Amazon commence à vendre des jouets et des vêtements par le biais de jeux mobiles

Le détaillant en ligne a annoncé un programme interentreprises appelé Amazon Anywhere permettant aux fabricants de jeux vidéo de vendre des produits directement sur leurs plateformes respectives.

Amazon est le dernier détaillant en date à créer des marchandises destinées aux joueurs, après les efforts de magasins comme Walmart, Nike, Gucci, Lacoste et PacSun qui ont créé des concours, des défilés de mode et des marchandises virtuelles dans les jeux.

Toutefois, la plupart des détaillants se sont jusqu'à présent concentrés sur la création de répliques numériques de biens physiques, plutôt que sur la vente de marchandises réelles.

Amazon Anywhere sera proposé à toute société de jeux qui souhaite transformer sa plateforme en site de commerce électronique, a indiqué le détaillant, ce qui permettra aux joueurs de faire des achats à partir de jeux vidéo, d'applications de réalité augmentée et d'autres applications mobiles.

"Les clients passent du temps (dans les jeux) et c'est un environnement idéal pour eux de faire ces achats physiques sans quitter cet environnement", a déclaré Steve Downer, vice-président d'Amazon en charge de l'électronique grand public.

Le service d'Amazon est désormais disponible sur Peridot, un jeu de réalité augmentée pour animaux de compagnie créé par Niantic, le développeur de Pokemon GO.

Dans le jeu Peridot, les joueurs s'occupent d'animaux de compagnie magiques et, grâce au service Amazon, ils peuvent acheter des peluches, des T-shirts et des accessoires de téléphone et les faire expédier directement chez eux par les centres d'exécution d'Amazon.

Dans le cadre de ce partenariat, les joueurs doivent lier leur compte Amazon au jeu pour pouvoir acheter des produits.

Kellee Santiago, responsable de la production chez Niantic, a déclaré qu'elle espérait que les prochaines versions du jeu offriraient aux joueurs des bonus pour l'achat d'articles par l'intermédiaire d'Amazon Anywhere, une incitation qui pourrait encourager davantage de joueurs à utiliser cette fonctionnalité.