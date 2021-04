Amazon com : devient le plus important acheteur d'énergie renouvelable en Europe

Amazon est désormais la plus importante société acquéreuse d’énergie renouvelable au monde et en Europe avec 206 projets à travers la planète, soit suffisamment pour alimenter des millions de foyers par an

Avec plus de 2,5 GW de capacité en Europe et 8,5 GW de capacité d’énergie renouvelable dans le monde entier, Amazon est en bonne voie d’utiliser 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2025

Amazon (NASDAQ : AMZN) a annoncé aujourd’hui neuf nouveaux projets d’énergie éolienne et solaire à grande échelle aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. La société compte désormais 206 projets d’énergie renouvelable dans le monde, dont 71 projets éoliens et solaires à grande échelle et 135 toits solaires sur des installations et magasins à travers le monde, qui vont générer une capacité de production de 8,5 GW d’électricité à travers le monde. Avec cette récente annonce, Amazon devient la plus importante société acquéreuse d’énergie renouvelable en Europe, avec plus de 2,5 GW de capacité d’énergie renouvelable, soit suffisamment pour alimenter plus de deux millions de foyers européens par an.

Ces projets fourniront des énergies renouvelables aux sièges sociaux, centres de traitement des commandes, enseignes Whole Foods Market et centres de données Amazon Web Services (AWS) d’Amazon. Cet apport vient renforcer Amazon et ses millions de clients AWS à travers le monde. L’énergie renouvelable de ces projets aide également Amazon à répondre à son engagement à produire de l’énergie propre à hauteur de l’électricité utilisée par tous les appareils grand public Echo. Tous ces projets mettent Amazon en bonne voie d’alimenter 100 % de ses activités avec des énergies renouvelables d’ici 2025, soit cinq ans avant son objectif initial de 2030. Investir dans les énergies renouvelables est l’une des nombreuses actions menées par Amazon dans le cadre de l’Engagement Climat (The Climate Pledge), un engagement qui vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, soit avec 10 années d’avance sur les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat.

« Amazon continue d’intensifier ses investissements dans les énergies renouvelables dans le cadre de son effort pour répondre aux exigences de l’Engagement Climat, l’engagement qui nous avons pris pour arriver à la neutralité carbone d’ici 2040 », a déclaré Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon. « Avec ces neuf nouveaux projets éoliens et solaires, nous avons maintenant annoncés 206 projets éoliens et solaires renouvelables à travers le monde, et nous sommes désormais la plus importante société acquéreuse d’énergie renouvelable en Europe et dans le monde. De nombreux secteurs de notre entreprise fonctionnent déjà aux énergies renouvelables et nous prévoyons d’alimenter tout Amazon avec des énergies renouvelables d’ici 2025, soit cinq ans en avance par rapport à notre objectif initial de 2030. »

Parmi les neuf nouveaux projets éoliens et solaires annoncés aujourd’hui aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, figurent :

Notre premier projet d’énergie solaire associée au stockage d’énergie : Basé dans la Vallée impériale de Californie, le premier projet solaire d’Amazon associé au stockage d’énergie permet à l’entreprise d’aligner sa production d’énergie solaire sur la demande la plus forte. Le projet génère 100 mégawatts (MW) d’énergie solaire, ce qui est suffisant pour alimenter plus de 28 000 foyers pendant un an, et comprend un stockage d’énergie de 70 MW. Le projet permet également à Amazon de déployer des technologies de prochaine génération pour le stockage et la gestion de l’énergie tout en assurant le maintien de la fiabilité et de la résilience du réseau électrique californien.

Basé dans la Vallée impériale de Californie, le premier projet solaire d’Amazon associé au stockage d’énergie permet à l’entreprise d’aligner sa production d’énergie solaire sur la demande la plus forte. Le projet génère 100 mégawatts (MW) d’énergie solaire, ce qui est suffisant pour alimenter plus de 28 000 foyers pendant un an, et comprend un stockage d’énergie de 70 MW. Le projet permet également à Amazon de déployer des technologies de prochaine génération pour le stockage et la gestion de l’énergie tout en assurant le maintien de la fiabilité et de la résilience du réseau électrique californien. Notre premier projet d’énergie renouvelable au Canada : Amazon vient d’annoncer son premier investissement dans les énergies renouvelables au Canada avec un projet solaire de 80 MW dans le comté de Newell en province d’Alberta. Une fois terminé, il produira plus de 195 000 mégawattheures (MWh) d’énergie renouvelable vers le réseau, soit suffisamment d’énergie pour alimenter plus de 18 000 foyers canadiens pendant un an.

Amazon vient d’annoncer son premier investissement dans les énergies renouvelables au Canada avec un projet solaire de 80 MW dans le comté de Newell en province d’Alberta. Une fois terminé, il produira plus de 195 000 mégawattheures (MWh) d’énergie renouvelable vers le réseau, soit suffisamment d’énergie pour alimenter plus de 18 000 foyers canadiens pendant un an. Le plus grand projet d’entreprise d’énergie renouvelable au Royaume-Uni : Le plus récent projet d’Amazon au Royaume-Uni, un parc éolien de 350 MW au large des côtes écossaises, est aussi le plus grand projet d’Amazon dans le pays. Il s’agit également du plus grand accord d’entreprise sur les énergies renouvelables annoncé à ce jour par toute entreprise au Royaume-Uni.

