Amazon commence à réduire les coûts avec des licenciements dans les unités d'appareils et de services.

Le géant du commerce électronique n'a pas donné de détails sur le nombre d'emplois qu'il va supprimer ni sur une période de temps.

Pourtant, l'annonce annonçait un changement radical pour une entreprise connue pour sa création d'emplois et donnait corps aux derniers licenciements dans le secteur technologique.

La réduction concerne la division des appareils qui a popularisé les haut-parleurs que les consommateurs commandent par la parole.

Le détaillant avait pour objectif de rendre Alexa, son assistant vocal qui alimente les appareils, omniprésent et présent pour passer n'importe quelle commande, même s'il n'était pas clair dans quelle mesure les utilisateurs l'avaient adopté pour des tâches plus complexes que la vérification des nouvelles ou de la météo.

Les médias, y compris Reuters, ont rapporté lundi que les coupes représenteraient environ 3 % des quelque 300 000 employés d'Amazon, laissant les associés des entrepôts et des transports intacts.

Certaines personnes travaillant sur Alexa ont déclaré mardi sur le site de réseautage LinkedIn qu'elles avaient perdu leur emploi. L'assistant virtuel, un projet inspiré d'un ordinateur parlant dans la série de science-fiction Star Trek, a mobilisé des effectifs qui ont atteint 10 000 personnes en 2019.

À l'époque, Amazon vantait des ventes de plus de 100 millions d'appareils Alexa, un chiffre qu'il n'a pas depuis rafraîchi publiquement. Le fondateur Jeff Bezos a déclaré plus tard que la société vendait souvent les appareils Alexa à un prix réduit et parfois en dessous du prix de revient.

Pendant qu'Amazon s'évertuait à coder des réponses intelligentes à toutes les questions qu'Alexa pouvait attendre des utilisateurs, Google d'Alphabet Inc et OpenAI, soutenu par Microsoft Corp, ont fait des percées dans les chatbots capables de répondre comme un humain sans aucune aide.