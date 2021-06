Amazon com : Ferrari sélectionne AWS en tant que fournisseur cloud officiel pour propulser l'innovation sur la route et sur la piste

Un constructeur mondial de premier plan de voitures de sport haute performance de luxe va exploiter les capacités d’apprentissage automatique, d’analytique et de calcul d’AWS pour accélérer l’innovation à travers son département des voitures de route, GT Competitions, le Ferrari Challenge, et l’équipe de FORMULE 1 Scuderia Ferrari

Dans le cadre du partenariat avec Scuderia Ferrari, le logo AWS fera ses débuts sur la voiture de l’équipe et sur les vêtements des pilotes ce week-end lors du Grand Prix de France et au-delà.

Les sociétés développeront une nouvelle plateforme d’engagement numérique alimentée par AWS pour les fans de Scuderia Ferrari, offrant un contenu immersif et personnalisé à partir de la piste

Aujourd’hui, Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), a annoncé qu’elle avait conclu un accord avec Ferrari S.p.A. pour devenir son fournisseur officiel de cloud, d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle. Ensemble, les sociétés vont accélérer l’innovation à travers l’organisation Ferrari, y compris son département des voitures de route, GT Competitions, le Ferrari Challenge, et l’équipe de FORMULE 1 (F1) Scuderia Ferrari. Ferrari utilisera l’ampleur et la profondeur des services d’AWS et son infrastructure mondiale éprouvée, y compris la région AWS Europe (Milan), pour rationaliser la conception et les tests de ses voitures et offrir à ses clients les expériences de conduite les plus palpitantes possibles. Scuderia Ferrari utilisera également AWS pour lancer une plateforme numérique d’engagement des fans via son application mobile, afin de captiver des centaines de millions de fans dans le monde avec un contenu personnalisé exclusif.

« Ferrari et AWS sont synonymes d'excellence dans leurs domaines. En tant que notre fournisseur cloud officiel, je suis persuadé qu’AWS permettra à notre entreprise de devenir une organisation orientée données qui utilisera la puissance de la technologie pour améliorer nos produits, accroître l’engagement avec les fans de Ferrari partout dans le monde, et offrir des expériences de conduite toujours plus palpitantes », a déclaré Mattia Binotto, directeur de Scuderia Ferrari. « Nous avons choisi AWS pour sa focalisation indéfectible sur l’innovation, son portefeuille inégalé de capacités, et son expérience confirmée de soutien de ses partenaires dans les secteurs de l’automobile et du sport. Tout au long de notre histoire légendaire, la course et l’innovation ont été au cœur de Ferrari, et, maintenant, nous sommes impatients d’appliquer l’apprentissage automatique, l’analytique avancée et le calcul haute performance d’AWS à travers l’entreprise et de fournir des connaissances plus approfondies et des voitures encore plus puissantes. »

En tant que fabricant de certaines des voitures les plus performantes au monde, Ferrari comptera sur les capacités d’analytique avancée, d’apprentissage automatique, de calcul, de stockage et de bases de données d’AWS pour développer rapidement ses connaissances sur la conception et la performance des voitures sur la route et sur la piste. Ferrari exploitera Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), avec une gamme de types d’instances spécialisées pour un calcul haute performance (CHP) efficace, pour exécuter des simulations complexes qui testent les performances des voitures dans des conditions de conduite et des scénarios de courses très divers. À cette fin, Ferrari utilisera des instances basées sur AWS Graviton2 —qui fournissent systématiquement un rapport performance/prix jusqu’à 40 % supérieur aux instances basées x86 comparables de la génération actuelle. En outre, en tirant parti de l’échelle quasiment illimitée des ressources CHP d’AWS, Ferrari peut exécuter des milliers de simulations simultanément pour obtenir des informations bien plus rapidement qu'auparavant en exécutant des simulations dans un environnement sur site. Les ingénieurs de la société peuvent ainsi poursuivre une approche agile envers l’expérimentation avec de nouvelles conceptions et stratégies qui accélèrent le rythme des innovations.

