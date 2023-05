Amazon : configuration optimisée pour Aurora

Amazon Web Services annonce Amazon Aurora I/O-Optimized, une nouvelle configuration pour Amazon Aurora qui offre des performances tarifaires améliorées et une tarification prévisible pour les clients ayant des applications gourmandes en entrées/sorties (E/S).



'Avec la nouvelle configuration Aurora, les clients ne paient que pour leurs instances de base de données et leur consommation de stockage, sans frais pour les opérations d'E/S', explique la filiale de services cloud d'Amazon.



'Les clients peuvent désormais prévoir en toute confiance les coûts de leurs charges de travail les plus gourmandes en E/S, ce qui les aide à accélérer leur décision de migrer davantage de leurs charges de travail de base de données vers AWS', poursuit-elle.