Le plus récent projet d’Amazon au Royaume-Uni, un parc éolien de 350 MW au large des côtes écossaises, est aussi le plus grand projet d’Amazon dans le pays. Il s’agit également du plus grand accord d’entreprise sur les énergies renouvelables annoncé à ce jour par toute entreprise au Royaume-Uni. Nouveaux projets aux États-Unis : Le premier projet d’énergie renouvelable d’Amazon dans l’Oklahoma est un projet éolien de 118 MW dans le comté de Murray. Amazon construit également de nouveaux projets d’énergie solaire dans les comtés d’Allen, d’Auglaize et de Licking dans l’Ohio. Ensemble, ces projets de l’Ohio représenteront plus de 400 MW d’apport énergétique pour l’État.

Le premier projet d’énergie renouvelable d’Amazon dans l’Oklahoma est un projet éolien de 118 MW dans le comté de Murray. Amazon construit également de nouveaux projets d’énergie solaire dans les comtés d’Allen, d’Auglaize et de Licking dans l’Ohio. Ensemble, ces projets de l’Ohio représenteront plus de 400 MW d’apport énergétique pour l’État. Investissements supplémentaires en Espagne et en Suède : Situés en Estrémadure et en Andalousie, les plus récents projets solaires d’Amazon en Espagne ajoutent, ensemble, plus de 170 MW au réseau. Le tout dernier projet d’Amazon en Suède est un projet éolien terrestre de 258 MW situé dans le nord de la Suède.

Une carte de tous les projets d’énergie renouvelable d’Amazon à travers le monde est disponible ici.

« Amazon est un leader dans l’achat d’énergie renouvelable et change continuellement le marché grâce à ses innovations continues et à ses investissements dans les énergies renouvelables. Nous sommes ravis des derniers engagements d’Amazon à travers le monde, notamment en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. Les investissements à long terme comme ceux-ci sont essentiels pour que les entreprises se rapprochent de la neutralité climatique », a ajouté Hannah Hunt, directrice de l’impact chez RE-Source, une plateforme d’entreprise d’approvisionnement en énergie renouvelable en Europe.

« Amazon continue de jouer un rôle clé dans la transition des entreprises vers les énergies renouvelables à l’échelle mondiale et apporte la preuve que des objectifs ambitieux en matière d’énergie renouvelable sont à la fois réalisables et largement bénéfiques », a confié par ailleurs Gregory Wetstone, président et chef de la direction de l’American Council on Renewable Energy (ACORE). « Les neuf nouveaux projets d’énergie propre de la société portent sa capacité d’énergie renouvelable mondiale à un impressionnant total record de 8,5 gigawatts et incluent le premier projet solaire avec stockage d’Amazon, qui fait appel à une technologie de pointe pour aider à fournir un réseau propre et fiable. »

« Les grandes entreprises comme Amazon reconnaissent la valeur que l’énergie solaire peut apporter à leurs activités et à la planète », a ajouté Abigail Ross Hopper, présidente et cheffe de la direction de la Solar Energy Industries Association (SEIA). « Nous sommes ravis de constater qu’Amazon respecte ses engagements climatiques et investit dans des actifs d’énergie renouvelable à travers le monde. Wall Street, clients et entreprises internationales observent tous ce que font les entreprises américaines face au changement climatique, et ce type de leadership peut avoir un impact majeur sur la crise climatique. »

En 2019, Amazon et Global Optimism ont cofondé l’Engagement Climat (The Climate Pledge), qui vise à honorer l’Accord de Paris sur le climat avec 10 années d’avance sur les objectifs, et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Cet engagement compte aujourd’hui 53 signataires, parmi lesquels figurent IBM, Unilever, Verizon, Siemens, Microsoft et Best Buy. Pour atteindre cet objectif, Amazon va continuer de réduire ses émissions dans l’ensemble de ses opérations et aussi établir un moyen d’alimenter en électricité ses opérations à partir de 100 % d’énergies renouvelables, avec cinq ans d’avance sur l’objectif initial de 2030 que s’était fixé la société ; en concrétisant sa vision « Shipment Zero » qui consiste à atteindre la neutralité carbone pour toutes ses expéditions, et une neutralité carbone à hauteur de 50 % d’ici 2030 ; en procédant à l’achat de 100 000 véhicules de livraison électriques, soit la plus grande commande de véhicules de cette sorte jamais passée ; et en investissant, via le Climate Pledge Fund, 2 milliards USD dans le développement de services et de solutions de décarbonisation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://sustainability.aboutamazon.com/.

À propos d’Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l’invention, un engagement envers l’excellence opérationnelle et une approche à long terme. Les commentaires des consommateurs, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa sont quelques-uns des produits et services lancés par Amazon. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

À propos d’Amazon Web Services

Depuis 15 ans, Amazon Web Services est la plateforme cloud la plus complète et la plus largement adoptée à travers le monde. AWS développe constamment ses services afin de soutenir la quasi-totalité des charges de travail cloud, et offre désormais plus de 200 services complets d’informatique pour le stockage, les bases de données, la mise en réseau, les analyses, l’apprentissage machine et l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IdO), le mobile, la sécurité, l’hybride, la réalité virtuelle et augmentée (RV et RA), les médias, ainsi que le développement, le déploiement et la gestion d’applications depuis 80 zones de disponibilité (Availability Zones, AZ) dans 25 régions géographiques, avec des plans annoncés pour 15 autres zones de disponibilité et cinq autres régions AWS en Australie, en Inde, en Indonésie, en Espagne et en Suisse. Des millions de clients, notamment certaines des startups enregistrant la croissance la plus rapide, de très grandes entreprises et des agences gouvernementales de premier plan, font confiance à AWS pour optimiser leurs infrastructures, les rendre plus souples et réduire leurs coûts. Pour en savoir plus sur AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210420006109/fr/