Alors que Ferrari passe de la simulation au montage de ses nouveaux prototypes de véhicules routiers, la société appliquera l’analytique AWS et Amazon SageMaker (le service d’AWS qui permet aux développeurs et aux experts en métadonnées de construire, former et déployer rapidement des modèles d’apprentissage automatique dans le cloud et en périphérie) pour informer les tests et obtenir des connaissances approfondies sur la façon dont ses pièces et les voitures fonctionnent dans des conditions de monde réel. À l'appui de ses travaux et de ses simulations, Ferrari construira un lac de données avec Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) et utilisera AWS Lake Formation pour rassembler, cataloguer et nettoyer rapidement et de façon sécuritaire des centaines de pétaoctets de données. Ferrari examinera les facteurs qui ont un impact sur les performances des voitures et sur le comportement du pilote, tels que la température du moteur à différentes vitesses du véhicule, les vibrations du véhicule sur différentes surfaces routières et les charges de suspension qui affectent la façon dont le véhicule adhère à la route. En utilisant les services AWS pour obtenir une vue d’ensemble des performances de la voiture, Ferrari peut fournir à ses clients des expériences de conduite plus palpitantes, mais aussi plus sûres et plus fiables.

Ferrari utilisera également AWS pour permettre à ses clients actuels et prospectifs de construire, acheter et entretenir leurs voitures avec plus de facilité. En utilisant Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) et Amazon DynamoDB (la base de données de valeur clé entièrement gérée d’AWS), Ferrari pourra créer, déployer, et adapter rapidement des expériences numériques améliorées telles que Ferrari Car Configurator. Les consommateurs peuvent utiliser le Configurator pour construire leur voiture sur mesure et puis s’y immerger en utilisant des visualisations 2D et 3D à haute résolution. AWS alimentera également le Vehicle Information Hub de Ferrari qui centralise et gère les informations de la voiture des clients, et leur fournit des informations proactives et personnalisées sur l’entretien et la maintenance.

En outre, pour les fans de courses F1, Scuderia Ferrari utilisera le calcul, les conteneurs et les services multimédia d’AWS pour alimenter une nouvelle plateforme numérique d’engagement des fans via son appli mobile qui informera, éduquera et amusera ses fans. En créant des profils personnalisés, les fans recevront un contenu exclusif tel qu’un accès virtuel au garage Scuderia Ferrari et à la suite de réception les jours de course. À l’avenir, Ferrari compte construire sur AWS des expériences de réalité virtuelle et augmentée qui permettront aux fans d'entrer dans le garage pour interagir avec les pilotes et le personnel de l’équipe. Ferrari bâtira également une communauté virtuelle de fans parmi les millions d’utilisateurs de l’appli et engagera les fans avec des quizz à base d'application les jours de course.

« AWS offre aux marques emblématiques mondiales telles que Ferrari l’ampleur des services, des informations et de l’agilité dont ils ont besoin pour continuer d’être les leaders dans leurs domaines par le biais de l’innovation, et approfondir leurs liens avec leurs clients fidèles et leurs fans », a déclaré Matt Garman, vice-président directeur en charge des ventes et du marketing chez Amazon Web Services, Inc. « Ferrari peut compter sur AWS pour les aider à porter la conduite et la course au prochain niveau, tout en générant un nouvel enthousiasme parmi leur communauté mondiale grâce à une personnalisation accrue et de nouvelles expériences numériques. Par ailleurs, en tant que leur fournisseur cloud officiel, nous nous réjouissons à l’idée d’aider Scuderia Ferrari à maintenir son record en tant que première équipe de course au monde. »

Pour en savoir plus sur les travaux d’AWS pour Scuderia Ferrari, rendez-vous sur www.aws.amazon.com/sports.

