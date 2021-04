Amazon com : Les nouveaux Renseignements F1 alimentés par AWS aideront les fans de FORMULE 1 à comprendre les décisions prises en une fraction de seconde sur la piste

La première des six nouvelles statistiques de course en temps réel disponibles pour la saison 2021 sera lancée du 16 au 18 avril, à l’occasion du FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL’EMILIA ROMAGNA 2021, à Imola, en Italie

Aujourd’hui, Amazon Web Services (AWS), société d’Amazon, Inc. (NASDAQ : AMZN), et FORMULA 1 (F1) (NASDAQ : FWONA, FWONK) lancent six nouveaux Renseignements F1 alimentés par AWS, qui seront déployés tout au long de la saison de course 2021. Ces nouveaux ajouts permettront de rendre disponibles 18 statistiques alimentées par AWS pour les fans de F1 d’ici la fin de la saison. Les Renseignements F1 alimentés par AWS sont des statistiques de course en temps réel, affichées sur des graphiques à l’écran, qui transforment l’expérience des fans avant, pendant et après chaque course, en fournissant les données et analyses dont les fans ont besoin pour interpréter la stratégie ainsi que les performances de course des pilotes et des équipes. La première nouvelle statistique, Performance de freinage, sera lancée à l’occasion du GRAND PRIX d’Italie, du 16 au 18 avril. Le nouvel ensemble de statistiques pour 2021 s’appuiera sur un éventail de technologies AWS, notamment l’apprentissage machine, afin d’aider les fans à mieux comprendre et mettre en valeur les éventuels résultats de course, ainsi qu’à comparer leurs véhicules et pilotes favoris. Pour en savoir plus sur AWS et son implication aux côtés de F1, notamment sur les 12 Renseignements F1 précédemment lancés, rendez-vous sur : https://aws.amazon.com/f1/.

F1 Insights Powered by AWS (Graphic: Business Wire)

La course de F1 est un sport basé sur les données, dans le cadre duquel les fans éprouvent beaucoup de plaisir à étudier de près les statistiques avant et après la course, afin de mieux comprendre les décisions des équipes et des pilotes, ainsi que les performances des véhicules sur la piste. Les Renseignements F1 alimentés par AWS ajoutent une nouvelle dimension en temps réel aux statistiques, et fournissent un contexte autour des données de course afin d’aider les fans à mieux apprécier les moments clés sur la piste. Plus de 300 capteurs sur chaque véhicule de course génèrent plus de 1,1 million de points de données par seconde, que F1 transmet depuis les véhicules vers le stand et sur AWS pour traitement. F1 s’appuie sur la portée et l’étendue des services AWS pour diffuser et analyser ces flux de données au moment où ils sont générés, puis les présente de manière utile aux téléspectateurs et spectateurs en ligne à travers le monde via les Renseignements F1.

Le premier Renseignement F1 présenté cette saison, la Performance de freinage, révèle comment le style de freinage d’un pilote lors d’une négociation de virage peut générer un avantage à la sortie du virage. Lorsque le freinage est bien exécuté, il optimise la vitesse du véhicule pendant les phases de virage, et permet au pilote d’obtenir une meilleure position sur la piste. Cette statistique présente et compare les styles et performances de freinage des pilotes, en mesurant la distance à laquelle ils s’approchent du sommet du virage avant de freiner. En outre, cette statistique révélera des indicateurs de performance clés permettant de connaître les performances conjointes du véhicule et du pilote dans les virages, telles que la vitesse maximale en approche, la diminution de vitesse au freinage, la puissance de freinage (KWH) utilisée, et l’immense force G subie par les pilotes dans les virages. La Performance de freinage s’appuie sur la statistique existante d’Analyse des virages, qui révèle la performance physique des véhicules dans les virages.

La Performance de freinage et les cinq autres nouveaux Renseignements F1 alimentés par AWS (détaillés ci-dessous) seront lancés en tant que graphiques à l’écran entre le mois d’avril et le mois de décembre cette saison. Chaque nouvelle statistique offre aux fans davantage de visibilité sur les actions effectuées en une fraction de seconde sur la piste, ainsi que sur les décisions prises dans les coulisses des stands.

