclut la création d’un lac de données consolidé, l’adoption d’une architecture informatique sans serveur et le déploiement de fonctionnalités telles que le calcul de haute performance et l’apprentissage machine. Dans le cadre de la personnalisation des services, la banque utilise Amazon Connect (le centre de contact en nuage facile à utiliser et souple d’AWS) pour offrir une expérience‑client plus harmonieuse et personnalisée, et pour soutenir les fonctions de télétravail des employés.

« Nous continuons à faire preuve d’audace chez BMO pour accélérer notre transformation numérique. Nous tirons parti d’AWS, dont l’expérience dans l’industrie des services financiers a fait ses preuves, pour soutenir notre stratégie à long terme visant à innover sans relâche pour notre clientèle », a déclaré Steve Tennyson, chef, Technologie et opérations, BMO Groupe financier. « AWS nous procure l’infrastructure globale et fiable dont nous avons besoin pour vite faire évoluer notre entreprise, ainsi que les fonctionnalités nous permettant d’agir plus rapidement pour accroître l’utilisation de technologies infonuagiques, telles l’analyse des données, l’apprentissage machine et le calcul de haute performance dans l’ensemble de nos opérations. »

« BMO réimagine les services bancaires et financiers, et adopte une stratégie primant l’infonuagique qui aidera l’entreprise à continuellement développer de nouveaux services pour sa clientèle », a déclaré Matt Garman, vice-président principal, Ventes et marketing d’Amazon Web Services, Inc. « En choisissant AWS à titre de fournisseur infonuagique privilégié, BMO peut compter sur l’envergure, les performances et le portefeuille de fonctionnalités inégalé d’AWS pour alimenter l’innovation à travers l’ensemble de ses activités, et ainsi continuer à différencier son offre et demeurer un leader parmi les services financiers. »

À propos d’Amazon Web Services

Depuis plus de 15 ans, Amazon Web Services est la plateforme de services infonuagiques la plus complète et la plus largement répandue dans le monde. AWS n'a cessé de développer ses services pour prendre en charge pratiquement toute charge de travail dans le nuage, offrant aujourd'hui de plus de 200 services complets pour le calcul, le stockage, les bases de données, le réseautage, l'analyse des données, l'apprentissage automatique (ML) et l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), la téléphonie mobile, la sécurité et les technologies hybrides, la réalité virtuelle et augmentée (RV et RA), les médias, le développement, le déploiement et la gestion des applications à partir de 80 zones de disponibilité (AZ) dans 25 régions géographiques, avec des projets annoncés pour 18 autres zones de disponibilité et six autres régions d'AWS en Australie, en Inde, en Indonésie, en Espagne, en Suisse et aux Émirats arabes unis. Des millions de clients, dont les PME qui connaissent la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises et les principales agences gouvernementales, font confiance à AWS pour alimenter leur infrastructure, devenir plus efficaces et réduire leurs coûts. Pour en savoir plus sur AWS, visitez le site aws.amazon.com.

À propos d’Amazon

Amazon obéit à quatre principes : l'obsession du client plutôt que la priorité à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement pour l'excellence opérationnelle et la vision à long terme. Amazon aspire à être l’entreprise la plus centrée sur la clientèle, le meilleur employeur de la Terre et l’environnement de travail le plus sécuritaire sur Terre. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Choix de carrière, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge comptent parmi les produits et services inventés par Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