L’ Exploitation du véhicule révèle aux fans le moment auquel les pilotes de F1 repoussent les limites de performance de leur véhicule dans des domaines tels que la traction des pneus, le freinage, l’accélération et le pilotage aux étapes clés de la course. La statistique fournit des données en temps réel, en affichant la performance actuelle d’un véhicule pendant la course en comparaison avec une limite de performance théorique, puis calcule le temps gagné ou perdu par tour qui en résulte. La statistique sera lancée du 11 au 13 juin à l’occasion du FORMULA 1 HEINEKEN GRAND PRIX DU CANADA 2021.

Afin de créer ces nouveaux renseignements, F1 utilise les données de course historiques stockées dans Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), et les combine aux données en temps réel qui sont transmises à partir des véhicules de course F1 et des capteurs de bords de piste vers AWS via Amazon Kinesis, service de collecte, de traitement et d’analyse de données en temps réel. Les ingénieurs et scientifiques de F1 utiliseront ces données pour exploiter des modèles d’apprentissage machine avec Amazon SageMaker, service d’AWS qui aide les développeurs et scientifiques de données à concevoir, entraîner et déployer rapidement des modèles d’apprentissage machine dans le cloud et en périphérie. F1 est capable d’analyser des indicateurs de performance de course en temps réel en déployant ces modèles d’apprentissage machine sur AWS Lambda, service de calcul sans serveur qui peut exécuter des codes sans avoir à fournir ou à gérer des serveurs. Tous les renseignements seront intégrés aux flux de diffusion internationaux des courses à travers le monde, notamment la plateforme numérique de F1, F1TV, afin de permettre aux fans de comprendre les décisions instantanées et les stratégies de course prises par les pilotes ou les équipes, qui influent sensiblement sur les résultats de la course.

« Les Renseignements F1 alimentés par AWS offrent aux fans une vision de l’intérieur sur la manière dont le véhicule, le pilote et l’équipe fonctionnent ensemble, afin qu’ils puissent mieux apprécier l’action sur la piste », a déclaré Rob Smedley, ingénieur en chef chez FORMULA 1. « Grâce à ce nouvel ensemble de statistiques de course pour la saison 2021, nous approfondissons les choses plus que jamais auparavant. Les nouveaux Renseignements tels que la Performance de freinage et la Menace d’undercut dévoilent davantage les stratégies et performances de course, et utilisent des visualisations avancées afin de rendre le sport automobile encore plus compréhensible et passionnant. La technologie des véhicules de course s’améliore en permanence, et grâce à AWS, nos fans peuvent découvrir à quel point la technologie influe sur les résultats des courses. »

« Les données sont devenues un élément crucial dans l’histoire des sports modernes, et la F1 — où littéralement chaque seconde sur la piste produit plus d’un million de points de données — nécessite un partenaire capable de transformer en temps réel ces données brutes en informations utiles. AWS permet à F1 d’analyser sa multitude de données à grande échelle, de prendre des décisions plus pertinentes et plus informées, et de rapprocher les fans de chaque phase d’action sur la piste, de la grille de départ aux phases de virage, en passant par les arrêts au stand », a déclaré Darren Mowry, directeur du développement commercial chez AWS EMEA SARL. « Les principales organisations sportives mondiales utilisent AWS pour élaborer des solutions basées sur les données, et réinventer la manière dont les sports sont visionnés, pratiqués et gérés. Notre travail aux côtés de F1 prouve à quel point les statistiques avancées peuvent enrichir l’expérience des fans, en révélant les tactiques et stratégies qui se cachent derrière les éléments de la course les plus simples en apparence. »

Pour découvrir les actualités sur la manière dont AWS aide F1 à concevoir le véhicule de course de nouvelle génération, rendez-vous sur : https://aws.amazon.com/f1/news/.

